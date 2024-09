CF Montréal Academy Enters Fifth MLS Next Season with Three Teams

September 6, 2024 - Major League Soccer (MLS)

Club de Foot Montreal News Release







MONTREAL - Starting this Saturday, CF Montréal's U15, U16 and U18 men's teams will kick off their 2024-2025 season in MLS NEXT, the fifth in the Club's Academy history.

The regular season will include nearly 30 matches from September to June. Ten will be played at Centre Nutrilait and open to the public free of charge. After their opening match at New England FC this Saturday, September 7, the three teams will play their first match of the season in Montreal on Saturday, September 21, against the New York Soccer Club private academy.

The Academy's U16 and U18 teams will also take part in MLS NEXT's major tournaments, including MLS NEXT Fest (December 2024) and the Generation adidas Cup (April 2025). Additionally, the three Academy teams will compete in MLS NEXT Flex in May 2025, with the aim to qualify all three squads for the MLS NEXT Cup playoffs at the end of the season.

Last season, the U17 team clinched a playoff spot. In 2022-2023, the U15 team was a finalist in the MLS NEXT Cup, a season-ending tournament in Dallas, Texas. It was the first final in the Academy's history.

"Having three teams playing in MLS NEXT this season is very positive," said Academy Director Marinos Papageorgopoulos. "Starting at U15, players will be able to benefit from four to five years of exceptional exposure and develop in the best soccer competitive platform in North America."

The Women's Program, cofounded by BMO, finalists this season in Ligue1 Québec, will return to training on Monday and the season will resume in spring.

CF Montréal U15

Position N* Last Name First Name Birthyear Place of birth Place of residence Nationality Previous Club

Goalkeeper 79 Gallo Juliano 2010 Montréal Montréal Canada AS Saint-Léonard

Goalkeeper 81 Merlin Clément 2010 Montréal Laval Canada and France FC Laval

Defender 63 Fortier Maxence 2010 Montréal Rivière-des-Prairies Canada CF Montréal U14

Defender 64 Sangaré Ousmane 2010 Thiès (Senegal) Montréal Canada and Senegal CF Montréal U14

Defender 66 Gauthier Noah 2010 Saint-Jean-sur-Richelieu Mont-Saint-Grégoire Canada CF Montréal U14

Defender 70 Emou Israel 2010 Abidjan (Ivory Coast) Montréal Canada and Ivory Coast Dragons de Drummondville

Defender 74 Similien François 2010 Montréal Rivière-des-Prairies Canada CS Notre-Dame-de-Grâce

Defender 80 Simon Viktor 2010 Repentigny Montréal Canada CF Montréal U14

Midfielder 60 Ramirez Pineda Luis 2010 Laval Laval Canada and Colombia CF Montréal U14

Midfielder 61 Grosu Gabriel 2010 Montréal Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Canada CF Montréal U14

Midfielder 65 Alexis John 2010 Montréal Terrebonne Canada Union Lanaudière Sud

Midfielder 67 Barbieri Juliano 2010 Montréal Pointe-aux-Trembles Canada CF Montréal U14

Midfielder 68 Lachhab Ilyes 2011 Montréal Brossard Canada and Morocco CF Montréal U14

Midfielder 73 Karras William 2010 Montréal Laval Canada CF Montréal u14

Midfielder 75 Piquel Pineda Andres 2010 Terrebonne Terrebonne Canada and Venezuela CF Montréal U15

Midfielder 77 Messali Yani 2010 Montréal Terrebonne Canada CF Montréal U14

Midfielder 84 Hamitouche Sam 2010 Saint-Eustache Saint-Eustache Canada and Algeria AS Blainville

Forward 62 Kouamé Rafael 2010 Gatineau Saint-Bruno-de-Montarville Canada CF Montréal U14

Forward 71 Leshob Imad 2010 Montréal Montréal Canada and Algeria CF Montréal U14

Forward 72 Mabika Grevice 2010 Lubumbashi (Congo DR) Montréal Congo DR CF Montréal U14

Forward 76 Zenasni Zacaria 2010 Montréal Laval Canada CF Montréal U14

Coaching staff

Sylvain HASCOET - Head coach

Michael PALOMO - Goalkeeper coach

Florian MASCLET - Physical trainer

Vanessa CONTENTA - Head therapist

Joon PARK - Therapist

Léa CHOUINARD - Therapist

2024-2025 Regular season schedule

9/7: New England FC - CF Montréal

9/8: Bayside FC - CF Montréal

9/21: CF Montréal - New York SC (Centre Nutrilait)

9/22: CF Montréal - Metropolitan Oval (Centre Nutrilait)

9/28: New England Revolution - CF Montréal

9/29: Valeo Futbol Club - CF Montréal

10/5: CF Montréal - Intercontinental Football Academy (Centre Nutrilait)

10/6: CF Montréal - Bayside FC (Centre Nutrilait)

10/19: Oakwood Soccer Club - CF Montréal

10/26: CF Montréal - New England FC (Centre Nutrilait)

10/27: CF Montréal - Cedar Stars Academy Bergen

11/2: FA Euro New York - CF Montréal

11/10: CF Montréal - Seacoast United (Centre Nutrilait)

11/16: CF Montréal - New York City FC (Centre Nutrilait)

11/23: Rochester NY FC - CF Montréal

2/22: CF Montréal - New England Revolution (place to be determined)

2/23: CF Montréal - FC Greater Boston Bolts (place to be determined)

3/1: Blau Weiss Gottschee - CF Montréal

3/2: Beachside of Connecticut - CF Montréal

3/9: FC Westchester - CF Montréal

3/15: CF Montréal - Toronto FC (place to be determined)

3/29: CF Montréal - Valeo Futbol Club (place to be determined)

5/3: CF Montréal - Oakwood Soccer Club

5/17: Intercontinental Football Academy - CF Montréal

5/18: FC Greater Boston Bolts - CF Montréal

5/31: Seacoast United - CF Montréal

CF Montréal U16

Position N* Last Name First name Birthyear Place of birth Place of residence Nationality Previous Club

Goalkeeper 40 Keita Samsy 2009 Montréal Chambly Canada Celtix du Haut-Richelieu

Goalkeeper 42 St-Pierre Luca 2009 Rimouski Saint-Hyacinthe Canada CF Montréal U15

Goalkeeper 41 Hoffmeister Pandolfo Gabriel 2009 Sao Leopoldo (Brazil) Saint-Basile-le-Grand Brazil CF Montréal U15

Defender 33 Tsokos Zachary 2009 Laval Laval Canada AS Laval

Defender 34 Zamble Ulrich 2009 Abidjan Saint-Jérôme Canada CF Montréal U15

(Ivory Coast)

Defender 36 Tchouta Joseph 2009 Québec City Québec City Canada CF Montréal U15

Defender 37 Arkhurst Léon 2009 Montréal Montréal Canada CS Montréal-Centre

Defender 45 Loukili El Moukhtar 2009 Rabat (Morocco) Québec City Canada and Morocco CS Trident

Defender 46 Vazquez Nuttall Joaquin 2009 Bahrain Montréal Canada CF Montréal U15

Defender 49 Di Pietrantonio Dante 2009 Montréal Montréal Canada AS Saint-Léonard

Defender 50 Savadogo Ashraf 2009 Ouagadougou (Burkina Faso) Saint-Rémi Canada CF Montréal U15

Defender 56 Rheault Lucas 2009 Calgary Edmonton Canada St. Albert Impact FC

Midfielder 32 Castellanos Leal Juan 2009 Cucuta (Colombia) Brossard Canada and Colombia CS Longueuil

Midfielder 35 Kiede Prince 2009 Abidjan (Ivory Coast) Montréal Ivory Coast CF Montréal u15

Midfielder 38 Bitté Essoukan Oliver 2009 Douala (Cameroon) Longueuil Canada CF Montréal U15

Midfielder 43 Pascal Raphael 2009 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu Canada CF Montréal U15

Midfielder 44 Arredondo Vargas Sebastian 2009 Saint-Jérôme Saint-Jérôme Canada CF Montréal U15

Midfielder 47 Arana Véliz Patrick 2009 Montréal Montréal Canada and Guatemala CS Saint-Laurent

Midfielder 51 Breton Éloi 2009 Montréal Montréal Canada CF Montréal U15

Forward 53 Lachhab Zaky 2009 Montréal Brossard Canada and Morocco CF Montréal U15

Forward 54 Knelsen Myles 2009 Ottawa Ottawa Canada Ottawa South United

Coaching Staff

Felix BRILLANT - Head coach

Michael PALOMO - Goalkeeper coach

Florian MASCLET - Physical Trainer

Vanessa CONTENTA - Head therapist

Joon PARK - Therapist

Léa CHOUINARD - Therapist

2024-2025 Regular season schedule

9/7 : New England FC - CF Montréal

9/8 : Bayside FC - CF Montréal

19/14 : Connecticut United FC - CF Montréal

9/21 : CF Montréal - New York SC (Centre Nutrilait)

9/22 : CF Montréal - Metropolitan Oval (Centre Nutrilait)

9/28 : New England Revolution - CF Montréal

9/29 : Valeo Futbol Club - CF Montréal

10/5 : CF Montréal - Intercontinental Football Academy (Centre Nutrilait)

10/6 : CF Montréal - FC Greater Boston Bolts (Centre Nutrilait)

10/19 : Oakwood Soccer Club - CF Montréal

10/26 : CF Montréal - DC United (Centre Nutrilait)

10/27 : CF Montréal - Cedar Stars Academy Bergen

11/2 : Toronto FC - CF Montréal

11/9 : CF Montréal - Inter Miami CF (Centre Nutrilait)

11/10 : CF Montréal - Seacoast United (Centre Nutrilait)

11/16 : Orlando City SC - CF Montréal

11/23 : Rochester NY FC - CF Montréal

2/22 : CF Montréal - New England Revolution (place to be determined)

3/1 : Blau Weiss Gottschee - CF Montréal

3/2 : Beachside of Connecticut - CF Montréal

3/8 : New York City FC - CF Montréal

3/9 : FC Westchester - CF Montréal

3/15 : CF Montréal - Toronto FC (lieu à determiner)

3/22 : Atlanta United - CF Montréal

3/29 : New York Red Bulls - CF Montréal

4/5 : CF Montréal - Charlotte FC (place to be determined)

4/6 : CF Montréal - Philadelphia Union (place to be determined)

5/3 : Nashville SC - CF Montréal

5/31 : CF Montréal - New York City FC (place to be determined)

CF MONTRÉAL U18

Position N* Last name First name Birthyear Place of birth Place of residence Nationality Previous Club

Goalkeeper 1 Sanon Jeremy 2007 Laval Montréal Haiti and Canada CF Montréal U17

Goalkeeper 13 Belzile Jean-Christophe 2008 Florida (United States) Beloeil Canada CF Montréal U17

Goalkeeper 22 Chartrand Philippe 2008 Pointe-Claire Dorval Canada CF Montréal U17

Goalkeeper 43 Martin Alexis 2006 Laval Laval Canada CF Montréal réserve

Defender 2 De Cicco Franco 2007 Montréal Laval Canada CF Montréal U17

Defender 3 Samson Félix 2007 Connecticut (United States) Montréal Canada CF Montréal U17

Defender 4 Kozlovskiy Sergei 2008 Longueuil Saint-Hubert Canada CF Montréal U17

Defender 5 Nteziryayo Josh-Duc 2008 Terrebonne Mascouche Canada CF Montréal U17

Defender 11 Guboglo Aleksandr 2007 Ottawa Montréal Haiti and Canada CF Montréal U17

Defender 16 Panait Daniel 2008 Montréal Laval Canada CF Montréal U17

Defender 19 Ayemi Quélou 2007 Montréal Montréal Canada CF Montréal U17

Defender 20 Nkijam Georges 2008 Neuilly-sur-Seine (France) Montréal Canada CS Mont-Royal Outremont

Defender 28 Tchana Karl-Michel 2008 Montréal Blainville Canada FC Laval

Defender 29 Germain-Aubrey Eliott 2008 Florida (United States) Montréal United States and Canada CF Montréal U17

Midfielder 6 Fotsing Emrick 2007 Montréal Mascouche Canada CF Montréal U17

Midfielder 8 Kadiamba Armand 2007 Québec Québec Canada CF Montréal U17

Midfielder 10 N'Diaye Antoine 2006 Montréal Longueuil Canada CF Montréal réserve

Midfielder 12 Chaverra-Gilbert Diego 2007 Sherbrooke Sherbrooke Canada CF Montréal U17

Midfielder 14 Ampofo Michael 2008 Montréal Montréal Canada CF Montréal U17

Midfielder 18 Peres Michael 2008 Ottawa Ottawa Canada St-Anthony's Futuro SC

Midfielder 21 Joseph Sébastien 2007 Delmas (Haiti) Repentigny Haiti CF Montréal U17

Midfielder 23 McFall Alistair 2008 Ottawa Ottawa Canada West Ottawa Soccer Club

Midfielder 26 Movchan Vitaliy 2008 Dniepropetrovsk (Ukraine) Longueuil Canada CF Montréal U17

Midfielder 27 Arnaud Tim 2007 Tours (France) Saint-Eustache Canada CF Montréal U17

Midfielder 30 Sadek Aghilas 2008 El-Harrach (Algeria) Longueuil Canada CF Montréal U17

Forward 7 Kane Naël 2006 Ottawa Ottawa Canada CF Montréal réserve

Forward 9 Graham-Roache Owen 2008 Montréal Montréal Canada CF Montréal U17

Forward 17 Valkanova-Gerasimov Theodor 2007 Montréal Laval Canada CF Montréal U17

Forward 24 Casimir Caed-Vladimir 2008 New York (United States) Repentigny United States and Haïti CF Montréal U17

Forward 25 Doré-Belair Nataniel 2008 Saint-Jérôme Saint-Jérôme Canada AS Blainville

Coaching Staff

Maxime LECONTE - Head coach

Fabrice LASSONDE - Assistant coach

Michael PALOMO - Goalkeeper coach

Florian MASCLET - Physical trainer

Vanessa CONTENTA - Head therapist

Joon PARK - Therapist

Léa CHOUINARD - Therapist

2024-2025 Regular season schedule

9/7 : New England FC - CF Montréal

9/8 : Bayside FC - CF Montréal

9/14 : Connecticut United FC - CF Montréal

9/21 : CF Montréal - New York SC (Centre Nutrilait)

9/22 : CF Montréal - Metropolitan Oval (Centre Nutrilait)

9/28 : New England Revolution - CF Montréal

10/5 : CF Montréal - Intercontinental Football Academy (Centre Nutrilait)

10/6 : CF Montréal - FC Greater Boston Bolts (Centre Nutrilait)

10/19 : Oakwood Soccer Club - CF Montréal

10/26 : CF Montréal - DC United (Centre Nutrilait)

10/27 : CF Montréal - Cedar Stars Academy Bergen

11/2 : Toronto FC - CF Montréal

11/9 : CF Montréal - Inter Miami CF (Centre Nutrilait)

11/10 : CF Montréal - Seacoast United (Centre Nutrilait)

11/16 : Orlando City SC - CF Montréal

11/23 : Rochester NY FC - CF Montréal

2/22 : CF Montréal - New England Revolution (place to be determined)

3/1 : Blau Weiss Gottschee - CF Montréal

3/2 : Beachside of Connecticut - CF Montréal

3/8 : New York City FC - CF Montréal

3/9 : FC Westchester - CF Montréal

3/15 : CF Montréal - Toronto FC (place to be determined)

3/22 : Atlanta United - CF Montréal

3/29 : New York Red Bulls - CF Montréal

4/5 : CF Montréal - Charlotte FC (place to be determined)

4/6 : CF Montréal - Philadelphia Union (place to be determined)

5/3 : Nashville SC - CF Montréal

5/31 : CF Montréal - New York City FC (place to be determined)

