ECHL Transactions - October 24
ECHL ECHL

ECHL Transactions - October 24

Published on October 24, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, October 24, 2025:

Adirondack:

Add Chase McLane, F Activated from Reserve

Delete Alexander Campbell, F Placed on Reserve

Allen:

Add Kevin Spinnozzi, D Activated from IR 3 Day

Delete Troy Murray, D Placed on Reserve

Add Brad Morrison, F Activated from Reserve

Delete Anthony Costantini, D Placed on Reserve

Atlanta:

Add Peter Morgan, F Activated from Reserve

Delete Ethan Scardina, F Placed on Reserve

Bloomington:

Add Chris Ortiz, D Assigned by Hartford 10/23

Delete Chris Ortiz, D Recalled by Hartford

Florida:

Add Ben Brar, F Activated from Reserve

Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Isaiah Saville, G Assigned by Ontario

Delete Isaiah Saville, G Placed on Reserve

Idaho:

Add Doug Melvin, G Added as EBUG

Iowa:

Add Max Patterson, F Activated from Reserve

Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve

Kansas City:

Add Jake McLaughlin, D Activated from Reserve

Add Jimmy Glynn, F Activated from IR 3 Day

Delete Chase Brand, F Placed on Reserve

Reading:

Add Alec Butcher, F Activated from Reserve

Delete Cameron Cook, F Placed on IR 3 Day

Delete Ethan Szmagaj, D Placed on Reserve

Delete Jack Page, D Placed on IR 14 Day

Savannah:

Add Kirill Gerasimyuk, G Assigned from Charlotte by Florida Panthers

Delete Evan Cormier, G Recalled by Charlotte

Tahoe:

Add Luke Adam, F Activated from Reserve

Delete Cody Laskosky, F Placed on Reserve

Add Zach Borgiel, G Activated from Acquired

Add Zach Borgiel, G Signed ECHL SPC

Toledo:

Add Jed Pietila, D Activated from Reserve

Delete Colin Swoyer, D Placed on Reserve

Add Tanner Kelly, F Activated from Reserve

Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve

Tulsa:

Delete Tyler Poulsen, F Placed on IR 3 Day

Add Matt Koethe, F Activated from IR 3 Day

Delete Will Francis, D Placed on Reserve

Add Cade McNelly, D Activated from Reserve

Delete Jeffrey Faith, F Placed on Reserve

Utah:

Add Maksim Barbashev, F Transferred reserve Visa Pending

Add Adam Berg, F Added to Active Roster

Delete Colby Enns, D Placed on Reserve

Add Aiden Hansen-Bukata, D Added to Active Roster

Delete Stepan Timofeyev, F Placed on Reserve

Wichita:

Add Spencer Blackwell, F Activated from Reserve

Delete Tian Rask, F Placed on IR 3 Day

Add Spencer Blackwell, F Activated from IR 3 Day

Worcester:

Add Tyler Kobryn, F Activated from Reserve

Delete Kolby Johnson, F Placed on Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from October 24, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central