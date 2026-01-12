Nashville SC Announces Roster for 2026 Preseason Training Presented by Vanderbilt Health

Nashville SC News Release







NASHVILLE, Tenn. - Nashville Soccer Club announced today its 2026 preseason roster, which includes players currently under contract with the Boys in Gold as well as those affiliated with Huntsville City Football Club (Nashville's MLS NEXT Pro affiliate) and trialists.

Nashville SC will update its preseason roster information periodically at NashvilleSC.com/roster/preseason.

Players currently under contract with Nashville SC:

Bryan Acosta (Midfielder)

Chris Applewhite (Defender)

Josh Bauer (Defender)

Matthew Corcoran (Midfielder)

Cristian Espinoza (Midfielder)

Jordan Knight (Defender)

Isaiah LeFlore (Defender)

Dan Lovitz (Defender)

Warren Madrigal (Forward)

Jack Maher (Defender)

Shak Mohammed (Midfielder)

Hany Mukhtar (Midfielder)

Alex Muyl (Midfielder)

Andy Najar (Defender)

Woobens Pacius (Forward)

Jeisson Palacios (Defender)

Jonathan Pérez (Midfielder)

Ahmed Qasem (Midfielder)

Brian Schwake (Goalkeeper)

Sam Surridge (Forward)

Eddi Tagseth (Midfielder)

Xavier Valdez (Goalkeeper)

Thomas Williams (Defender)

Joe Willis (Goalkeeper)

Maxwell Woledzi (Defender)

Patrick Yazbek (Midfielder)

Players not currently under contract with Nashville SC:

Ethan Ballek (Forward, 2025 MLS SuperDraft selection)

Sam Bassett (Midfielder, Trialist)

Ciaran Dalton (Goalkeeper, Trialist)

Maximus Ekk (Forward, Huntsville City Football Club)

Charles-Emile Brunet (Midfielder, 2026 MLS SuperDraft selection)

Alioune Ka (Forward, Huntsville City Football Club)

Nick Pariano (Midfielder, Huntsville City Football Club)

Nicklaus Sullivan (Forward, Huntsville City Football Club)

Moises Veliz (Midfielder, Huntsville City Football Club)

For more information on Nashville SC's 2026 Preseason presented by Vanderbilt Health, please visit NashvilleSC.com.







