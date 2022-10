ECHL Announces Season-Opening Rosters

SHREWSBURY, N.J. - Following are the Season-Opening Rosters as submitted by ECHL teams for the opening for the 2022-23 regular season, which begins on Friday.

ECHL teams can carry a maximum of 20 Players on the active roster, no more than 18 of whom may be skaters, at any one time. For the first 30 days of the regular season, teams can carry a maximum of 21 Players on the active roster, no more than 19 of whom may be skaters, at any one time.

Teams are permitted to carry up to two (2) Players at a time on the Reserve List, while an unlimited number of Players can be placed on the 14-day Injured Reserve.

Adirondack Thunder - Isaac Poulter, G; Mareks Mitens, G; Jeff Taylor, D; Jarrod Gourley, D; Filip Bratt, D; Ryan DaSilva, D; Ivan Chukarov, D; Daniel Maggio, D/F; Noah Corson, F; Nick Rivera, F; Colin Long, F; Ryan Smith, F; Billy Jerry, F; Shawn Weller, F; Shane Harper, F; Vladislav Mikhalchuk, F; Patrick Grasso, F; Sebastian Vidmar, F;

Yannick Turcotte, F; Garrett VanWyhem, F; Xavier Parent, F

Reserve - Jake Theut, G; Cory Dennis, D

Injured Reserve - Rex Moe, F; Jake Ryczek, D

Allen Americans - Luke Peressini, G; Logan Flodell, G; Nick Albano, D; Lordanthony Grissom, D; Kris Myllari, D; Colton Saucerman, D; Ryan Gagnon, D; Dalton Skelly, D; Jared Bethune, D; Jack Combs, F; Hank Crone, F; Spencer Asuchak, F; Jackson Leppard, F; Zach Pochiro, F; Justin Young, F; Colton Hargrove, F; Liam Finlay, F; Mikael Robidoux, F; Andrew Durham, F

Reserve - Marcel Godbout, F; Stephen Baylis, F

Atlanta Gladiators - Tyler Parks, G; David Tendeck, G; Zach Yoder, D; Dylan Carabia, D; Bode Wilde, D; Dalton Thrower, D; Jacob Graves, D; Noah Laaouan, D; Tim Davison, D; Derek Topatigh, D; Kaid Oliver, F; Reece Vitelli, F; Cody Sylvester, F; Eric Neiley, F; Michael Turner, F; Paul McAvoy, F; Kameron Kielly, F; Brandon Schultz, F; Mike Pelech, F; Sanghoon Shin, F; Gabe Guertler, F

Reserve - Alex Sakellaropoulos, G; Josh Thrower, D

Cincinnati Cyclones - Mark Sinclair, G; Beck Warm, G; Sean Allen, D; Zach Berzolla, D; Matt Cairns D; Arvin Atwal, D; Dakota Betts, D; Josh Burnside, D; Jalen Smereck, D; Matt Berry, F; Zack Andrusiak, F; Louie Caporusso, F; Lee Lapid, F; Emmett Sproule, F; Justin Vaive, F; Cody Caron, F; Matt McLeod, F; Lincoln Griffin, F; Patrick Polino, F; Josh Passolt, F; Philip Lagunov, F

Reserve - Trevin Kozlowski, G

Injured Reserve - Dajon Mingo, D; Brandon Yeamans, F; Jeremiah Addison, F

Florida Everblades - Evan Fitzpatrick, G; Cam Johnson, G; Lukas Kaelble, D; Austin Crossley, D; Robert Calisti, D; Nathan Staios, D; Stefan LeBlanc, D; Ben Masella, D; Brandon Hickey, D; Cole Moberg, D; Robert Carpenter, F; Kody McDonald, F; Levko Koper, F; Oliver Chau, F; Michael Neville, F; Kobe Roth, F; Joe Pendenza, F; Dominic Franco, F; Blake Winiecki, F; Xavier Cormier, F; Cam Morrison, F

Reserve - Nolan Kneen, D; Kyle Neuber, F

Injured Reserve - Cam Darcy, F

Fort Wayne Komets - Colton Point, G; Ryan Fanti, G; Scott Allan, D; D.J. King, D; Clark Hiebert, D; Blake Siebenaler, D; Marc-Antoine Pepin, D; Marcus McIvor, D; Aiden Jamieson, D; Benjamin Gagne, D; Matt Boudens, F; Mark Rassell, F; Matt Alvaro, F; Jordan Martel, F; Semyon Babintsev, F; Anthony Petruzzelli, F; Shawn Boudrias, F; Stefano Giliati, F; Tyler Busch, F; Oliver Cooper, F; Drake Rymsha, F

Reserve - Josh Winquist, F; Tye Felhaber, F

Injured Reserve - Owen Savory, G; Louie Rowe, F

Greenville Swamp Rabbits - Michael McNiven, G; David Hrenak, G; Bryce Reddick, D; Ethan Cap, D; Christian Kasastul, D; Justin Hamonic, D; Joe Gatenby, D; Bobby Russell, D; Max Martin, D; Frank Hora, D; Nikita Pavlychev F; Chase Zieky, F; Ayden MacDonald, F; Anthony Beauchamp, F; Ben Freeman, F; Ethan Somoza, F; Alex Ierullo, F; Austin Eastman, F; Justin Nachbaur, F; Tanner Eberle, F; Jake Elmer, F

Reserve - Luke Santerno, F; Carter Souch, F

Injured Reserve - Cameron Supryka, D; Dallas Gerads, F; Kevin McKernan, D

Idaho Steelheads - Remi Poirier, G; Jake Kupsky, G; Adam Scheel, G; Matt Register, D; Dawson Barteaux, D; Darren Brady, D; Cody Haiskanen, D; Owen Headrick, D; Patrick Kudla, D; Jordan Kawaguchi, F; Ryan Dmowski, F; A.J. White, F; Jack Becker, F; Zach Walker, F; Colton Kehler, F; Janis Svanenbergs, F; William Knierim, F; Wade Murphy, F; Ty Pelton-Byce, F; Jade Miller, F

Reserve - Nicholas Canade, D; Justin Misiak, F

Injured Reserve - Matt Stief, D; Jordan Timmons, F; Michael Pastujov, F

Indy Fuel - Mitchell Weeks, G; Dylan Wells, G; Josh McDougall, D; Chris Cameron, D; Kirill Chaika, D; Cam Bakker, D; Keoni Texeira, D; Andrew Perrott, D; Koletrane Wilson, D; Jakub Pour, F; Riley McKay, F; Chris Van Os-Shaw, F; Bryan Lemos, F; Jan Mandat, F; Chad Yetman, F; Seamus Malone, F; Spencer Watson, F; Kale Howarth, F; Chase Lang, F; Mitch Hoelscher, F; Alex Wideman, F

Reserve - Matt Watson, D; Nate Pionk, F

Iowa Heartlanders - Hunter Jones, G; C.J. Motte, G; Nolan Orzeck, D; T.J. Fergus, D; Ryan Wheeler, D; Riese Zmolek, D; Connor Russell, D; Justin Wells, D; Carter Shinkaruk, D; Kevin Conley, F; Cole Stallard, F; Jake Smith, F; Mitchell Balmas, F; Zach White, F; Tommy Parrottino, F; Alec Broetzman, F; Brendan Robbins, F; Matthew Boucher, F; Nick Campoli, F; James Sanchez, F; Patrick Curry, F

Reserve - Yuki Miura, F; Bo Hanson, D

Injured Reserve - Corbin Kaczperski, G; Guus van Nes, F

Jacksonville Icemen - Parker Gahagen, G; Olof Lindbom, G; Victor Hadfield, D; Jacob Panetta, D; Jacob Friend, D; Luke Martin, D; Tim Theocharidis, D; Brandon Fortunato, D; Garret Cockerill, D; Zach Jordan, F; Cristiano DiGiacinto, F; Matt Salhany, F; Ryan Lohin, F; Easton Brodzinski, F; Alex Whelan, F; Travis Howe, F; Christopher Brown, F; Ara Nazarian, F; Luke Lynch, F; Brendan Harris, F; Derek Lodermeier, F

Reserve - Jake Hamacher, F; Louka Henault, D

Injured Reserve - Charles Williams, G; Ben Hawerchuk, F

Kalamazoo Wings - Trevor Gorsuch, G; Hunter Vorva, G; Ryan Cook, D; Justin Murray, D; Jeremy Masella, D; Olivier LeBlanc, D; Chad Nychuk, D; Tyler Rockwell, D; Joe Masonius, D; Collin Saccoman, D; Max Humitz, F; Raymond Brice, F; Mason McCarty, F; Logan Lambdin, F; Anthony Collins, F; Matt Iacopelli, F; Justin Taylor, F; Erik Bradford, F; Daniel D'Amico, F; Brandon Saigeon, F; Shaw Boomhower, F

Reserve - Josh Victor, D; Coale Norris, F

Injured Reserve - Anthony Florentino, D; Tanner Nagel, F

Kansas City Mavericks - Dillon Kelley, G; Shane Starrett, G; Dalton Gally, D; Theo Calvas, D; Jake McLaughlin, D; Tommy Muck, D; Jordan Sambrook, D; Nate Knoepke, D; Marc McNulty, D; John Schiavo, F/D; Garrett Klee, F; Keeghan Howdeshell, F; Loren Ulett, F; Luke Morgan, F; Hugo Roy, F; Jake Jaremko, F; Josh Lammon, F; Nick Pastujov, F; Cole Coskey, F; Pascal Laberge, F; Jeremy McKenna, F

Reserve - Josh Elmes, D; Geoff Kitt, F

Injured Reserve - Ryan Harrison, F

Maine Mariners - Francois Brassard, G; Josh Boyko, G; Brandon Bussi, G; Nate Kallen, D; Marc-Olivier Duquette, D; Connor Doherty, D; Andrew Peski, D; Fedor Gordeev, D; Gabriel Chicoine, D; Grant Gabriele, D; Mathew Santos, F; Nick Jermain, F; Cameron Askew, F; Conner Bleackley, F; Keltie Jeri-Leon, F; Mitch Fossier, F; Nick Isaacson, F; Patrick Shea, F; Nick Master, F; Tim Doherty, F; Reid Stefanson, F

Reserve - Alden Weller, D; Josh McKechney, F

Newfoundland Growlers - Dryden McKay, G; Luke Cavallin, G; James Melindy, D; Taylor Egan, D; Brennan Kapcheck, D; Michael Joyaux, D; Tommy Miller, D; Simon Kubicek, D; Orrin Centazzo, F; Zach O'Brien, F; Zach Solow, F; Nathan Noel, F; Derian Plouffe, F; Todd Skirving, F; Jordan Escott, F; Brandon Kruse, F; Brett Budgell, F; Keenan Suthers, F; Isaac Johnson, F; Tyler Boland, F; Nolan Walker, F

Norfolk Admirals - Tomas Vomacka, G; Cale Morris, G; Carson Musser, D; Elijah Vilio, D; Luke Prokop, D; Eric Williams, D; Nick Schaus, D; Nick Leitner, D; Xavier Bouchard, D; Denis Smirnov, F; Tag Bertuzzi, F; Brett Van Os, F; Joe Widmar, F; Cody Milan, F; Eric Cooley, F; Aidan Brown, F; Liam MacDougall, F; Jordan Kaplan, F; Ryan Foss, F; Todd Burgess, F; Blake Murray, F

Reserve - Michael Bullion, G; Danny Katic, F

Injured Reserve - Carter Robertson, D; Kenny Hausinger, F

Orlando Solar Bears - Brad Barone, G; Jack LaFontaine, G; Chris Harpur, D; Luke McInnis, D; Michael Brodzinski, D; Jimmy Mazza, D; Jack Dougherty, D; Andrew McLean, D; Dmitri Semykin, D; Steve Oleksy, D; Joe Carroll, F; Tyler Bird, F; Ross Olsson, F; Brian Bowen, F; Luke Boka, F; Brendan van Riemsdyk, F; Carson Denomie, F; Shawn Szydlowski, F; Tristin Langan, F; Karl El-Mir, F; Adam Varga, F

Reserve - Matthew Sredl, D; Andrew Sturtz, F

Injured Reserve - Brandon Halverson, G; Matthew Barnaby, F; Dante Sheriff, F; Maxim Cajkovic, F; Hunter Fejes, F

Rapid City Rush - Adam Carlson, G; Daniil Chechelev, G; Callum Fryer, D; Simon Lavigne, D; Quinn Wichers, D; Tyson Helgesen, D; Kenton Helgesen, D; Ryan Zuhlsdorf, D; Rhett Rhinehart, D; Ilya Nikolayev, F; Rory Kerins, F; Colton Leiter, F; Alex Aleardi, F; Keegan Iverson, F; Jon Martin, F; Keanu Yamamoto, F; Matt Marcinew, F; Logan Nelson, F; Max Coatta, F; Lucas Feuk, F; Calder Brooks, F

Reserve - Tanner Schachle, F; Zach Court, F

Injured Reserve - Brad Arvanitis, G; Garrett Klotz, F; Brett Gravelle, F

Reading Royals - Nolan Maier, G; Pat Nagle, G; Dominic Cormier, D; Ryan Romeo, D; Mike Chen, D; Colin Felix, D; Max Balinson, D; Will MacKinnon, D; Garrett McFadden, D; Mason Millman, D; Tyler Kirkup, F; Kamerin Nault, F; Yvan Mongo, F; Zane Franklin, F; Max Newton, F; Alec Butcher, F; Trey Bradley, F; Jacob Gaucher, F; Brendan Hoffman, F; Shane Sellar, F; Sam Sternschein, F

Reserve - Justin Kapelmaster, G; Devon Paliani, F

Savannah Ghost Pirates - Darion Hanson, G; Jordan Papirny, G; Clayton Phillips, D; Tristan Thompson, D; Darian Skeoch, D; Brandon Estes, D; Will Riedell, D; Aaron Thow, D; Connor Corcoran, D; Westin Michaud, F; Brent Pedersen, F; Spencer Dorowicz, F; Spencer Naas, F; Brian Hawkinson, F; Lynden McCallum, F; Vincent Marleau, F; Alex Swetlikoff, F; Marcus Kallionkieli, F; Daniel D'Amato, F; Logan Drevitch, F; Patrick Guay, F

Reserve - Darick Louis-Jean, D; Max Kaufman, F

Injured Reserve - Marshall Moise, F; Brennan Blaszczak, F

South Carolina Stingrays - Riley Morris, G; Chase Stewart, D; Connor Moore, D; Carter Allen, D; Matt Anderson, D; Evan Wardley, D; Chaz Reddekopp, D; Michael Kim, D; Benton Maass, D; Bear Hughes, F; Josh Wilkins, F; Kevin O'Neil, F; Ryan Scarfo, F; Justin Florek, F; Andrew Cherniwchan, F; Alexandre Fortin, F; Carter Turnbull, F; Jarid Lukosevicius, F; Tarek Baker, F; Jonny Evans, F

Reserve - Lawton Courtnall, F; Anthony Del Gaizo, F

Injured Reserve - Gavin Gould, F; Sean Gulka, F; Garin Bjorklund, G; Kylor Wall, D

Toledo Walleye - Max Milosek, G; Rylan Parenteau, G; Simon Denis, D; Cole Fraser, D; Gordi Myer, D; Cam Clarke, D; Kurt Gosselin, D; Tommy Parran, D; Joseph Nardi, F; Conlan Keenan, F; Sam Craggs, F; Lukas Craggs, F; Brett McKenzie, F; Gordie Green, F; Brett Boeing, F; John Albert, F; Thomas Ebbing, F; Mitchell Heard, F

Reserve - Ryan Lowney, D; Brandon Hawkins, F

Trois-Rivières Lions - Philippe Desrosiers, G; Joe Vrbetic, G; Mathieu Brodeur, D; Santino Centorame, D; Olivier Galipeau, D; Alex Breton, D; Philippe Bureau-Blais, D; Connor Welsh, D; John Parker-Jones, D; Cedric Montminy, F; Anthony Beauregard, F; William Leblanc, F; Ryan Francis, F; Nicolas Lariviere, F; Conner Chaulk, F; James Phelan, F; Nicolas Guay, F; Cameron Hillis, F; Emile Poirier, F; Brett Stapley, F; Colin Bilek, F

Reserve - Francis Thibeault, D; Jonathan Joannette, F

Injured Reserve - Thomas Sigouin, G; Bradley Johnson, D

Tulsa Oilers - Eric Dop, G; Daniel Mannella, G; Alex Pommerville, D; Karl Boudrias, D; Jarod Hilderman, D; Adam Samuelsson, D; Andrew Jarvis, D; Justin Bean, D; Mike McKee, D; Maxim Golod, F; Dylan Sadowy, F; Alex Kromm, F; Ethan Stewart, F; Tyler Poulsen, F; J.C Campagna, F; Jackson Leef, F; Alex Gilmour, F; Michael Farren, F; Eddie Matsushima, F; Jack Doremus, F; Jimmy Soper, F

Reserve - Evan Weinger, F; Chris Perna, D

Utah Grizzlies - Lukas Parik, G; Trent Miner, G; James Shearer, D; Kyle Pouncy, D; Joey Colatarci, D; Brycen Martin, D; Connor McDonald, D; Nate Clurman, D; Andrew Nielsen, D; Victor Bartley, D; Tarun Fizer, F; Dakota Raabe, F; Zachary Tsekos, F; Johnny Walker, F; Tyler Penner, F; Dylan Fitze, F; Cameron Wright, F; Kyle Betts, F; Keaton Jameson, F; Cam Strong, F; Benjamin Tardiff, F

Reserve - Garrett Metcalf, G; Christian Simeone, F

Injured Reserve - Jordon Stone, D; Neil Robinson, F

Wheeling Nailers - Tommy Nappier, G; Taylor Gauthier, G; David Drake, D; Louie Roehl, D; Adam Smith, D; Dilan Peters, D; Davis Bunz, D; Clay Hanus, D; Josh Maniscalco, D; Chris Merisier-Ortiz, D; Carter Johnson, F; Sean Josling, F; Cedric Desruisseaux, F; Justin Addamo, F; Max Johnson, F; Bobby Hampton, F; Tyler Drevitch, F; Felix Pare, F; Cam Hausinger, F; Samuel Tremblay, F; Brooklyn Kalmikov, F

Reserve - Ryan Bednard, G

Injured Reserve - Peter Laviolette, F; Matt Quercia, F

Wichita Thunder - Evan Buitenhuis, G; Liam Hughes, G; Kyle Rhodes, D; Connor Walters, D; Bray Crowder, D; Jordan Muzzillo, D; Dominic Dockery, D; Billy Constantinou, D; Dylan MacPherson, D; Jay Dickman, F; Stefan Fournier, F; Logan Fredericks, F; Michal Stinil, F; Brayden Watts, F; Peter Bates, F; Mitchell Russell, F; Mark Liwiski, F; Timur Ibragimov, F; Jake Wahlin, F; Quinn Preston, F; Dillon Hamaliuk, F

Reserve - Zack Hoffman, D; Barret Kirwin, F

Injured Reserve - Chris McKay, D

Worcester Railers - Henrik Tikkanen, G; Ken Appleby, G; Trevor Cosgrove, D; Jared Brandt, D; Myles McGurty, D; Connor McCarthy, D; Christian Evers, D; Noah Delmas, D; Philip Beaulieu, D; Collin Adams, F; Reece Newkirk, F; Liam Coughlin, F; Anthony Repaci, F; Blade Jenkins, F; Nolan Vesey, F; Steven Jandric, F; Bobby Butler, F; Brent Beaudoin, F; Quinn Ryan, F; Jacob Hayhurst, F; Blake Christensen, F

Injured Reserve - Conor Breen, D; Zack Bross, F; Jack Quinlivan, F

