Atlanta United Loans Ashton Gordon to Chattanooga FC

Published on January 7, 2026 under Major League Soccer (MLS)

Atlanta United FC News Release







ATLANTA - Atlanta United today announced it has loaned forward Ashton Gordon to Chattanooga FC of MLS NEXT Pro for the 2026 MLS Regular Season.

Gordon joined Atlanta United's Academy in 2019 and signed a professional contract with Atlanta United 2 on Jan. 29, 2024, and became a Homegrown player effective Jan. 1, 2025. The Decatur, Ga., native made 19 appearances and scored two goals with ATL UTD 2 in MLS NEXT Pro during the 2024 and 2025 seasons. He made his Atlanta United First Team debut on May 7, 2024 in a U.S. Open Cup matchup against Charlotte Independence and made two appearances during the tournament.

Transaction: Atlanta United loans forward Ashton Gordon to Chattanooga FC for the duration of the 2026 MLS Regular Season.

Atlanta United roster (as of Jan. 7, 2026)

Goalkeepers (2): Jayden Hibbert, Lucas Hoyos

Defenders (8): Pedro Amador, Juan Berrocal^, Dominik Chong Qui, Matthew Edwards, Stian Gregersen, Tomás Jacob, Enea Mihaj, Kaiden Moore

Midfielders (12): Miguel Almirón, Steven Alzate, Jay Fortune, Saba Lobjanidze, Alexey Miranchuk, Edwin Mosquera*, Tristan Muyumba, Santiago Pita, Will Reilly, Cooper Sanchez, Bartosz Slisz, Adyn Torres

Forwards (5): Luke Brennan, Ashton Gordon**, Latte Lath, Jamal Thiaré, Cayman Togashi

* On loan with Millonarios F.C. (through June 30, 2026)

** On loan with Chattanooga FC (through Dec. 31, 2026)

^ On loan from Getafe (through June 30, 2026)







