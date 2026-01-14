ECHL Transactions - January 14
ECHL ECHL

ECHL Transactions - January 14

Published on January 14, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Wednesday, January 14, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Fort Wayne:

Nico Blachman, F

Worcester:

Tanner Schachle, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Luke Reid, D Assigned by Utica

Atlanta:

Add Isak Walther, F Returned From Loan by Milwaukee

Bloomington:

Delete Griffen Fox, F Placed on IR 3 Day

Add Sullivan Mack, F Assigned by Hartford

Add Zakary Karpa, F Assigned by Hartford

Delete Jonny Evans, F Transferred to IR 14 Day

Delete Jacob Boll, D Placed on Reserve

Cincinnati:

Delete Austin Saint, F Traded to Reading

Florida:

Add Zach Berzolla, D Assigned by Springfield

Fort Wayne:

Add Matt Copponi, F Assigned by Bakersfield

Delete Josh Groll, F Placed on Reserve

Add James Stefan, F Assigned from Bakersfield by Edmonton

Add Tyler Inamoto, D Assigned by Bakersfield

Indy:

Add Mitchell Weeks, G Assigned by Rockford

Add Michael Marchesan, F Activated from IR 3 Day

Delete Cam Gray, G Placed on Reserve

Delete Tyler Kobryn, F Traded to Maine 1/13

Iowa:

Delete Cameron Butler, F Placed on IR 3 Day

Delete Nick Carabin, D Placed on Reserve

Add Lucas Helland, F Activated from IR 3 Day

Add Brandon Schultz, F Activated from Reserve

Add Anthony Firriolo, D Activated from Reserve

Delete Jonny Sorenson, F Placed on Family/Bereavement Leave

Jacksonville:

Add Holden Wale, D Activated from Reserve

Add Adrien Beraldo, D Activated from Reserve

Delete Dalton Duhart, F Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Nathan Berke, F Signed ECHL SPC

Delete Colson Gengenbach, F Placed on IR 14 Day

Delete Evan Dougherty, F Placed on Reserve

Maine:

Add Jackson Edward, D Assigned from Providence by Boston

Add Tyler Kobryn, F Acquired from Indy 1/13

Delete Tyler Kobryn, F Traded to Orlando 1/13

Orlando:

Add Tyler Kobryn, F Acquired from Maine 1/13

Reading:

Add Austin Saint, F Acquired from Cincinnati

Add Kyle Haskins, F Activated from IR 3 Day

Add Yaniv Perets, G Activated from Reserve

Delete Ian Shane, G Placed on Reserve

Worcester:

Delete MacAuley Carson, F Placed on Reserve

Add Tanner Schachle, F Activated from Reserve

Delete Connor Federkow, D Placed on Reserve

Add Parker Gahagen, G Activated from Reserve

Delete Thomas Gale, G Placed on Reserve

Add Cameron Berg, F Assigned by Bridgeport

Delete Lazarus Kaebel, D Placed on IR 3 Day

Add Cameron McDonald, D Returned From Loan by Bridgeport

Delete Riley Ginnell, F Transferred to IR 14 Day

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from January 14, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central