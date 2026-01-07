Atlanta United Loans Ashton Gordon to Chattanooga FC
Published on January 7, 2026 under Major League Soccer (MLS)
Atlanta United FC News Release
ATLANTA - Atlanta United today announced it has loaned forward Ashton Gordon to Chattanooga FC of MLS NEXT Pro for the 2026 MLS Regular Season.
Gordon joined Atlanta United's Academy in 2019 and signed a professional contract with Atlanta United 2 on Jan. 29, 2024, and became a Homegrown player effective Jan. 1, 2025. The Decatur, Ga., native made 19 appearances and scored two goals with ATL UTD 2 in MLS NEXT Pro during the 2024 and 2025 seasons. He made his Atlanta United First Team debut on May 7, 2024 in a U.S. Open Cup matchup against Charlotte Independence and made two appearances during the tournament.
Transaction: Atlanta United loans forward Ashton Gordon to Chattanooga FC for the duration of the 2026 MLS Regular Season.
Atlanta United roster (as of Jan. 7, 2026)
Goalkeepers (2): Jayden Hibbert, Lucas Hoyos
Defenders (8): Pedro Amador, Juan Berrocal^, Dominik Chong Qui, Matthew Edwards, Stian Gregersen, Tomás Jacob, Enea Mihaj, Kaiden Moore
Midfielders (12): Miguel Almirón, Steven Alzate, Jay Fortune, Saba Lobjanidze, Alexey Miranchuk, Edwin Mosquera*, Tristan Muyumba, Santiago Pita, Will Reilly, Cooper Sanchez, Bartosz Slisz, Adyn Torres
Forwards (5): Luke Brennan, Ashton Gordon**, Latte Lath, Jamal Thiaré, Cayman Togashi
* On loan with Millonarios F.C. (through June 30, 2026)
** On loan with Chattanooga FC (through Dec. 31, 2026)
^ On loan from Getafe (through June 30, 2026)
Major League Soccer Stories from January 7, 2026
- Timbers Sign Australian Defender Alex Bonetig - Portland Timbers
- Inter Miami CF Signs Brazilian Defender Micael dos Santos on Loan - Inter Miami CF
- Columbus Crew Sign Defenders Quinton Elliot and Owen Presthus, and Forward Chase Adams as Homegrown Players - Columbus Crew SC
- Atlanta United Loans Ashton Gordon to Chattanooga FC - Atlanta United FC
- Nashville SC Signs Midfielder Shakur Mohammed and Defender Isaiah LeFlore - Nashville SC
- Real Salt Lake Acquires 21-Year-Old Utah Native Zach Booth Via Loan - Real Salt Lake
- Colorado Rapids Announce 2026 Preseason Schedule - Colorado Rapids
- CF Montréal Confirms First Team Coaching Staff for 2026 Season - Club de Foot Montreal
- Columbus Crew, ScottsMiracle-Gro Field Welcome 2026 SheBelieves Cup Doubleheader for Second Time in Three Years - Columbus Crew SC
- GEODIS Park to Host Opening Matches of 2026 SheBelieves Cup Presented by Visa, Featuring the USA, Argentina, Canada and Colombia - Nashville SC
- San Diego FC Transfers Midfielder Heine Gikling Bruseth to Kristiansund BK - San Diego FC
- FC Cincinnati Sign Defender Kyle Smith - FC Cincinnati
- Philadelphia Union Sign Midfielder Ben Bender to New Contract - Philadelphia Union
- FC Dallas Announces 2026 Preseason Schedule - FC Dallas
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Atlanta United FC Stories
- Atlanta United Loans Ashton Gordon to Chattanooga FC
- Atlanta United Announces 2026 Preseason Schedule
- Atlanta United Signs Defender Tomás Jacob
- Atlanta United Signs Goalkeeper Lucas Hoyos
- Atlanta United Acquires $400,000 in General Allocation Money; Selects Enzo Dovlo and Noah James in 2026 MLS SuperDraft