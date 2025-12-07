ECHL Transactions - December 7
Following are the ECHL transactions for Sunday, December 7, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Jacksonville:

Steve Oleksy, F

OTHER TRANSASCTIONS:

Atlanta:

Add Zach Yoder, D Activated from Reserve

Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve

Delete Mike McNamee, F Placed on IR 3 Day

Add Peter Morgan, F Activated from IR 3 Day

Cincinnati:

Add Owen Cole, F Activated from Reserve

Delete Justin Vaive, F Placed on Reserve

Florida:

Add Kyle Neuber, F Activated from IR 14 Day

Delete Sean Allen, D Placed on IR 3 Day

Add Gianfranco Cassaro, D Activated from Reserve

Delete Kade Landry, D Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Dustyn McFaul, D Activated from IR 14 Day

Add Odeen Tufto, F Activated from IR 14 Day

Delete Matt Murphy, D Placed on Reserve

Delete Ian Pierce, D Placed on IR 14 Day

Delete Jayden Grubbe, F Placed on IR 3 Day

Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve

Delete Zach Jordan, F Placed on Reserve

Delete Nicholas Blachman, F Transferred to IR 14 Day

Greensboro:

Delete Wade Murphy, F Placed on IR 3 Day

Add C.J. Walker, F Activated from IR 3 Day

Delete Deni Goure, F Placed on Reserve

Add Kenny Johnson, D Activated from Reserve

Delete Noah Delmas, D Placed on Reserve

Indy:

Add Holden Wale, D Activated from Reserve

Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Garrett VanWyhe, F Activated from Reserve

Add James Hardie, F Activated from IR 14 Day

Delete James Hardie, F Placed on Reserve

Delete Scott Ratzlaff, G Placed on IR 3 Day

Add Cameron Rowe, G Activated from IR 3 Day

Kansas City:

Add Robert Carpenter, F Activated from IR 14 Day

Norfolk:

Delete Brehdan Engum, D Placed on IR 3 Day

Add William Magnuson, D Activated from IR 3 Day

Add Justin Young, F Activated from Reserve

Delete Brandon McNally, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Peter Laviolette, F Activated from IR 14 Day

Delete Logan Britt, D Placed on IR 3 Day

Add Ethan Szmagaj, D Activated from Reserve

Delete Spencer Kersten, F Placed on Reserve

Rapid City:

Delete Étienne Morin, D Recalled to Calgary Wranglers by Calgary Flames

Savannah:

Add Josh Davies, F Activated from Reserve

Delete Zachary Krajnik, F Placed on Reserve

Add Noah Carroll, D Activated from Reserve

Delete Keaton Pehrson, D Placed on Reserve

South Carolina:

Add Ty Taylor, G Signed ECHL SPC

Add DJ King, D Activated from Reserve

Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve

Delete Nolan Krenzen, D Placed on IR 3 Day

Add Nick Leivermann, D Activated from Reserve

Delete Matt Madore, G Released as EBUG

Add Charlie Combs, F Activated from IR 14 Day

Add Jordan Klimek, D Activated from IR 3 Day

Delete Connor Mayer, D Placed on Reserve

Delete Kyler Kupka, F Recalled by Hershey

Tulsa:

Delete Dakota Seaman, F Placed on IR 14 Day

Add Tyrell Goulbourne, F Activated from IR 14 Day

Delete Kevin Gursoy, F Placed on Reserve

Utah:

Delete Jared Stahel, G Released as EBUG

Add Kasimir Kaskisuo, G Signed ECHL SPC

Wheeling:

Add Cole Tymkin, F Activated from Reserve

Add Eric Parker, D Activated from Reserve

Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve

Delete Finn Harding, D Recalled to Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh

