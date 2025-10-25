ECHL Transactions - October 24
Published on October 24, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, October 24, 2025:
Adirondack:
Add Chase McLane, F Activated from Reserve
Delete Alexander Campbell, F Placed on Reserve
Allen:
Add Kevin Spinnozzi, D Activated from IR 3 Day
Delete Troy Murray, D Placed on Reserve
Add Brad Morrison, F Activated from Reserve
Delete Anthony Costantini, D Placed on Reserve
Atlanta:
Add Peter Morgan, F Activated from Reserve
Delete Ethan Scardina, F Placed on Reserve
Bloomington:
Add Chris Ortiz, D Assigned by Hartford 10/23
Delete Chris Ortiz, D Recalled by Hartford
Florida:
Add Ben Brar, F Activated from Reserve
Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Isaiah Saville, G Assigned by Ontario
Delete Isaiah Saville, G Placed on Reserve
Idaho:
Add Doug Melvin, G Added as EBUG
Iowa:
Add Max Patterson, F Activated from Reserve
Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve
Kansas City:
Add Jake McLaughlin, D Activated from Reserve
Add Jimmy Glynn, F Activated from IR 3 Day
Delete Chase Brand, F Placed on Reserve
Reading:
Add Alec Butcher, F Activated from Reserve
Delete Cameron Cook, F Placed on IR 3 Day
Delete Ethan Szmagaj, D Placed on Reserve
Delete Jack Page, D Placed on IR 14 Day
Savannah:
Add Kirill Gerasimyuk, G Assigned from Charlotte by Florida Panthers
Delete Evan Cormier, G Recalled by Charlotte
Tahoe:
Add Luke Adam, F Activated from Reserve
Delete Cody Laskosky, F Placed on Reserve
Add Zach Borgiel, G Activated from Acquired
Add Zach Borgiel, G Signed ECHL SPC
Toledo:
Add Jed Pietila, D Activated from Reserve
Delete Colin Swoyer, D Placed on Reserve
Add Tanner Kelly, F Activated from Reserve
Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve
Tulsa:
Delete Tyler Poulsen, F Placed on IR 3 Day
Add Matt Koethe, F Activated from IR 3 Day
Delete Will Francis, D Placed on Reserve
Add Cade McNelly, D Activated from Reserve
Delete Jeffrey Faith, F Placed on Reserve
Utah:
Add Maksim Barbashev, F Transferred reserve Visa Pending
Add Adam Berg, F Added to Active Roster
Delete Colby Enns, D Placed on Reserve
Add Aiden Hansen-Bukata, D Added to Active Roster
Delete Stepan Timofeyev, F Placed on Reserve
Wichita:
Add Spencer Blackwell, F Activated from Reserve
Delete Tian Rask, F Placed on IR 3 Day
Add Spencer Blackwell, F Activated from IR 3 Day
Worcester:
Add Tyler Kobryn, F Activated from Reserve
Delete Kolby Johnson, F Placed on Reserve
ECHL Stories from October 24, 2025
- Railers Open Road Trip with 4-1 Loss to Admirals - Worcester Railers HC
- Ratzlaff's 42 Saves & Brown's Two Goals Lead Icemen Past Greenville - Jacksonville Icemen
- Knight Monsters Open Road Trip With 4-1 Victory Over Oilers - Tahoe Knight Monsters
- Gladiators Shut out Everblades, 2-0, at Hertz Arena - Florida Everblades
- Cyclones Earn First Victory of 2025-26, Defeat Komets, 3-1, at Home - Cincinnati Cyclones
- Tulsa Oilers Held Down in Home Opener, Fall, 4-1, to Tahoe Knight Monsters - Tulsa Oilers
- Swamp Rabbits Fall to Icemen Despite 44 Shots - Greenville Swamp Rabbits
- Komets Fall in Cincinnati - Fort Wayne Komets
- Admirals Shine In Home Opener Against Worcester - Norfolk Admirals
- Gargoyles Drop Weekend Opener - Greensboro Gargoyles
- K-Wings Drop Friday's Home Tilt with Heartlanders - Kalamazoo Wings
- Admirals Win vs Worcester Railers, 10-24 - Norfolk Admirals
- The Walleye Net 2 Power Play Goals, Fall, 4-2, to Bison - Toledo Walleye
- Swamp Rabbits Fall to Icemen Despite 44 Shots - Greenville Swamp Rabbits
- Patterson and Nelson Score Twice and Heartlanders Dominate Wings, 5-1 - Iowa Heartlanders
- Thunder Fall to Lions 3-1 - Adirondack Thunder
- ECHL Transactions - October 24 - ECHL
- Game Day Preview: the Home Opener Has Arrived - Allen Americans
- Tulsa Oilers Partner with Oklahoma Highway Safety Office for First Annual Road Safety Game - Tulsa Oilers
- Panthers Reassign Gerasimyuk to Savannah; Cormier Recalled to Charlotte - Savannah Ghost Pirates
- Rush Game Notes: October 24, 2025 - Rush vs. Wichita Thunder - Rapid City Rush
- Grizzlies Gameday: Friday Night Battle in Boise - Utah Grizzlies
- Blades Seek First Home Win Tonight against Atlanta - Florida Everblades
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.