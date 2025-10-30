ECHL Transactions - October 30
Published on October 30, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Thursday, October 30, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Kalamazoo:
Luke Morgan, F
OTHER TRANSACTIONS:
Cincinnati:
Add Nick Carabin, D Activated from Reserve
Delete Remy Parker, F Placed on Reserve
Add Ben King, F Assigned by Toronto Marlies
Florida:
Delete Ryan Naumovski, F Placed on Reserve
Add Ryan Naumovski, F Signed ECHL SPC
Greensboro:
Add Connor Ungar, G Assigned from Bakersfield by Edmonton 10/29
Indy:
Delete Holden Wale, D Placed on Reserve
Delete Nick Grima, D Placed on IR 3 Day
Add Jacob LeGuerrier, D Activated from IR 14 Day
Add Jadon Joseph, F Activated from Reserve
Iowa:
Add Alexander Stensson, D Acquired from Rapid City
Delete Lucas Helland, F Placed on IR 3 Day
Add Elliot Desnoyers, F Assigned by Iowa Wild
Delete Keltie Jeri-Leon, F Placed on IR 14 Day
Delete Dante Giannuzzi, G Placed on IR 14 Day
Jacksonville:
Add Cameron Supryka, D Activated from Reserve
Delete Peter Tischke, D Placed on Reserve
Add MacAuley Carson, F Activated from Reserve
Delete Chris Grando, F Placed on Reserve
Delete Ryan Helliwell, D Placed on IR 3 Day
Delete Evan Dougherty, F Placed on Reserve
Add Aku Koskenvuo, G Assigned from Abbotsford by Vancouver
Add Luke Morgan, F Activated from IR 3 Day
Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve
Delete Hunter Vorva, G Placed on Reserve
Add Davis Pennington, D Activated from Reserve
Kansas City:
Delete Chase Brand, F Placed on Reserve
Add Jackson Berezowski, F Assigned by Coachella Valley
Norfolk:
Add David Jankowski, F Rights Acquired from Wheeling
Delete Eric Parker, D Traded to Wheeling
Rapid City:
Delete Alexander Stensson, D Traded to Iowa
Reading:
Delete Connor McMenamin, F Placed on IR 3 Day
Add Vinnie Purpura, G Activated from IR 14 Day
Delete Vincent Sevigny, D Loaned to Lehigh Valley
Delete Jacob Frasca, F Placed on Reserve
Add Cameron Cook, F Activated from IR 3 Day
Delete Yaniv Perets, G Recalled by Lehigh Valley
Add Austen Swankler, F Signed ECHL SPC
Trois-Rivières:
Add Jacob Dion, D Returned From Loan by Laval
Delete Morgan Adams-Moisan, F Placed on Reserve
Tulsa:
Add Kevin Gursoy, F Signed ECHL SPC
Add Justin Michaelian, F Activated from IR 14 Day
Delete Matthew Henry, F Placed on IR 14 Day
Delete Jeffrey Faith, F Placed on Reserve
Utah:
Add Adam Berg, F Activated from Reserve
Delete Ty Voit, F Placed on Reserve
Add Colby Enns, D Activated from Reserve
Delete Luc Salem, D Placed on Reserve
Wheeling:
Delete David Jankowski, F Rights Traded to Norfolk
Add Eric Parker, D Acquired from Norfolk
Worcester:
Delete Anthony Hora, D Placed on IR 3 Day
Add Jesse Nurmi, F Assigned from Bridgeport by New York Islanders
Delete Thomas Gale, G Placed on IR 14 Day
Add Jesse Pulkkinen, D Assigned from Bridgeport by New York Islanders
Delete Calle Odelius, D Recalled to Bridgeport by New York Islanders
