Defender Joel Waterman Called up by Canada Men's National Team for September Friendlies
Published on August 26, 2025 under Major League Soccer (MLS)
Chicago Fire FC News Release
CHICAGO - Chicago Fire FC defender Joel Waterman has been called up by the Canada Men's National Team ahead of their September friendly matches against Romania and Wales from Sept. 5-9.
Canada will travel to Europe to face Romania for the first time in any competition on Friday, Sept. 5 at Arena Națională in the capital city of Bucharest, Days later, the CANMNT will head west to face Wales at the Swansea.com Stadium in Swansea on Tuesday, Sept. 9.
Waterman has previously earned 10 caps for the senior men's national team, featuring in several friendlies and Concacaf Nations League matches. He was also a member of Canada's 2025 Concacaf Gold Cup squad, as well as the 2024 Copa America and 2022 FIFA World Cup rosters.
El Defensa Joel Waterman Fue Convocado por la Selección Nacional de Canadá para los Amistosos de Septiembre
CHICAGO (26 de agosto de 2025) - El defensa del Chicago Fire FC, Joel Waterman, ha sido convocado por la Selección Nacional Masculina de Canadá antes de sus partidos amistosos de septiembre contra Rumanía y Gales del 5 al 9 de septiembre.
Canadá viajará a Europa para enfrentarse a Rumanía por primera vez el viernes 5 de septiembre en el Arena Națională de la capital, Bucarest. Días después, la CANMNT se dirigirá al Reino Unido para enfrentarse a Gales en el Swansea.com Stadium de Swansea el martes 9 de septiembre.
Waterman ha jugado anteriormente 10 partidos con la selección canadiense, participando en varios amistosos y partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf. También fue miembro del equipo de Canadá para la Copa Oro de la Concacaf 2025, así como de las listas de la Copa América 2024 y la Copa Mundial de la FIFA 2022.
