ECHL Transactions - October 30
ECHL ECHL

ECHL Transactions - October 30

Published on October 30, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Thursday, October 30, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Kalamazoo:

Luke Morgan, F

OTHER TRANSACTIONS:

Cincinnati:

Add Nick Carabin, D Activated from Reserve

Delete Remy Parker, F Placed on Reserve

Add Ben King, F Assigned by Toronto Marlies

Florida:

Delete Ryan Naumovski, F Placed on Reserve

Add Ryan Naumovski, F Signed ECHL SPC

Greensboro:

Add Connor Ungar, G Assigned from Bakersfield by Edmonton 10/29

Indy:

Delete Holden Wale, D Placed on Reserve

Delete Nick Grima, D Placed on IR 3 Day

Add Jacob LeGuerrier, D Activated from IR 14 Day

Add Jadon Joseph, F Activated from Reserve

Iowa:

Add Alexander Stensson, D Acquired from Rapid City

Delete Lucas Helland, F Placed on IR 3 Day

Add Elliot Desnoyers, F Assigned by Iowa Wild

Delete Keltie Jeri-Leon, F Placed on IR 14 Day

Delete Dante Giannuzzi, G Placed on IR 14 Day

Jacksonville:

Add Cameron Supryka, D Activated from Reserve

Delete Peter Tischke, D Placed on Reserve

Add MacAuley Carson, F Activated from Reserve

Delete Chris Grando, F Placed on Reserve

Delete Ryan Helliwell, D Placed on IR 3 Day

Delete Evan Dougherty, F Placed on Reserve

Add Aku Koskenvuo, G Assigned from Abbotsford by Vancouver

Add Luke Morgan, F Activated from IR 3 Day

Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve

Delete Hunter Vorva, G Placed on Reserve

Add Davis Pennington, D Activated from Reserve

Kansas City:

Delete Chase Brand, F Placed on Reserve

Add Jackson Berezowski, F Assigned by Coachella Valley

Norfolk:

Add David Jankowski, F Rights Acquired from Wheeling

Delete Eric Parker, D Traded to Wheeling

Rapid City:

Delete Alexander Stensson, D Traded to Iowa

Reading:

Delete Connor McMenamin, F Placed on IR 3 Day

Add Vinnie Purpura, G Activated from IR 14 Day

Delete Vincent Sevigny, D Loaned to Lehigh Valley

Delete Jacob Frasca, F Placed on Reserve

Add Cameron Cook, F Activated from IR 3 Day

Delete Yaniv Perets, G Recalled by Lehigh Valley

Add Austen Swankler, F Signed ECHL SPC

Trois-Rivières:

Add Jacob Dion, D Returned From Loan by Laval

Delete Morgan Adams-Moisan, F Placed on Reserve

Tulsa:

Add Kevin Gursoy, F Signed ECHL SPC

Add Justin Michaelian, F Activated from IR 14 Day

Delete Matthew Henry, F Placed on IR 14 Day

Delete Jeffrey Faith, F Placed on Reserve

Utah:

Add Adam Berg, F Activated from Reserve

Delete Ty Voit, F Placed on Reserve

Add Colby Enns, D Activated from Reserve

Delete Luc Salem, D Placed on Reserve

Wheeling:

Delete David Jankowski, F Rights Traded to Norfolk

Add Eric Parker, D Acquired from Norfolk

Worcester:

Delete Anthony Hora, D Placed on IR 3 Day

Add Jesse Nurmi, F Assigned from Bridgeport by New York Islanders

Delete Thomas Gale, G Placed on IR 14 Day

Add Jesse Pulkkinen, D Assigned from Bridgeport by New York Islanders

Delete Calle Odelius, D Recalled to Bridgeport by New York Islanders

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from October 30, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central