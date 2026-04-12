ECHL Transactions - April 12
Published on April 12, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Sunday, April 12, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Adirondack:
Dovar Tinling, F
Reading:
Ryan Orgel, D (from Maine)
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Jace Isley, F Activated from IR 14 Day
Add Daniel Amesbury, F Activated from Reserve
Delete Brian Carrabes, F Placed on Reserve
Add Tanner Edwards, F Activated from Reserve
Delete Jacob Slipec, F Placed on Reserve
Allen:
Add Chase Maxwell, F Activated from IR 3 Day
Delete Landen Hookey, F Placed on Reserve
Add Kevin Gursoy, F Activated from Reserve
Delete Colton Hargrove, F Placed on Reserve
Atlanta:
Delete Mike McNamee, F Placed on IR 3 Day
Add Cody Sylvester, F Activated from Reserve
Delete Ryan Francis, F Placed on Reserve
Add Chad Nychuk, D Activated from IR 3 Day
Delete Zach Yoder, D Placed on Reserve
Bloomington:
Delete Grant Porter, F Placed on Reserve
Delete Kylor Wall, D Placed on IR 3 Day
Add Brandon Yeamans, F Activated from IR 3 Day
Fort Wayne:
Delete Kyle Kozma, G Released as EBUG
Add Kirill Tyutyayev, F Activated from Reserve
Delete Jens Richards, F Placed on Reserve
Add Jalen Smereck, D Activated from Reserve
Delete Dustyn McFaul, D Placed on Reserve
Greensboro:
Add Roman Kraemer, F Signed ECHL SPC
Delete Artyom Borshyov, D Placed on IR 3 Day
Delete Drew Kuzma, F Placed on Reserve
Delete Bryce Montgomery, D Transferred to IR 14 Day
Greenville:
Add Cole Fraser, D Activated from Reserve
Delete Denis Smirnov, F Placed on Reserve
Idaho:
Delete Mason Nevers, F Placed on IR 3 Day
Add Charlie Dodero, D Activated from IR 14 Day
Add Jack Adams, F Activated from Reserve
Delete Nick Young, D Placed on Reserve
Indy:
Delete Lane Brockhoff, D Placed on IR 3 Day
Add Kyle Aucoin, D Activated from IR 14 Day
Add Brett Moravec, F Activated from IR 14 Day
Delete William Ennis, D Placed on Family/Bereavement Leave
Delete Eric Martin, F Placed on Reserve
Add Alex DiPaolo, F Activated from Reserve
Delete Owen Robinson, F Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Ryan Pitoscia, F Activated from Reserve
Delete Daniel Panetta, F Placed on Reserve
Add Holden Wale, D Activated from Reserve
Delete Jack Babbage, D Placed on Reserve
Add Cameron Rowe, G Activated from Reserve
Delete Michael Bullion, G Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Colson Gengenbach, F Activated from Reserve
Delete Colin Bilek, F Placed on Reserve
Maine:
Add Dylan Mackinnon, D Signed Amateur Tryout
Delete Tynan Ewart, D Placed on IR 3 Day
Delete Ben Allison, F Placed on IR 14 Day
Delete Michael Underwood, D Placed on Reserve
Add Xander Lamppa, F Activated from Family/Bereavement Leave
Delete Mitchel Deelstra, F Placed on Reserve
Norfolk:
Add Brody Crane, F Activated from Reserve
Delete Nathan Noel, F Placed on Reserve
Add Andre Sutter, F Activated from Reserve
Delete Ben Zloty, D Placed on Reserve
Orlando:
Delete Mark Cooper, D Placed on IR 3 Day
Add Ethan Szmagaj, D Activated from IR 3 Day
Rapid City:
Add Teddy Lagerback, F Activated from Reserve
Delete Parker Bowman, F Placed on Reserve
Reading:
Add Yaniv Perets, G Activated from Reserve
Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve
Add Jordan Frasca, F Activated from IR 14 Day
Add Carter Schade, D Signed ECHL SPC
Delete Carson Golder, F Placed on IR 3 Day
Delete Mikael Robidoux, F Placed on Reserve
Delete Ben Meehan, D Recalled by Lehigh Valley
Savannah:
Add Noah Giesbrecht, G Activated from Reserve
Delete Vinnie Purpura, G Placed on Reserve
Add Scout Truman, F Activated from Reserve
Delete Jaxsen Wiebe, F Placed on Reserve
Add Cristophe Tellier, F Activated from Reserve
Delete Logan Drevitch, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Carter Gylander, G Activated from Reserve
Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve
Add Campbell Cichosz, D Activated from Reserve
Delete Conlan Keenan, F Placed on Reserve
Tulsa:
Add Ian Amsbaugh, F Activated from Reserve
Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve
Utah:
Add Dylan Gratton, D Activated from Reserve
Add Hank Kempf, D Activated from Reserve
Delete Luke Antonacci, D Placed on Reserve
Delete Ryan Rosborough, F Placed on Reserve
ECHL Stories from April 12, 2026
- ECHL Transactions - April 12 - ECHL
- Ben Meehan Recalled by Lehigh Valley; Carter Schade Signed to SPC - Reading Royals
- Mariners Sign Dylan Mackinnon to ATO - Maine Mariners
- Thunderbirds Roman Kraemer Signs SPC Ahead of ECHL Debut - Greensboro Gargoyles
- ECHL Announces Fines, Suspensions - ECHL
- Mariners Announce First Round Playoff Schedule - Maine Mariners
- Rush Game Notes: April 12, 2026 at Utah Grizzlies - Rapid City Rush
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.