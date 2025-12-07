ECHL Transactions - December 7
Published on December 7, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Sunday, December 7, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Jacksonville:
Steve Oleksy, F
OTHER TRANSASCTIONS:
Atlanta:
Add Zach Yoder, D Activated from Reserve
Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve
Delete Mike McNamee, F Placed on IR 3 Day
Add Peter Morgan, F Activated from IR 3 Day
Cincinnati:
Add Owen Cole, F Activated from Reserve
Delete Justin Vaive, F Placed on Reserve
Florida:
Add Kyle Neuber, F Activated from IR 14 Day
Delete Sean Allen, D Placed on IR 3 Day
Add Gianfranco Cassaro, D Activated from Reserve
Delete Kade Landry, D Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Dustyn McFaul, D Activated from IR 14 Day
Add Odeen Tufto, F Activated from IR 14 Day
Delete Matt Murphy, D Placed on Reserve
Delete Ian Pierce, D Placed on IR 14 Day
Delete Jayden Grubbe, F Placed on IR 3 Day
Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve
Delete Zach Jordan, F Placed on Reserve
Delete Nicholas Blachman, F Transferred to IR 14 Day
Greensboro:
Delete Wade Murphy, F Placed on IR 3 Day
Add C.J. Walker, F Activated from IR 3 Day
Delete Deni Goure, F Placed on Reserve
Add Kenny Johnson, D Activated from Reserve
Delete Noah Delmas, D Placed on Reserve
Indy:
Add Holden Wale, D Activated from Reserve
Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Garrett VanWyhe, F Activated from Reserve
Add James Hardie, F Activated from IR 14 Day
Delete James Hardie, F Placed on Reserve
Delete Scott Ratzlaff, G Placed on IR 3 Day
Add Cameron Rowe, G Activated from IR 3 Day
Kansas City:
Add Robert Carpenter, F Activated from IR 14 Day
Norfolk:
Delete Brehdan Engum, D Placed on IR 3 Day
Add William Magnuson, D Activated from IR 3 Day
Add Justin Young, F Activated from Reserve
Delete Brandon McNally, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Peter Laviolette, F Activated from IR 14 Day
Delete Logan Britt, D Placed on IR 3 Day
Add Ethan Szmagaj, D Activated from Reserve
Delete Spencer Kersten, F Placed on Reserve
Rapid City:
Delete Étienne Morin, D Recalled to Calgary Wranglers by Calgary Flames
Savannah:
Add Josh Davies, F Activated from Reserve
Delete Zachary Krajnik, F Placed on Reserve
Add Noah Carroll, D Activated from Reserve
Delete Keaton Pehrson, D Placed on Reserve
South Carolina:
Add Ty Taylor, G Signed ECHL SPC
Add DJ King, D Activated from Reserve
Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve
Delete Nolan Krenzen, D Placed on IR 3 Day
Add Nick Leivermann, D Activated from Reserve
Delete Matt Madore, G Released as EBUG
Add Charlie Combs, F Activated from IR 14 Day
Add Jordan Klimek, D Activated from IR 3 Day
Delete Connor Mayer, D Placed on Reserve
Delete Kyler Kupka, F Recalled by Hershey
Tulsa:
Delete Dakota Seaman, F Placed on IR 14 Day
Add Tyrell Goulbourne, F Activated from IR 14 Day
Delete Kevin Gursoy, F Placed on Reserve
Utah:
Delete Jared Stahel, G Released as EBUG
Add Kasimir Kaskisuo, G Signed ECHL SPC
Wheeling:
Add Cole Tymkin, F Activated from Reserve
Add Eric Parker, D Activated from Reserve
Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve
Delete Finn Harding, D Recalled to Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh
