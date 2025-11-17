ECHL Transactions - November 17
Following are the ECHL transactions for Monday, November 17, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Tulsa:

Matt Koethe, F

OTHER TRANSACTIONS:

Idaho:

Delete Connor Punnett, D Recalled to Texas by Dallas

Norfolk:

Add Johnny Curran, F Signed ECHL SPC

Reading:

Add Patrick Moynihan, F Activated from IR 14 Day

Delete Vinnie Purpura, G Placed on IR 3 Day

Add Yaniv Perets, G Activated from Reserve

Add Victor Hadfield, D Activated from IR 3 Day

Delete Miles Gendron, D Placed on IR 14 Day

Delete Liam Devlin, F Placed on Reserve

Savannah:

Delete Josh Lopina, F Loaned to Rockford

Toledo:

Add Tanner Palocsik, D Activated from Reserve

Delete Jed Pietila, D Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve

Tulsa:

Add Matt Koethe, F Activated from Reserve

Add Tomas Suchanek, G Assigned from Anaheim

Delete Kevin Gursoy, F Placed on Reserve

Wichita:

Delete Tian Rask, F Placed on Reserve

