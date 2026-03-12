Goalkeeper Adam Beaudry Recalled from Loan by Colorado Rapids
USL Loudoun United FC

Goalkeeper Adam Beaudry Recalled from Loan by Colorado Rapids

Published on March 12, 2026 under United Soccer League Championship (USL)
Loudoun United FC News Release


Leesburg, VA - Major League Soccer side Colorado Rapids has recalled goalkeeper Adam Beaudry from his loan to Loudoun United FC in the United Soccer League (USL) Championship.

Beaudry joined Loudoun United on loan from Colorado Rapids ahead of the 2026 USL Championship season. The goalkeeper appeared in four of the club's five preseason matches, starting in each of those appearances for the Red-and-White.

Transaction: Colorado Rapids has recalled goalkeeper Adam Beaudry from his loan to Loudoun United FC in the United Soccer League (USL) Championship.

Check out the Loudoun United FC Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



United Soccer League Championship Stories from March 12, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

OurSports Central