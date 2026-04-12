ECHL Transactions - April 12
Published on April 12, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Sunday, April 12, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Adirondack:

Dovar Tinling, F

Reading:

Ryan Orgel, D (from Maine)

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Jace Isley, F Activated from IR 14 Day

Add Daniel Amesbury, F Activated from Reserve

Delete Brian Carrabes, F Placed on Reserve

Add Tanner Edwards, F Activated from Reserve

Delete Jacob Slipec, F Placed on Reserve

Allen:

Add Chase Maxwell, F Activated from IR 3 Day

Delete Landen Hookey, F Placed on Reserve

Add Kevin Gursoy, F Activated from Reserve

Delete Colton Hargrove, F Placed on Reserve

Atlanta:

Delete Mike McNamee, F Placed on IR 3 Day

Add Cody Sylvester, F Activated from Reserve

Delete Ryan Francis, F Placed on Reserve

Add Chad Nychuk, D Activated from IR 3 Day

Delete Zach Yoder, D Placed on Reserve

Bloomington:

Delete Grant Porter, F Placed on Reserve

Delete Kylor Wall, D Placed on IR 3 Day

Add Brandon Yeamans, F Activated from IR 3 Day

Fort Wayne:

Delete Kyle Kozma, G Released as EBUG

Add Kirill Tyutyayev, F Activated from Reserve

Delete Jens Richards, F Placed on Reserve

Add Jalen Smereck, D Activated from Reserve

Delete Dustyn McFaul, D Placed on Reserve

Greensboro:

Add Roman Kraemer, F Signed ECHL SPC

Delete Artyom Borshyov, D Placed on IR 3 Day

Delete Drew Kuzma, F Placed on Reserve

Delete Bryce Montgomery, D Transferred to IR 14 Day

Greenville:

Add Cole Fraser, D Activated from Reserve

Delete Denis Smirnov, F Placed on Reserve

Idaho:

Delete Mason Nevers, F Placed on IR 3 Day

Add Charlie Dodero, D Activated from IR 14 Day

Add Jack Adams, F Activated from Reserve

Delete Nick Young, D Placed on Reserve

Indy:

Delete Lane Brockhoff, D Placed on IR 3 Day

Add Kyle Aucoin, D Activated from IR 14 Day

Add Brett Moravec, F Activated from IR 14 Day

Delete William Ennis, D Placed on Family/Bereavement Leave

Delete Eric Martin, F Placed on Reserve

Add Alex DiPaolo, F Activated from Reserve

Delete Owen Robinson, F Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Ryan Pitoscia, F Activated from Reserve

Delete Daniel Panetta, F Placed on Reserve

Add Holden Wale, D Activated from Reserve

Delete Jack Babbage, D Placed on Reserve

Add Cameron Rowe, G Activated from Reserve

Delete Michael Bullion, G Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Colson Gengenbach, F Activated from Reserve

Delete Colin Bilek, F Placed on Reserve

Maine:

Add Dylan Mackinnon, D Signed Amateur Tryout

Delete Tynan Ewart, D Placed on IR 3 Day

Delete Ben Allison, F Placed on IR 14 Day

Delete Michael Underwood, D Placed on Reserve

Add Xander Lamppa, F Activated from Family/Bereavement Leave

Delete Mitchel Deelstra, F Placed on Reserve

Norfolk:

Add Brody Crane, F Activated from Reserve

Delete Nathan Noel, F Placed on Reserve

Add Andre Sutter, F Activated from Reserve

Delete Ben Zloty, D Placed on Reserve

Orlando:

Delete Mark Cooper, D Placed on IR 3 Day

Add Ethan Szmagaj, D Activated from IR 3 Day

Rapid City:

Add Teddy Lagerback, F Activated from Reserve

Delete Parker Bowman, F Placed on Reserve

Reading:

Add Yaniv Perets, G Activated from Reserve

Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve

Add Jordan Frasca, F Activated from IR 14 Day

Add Carter Schade, D Signed ECHL SPC

Delete Carson Golder, F Placed on IR 3 Day

Delete Mikael Robidoux, F Placed on Reserve

Delete Ben Meehan, D Recalled by Lehigh Valley

Savannah:

Add Noah Giesbrecht, G Activated from Reserve

Delete Vinnie Purpura, G Placed on Reserve

Add Scout Truman, F Activated from Reserve

Delete Jaxsen Wiebe, F Placed on Reserve

Add Cristophe Tellier, F Activated from Reserve

Delete Logan Drevitch, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Carter Gylander, G Activated from Reserve

Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve

Add Campbell Cichosz, D Activated from Reserve

Delete Conlan Keenan, F Placed on Reserve

Tulsa:

Add Ian Amsbaugh, F Activated from Reserve

Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve

Utah:

Add Dylan Gratton, D Activated from Reserve

Add Hank Kempf, D Activated from Reserve

Delete Luke Antonacci, D Placed on Reserve

Delete Ryan Rosborough, F Placed on Reserve

