ECHL Transactions - November 17
Published on November 17, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Monday, November 17, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Tulsa:
Matt Koethe, F
OTHER TRANSACTIONS:
Idaho:
Delete Connor Punnett, D Recalled to Texas by Dallas
Norfolk:
Add Johnny Curran, F Signed ECHL SPC
Reading:
Add Patrick Moynihan, F Activated from IR 14 Day
Delete Vinnie Purpura, G Placed on IR 3 Day
Add Yaniv Perets, G Activated from Reserve
Add Victor Hadfield, D Activated from IR 3 Day
Delete Miles Gendron, D Placed on IR 14 Day
Delete Liam Devlin, F Placed on Reserve
Savannah:
Delete Josh Lopina, F Loaned to Rockford
Toledo:
Add Tanner Palocsik, D Activated from Reserve
Delete Jed Pietila, D Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve
Tulsa:
Add Matt Koethe, F Activated from Reserve
Add Tomas Suchanek, G Assigned from Anaheim
Delete Kevin Gursoy, F Placed on Reserve
Wichita:
Delete Tian Rask, F Placed on Reserve
