ECHL Transactions - January 14
Published on January 14, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, January 14, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Fort Wayne:
Nico Blachman, F
Worcester:
Tanner Schachle, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Luke Reid, D Assigned by Utica
Atlanta:
Add Isak Walther, F Returned From Loan by Milwaukee
Bloomington:
Delete Griffen Fox, F Placed on IR 3 Day
Add Sullivan Mack, F Assigned by Hartford
Add Zakary Karpa, F Assigned by Hartford
Delete Jonny Evans, F Transferred to IR 14 Day
Delete Jacob Boll, D Placed on Reserve
Cincinnati:
Delete Austin Saint, F Traded to Reading
Florida:
Add Zach Berzolla, D Assigned by Springfield
Fort Wayne:
Add Matt Copponi, F Assigned by Bakersfield
Delete Josh Groll, F Placed on Reserve
Add James Stefan, F Assigned from Bakersfield by Edmonton
Add Tyler Inamoto, D Assigned by Bakersfield
Indy:
Add Mitchell Weeks, G Assigned by Rockford
Add Michael Marchesan, F Activated from IR 3 Day
Delete Cam Gray, G Placed on Reserve
Delete Tyler Kobryn, F Traded to Maine 1/13
Iowa:
Delete Cameron Butler, F Placed on IR 3 Day
Delete Nick Carabin, D Placed on Reserve
Add Lucas Helland, F Activated from IR 3 Day
Add Brandon Schultz, F Activated from Reserve
Add Anthony Firriolo, D Activated from Reserve
Delete Jonny Sorenson, F Placed on Family/Bereavement Leave
Jacksonville:
Add Holden Wale, D Activated from Reserve
Add Adrien Beraldo, D Activated from Reserve
Delete Dalton Duhart, F Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Nathan Berke, F Signed ECHL SPC
Delete Colson Gengenbach, F Placed on IR 14 Day
Delete Evan Dougherty, F Placed on Reserve
Maine:
Add Jackson Edward, D Assigned from Providence by Boston
Add Tyler Kobryn, F Acquired from Indy 1/13
Delete Tyler Kobryn, F Traded to Orlando 1/13
Orlando:
Add Tyler Kobryn, F Acquired from Maine 1/13
Reading:
Add Austin Saint, F Acquired from Cincinnati
Add Kyle Haskins, F Activated from IR 3 Day
Add Yaniv Perets, G Activated from Reserve
Delete Ian Shane, G Placed on Reserve
Worcester:
Delete MacAuley Carson, F Placed on Reserve
Add Tanner Schachle, F Activated from Reserve
Delete Connor Federkow, D Placed on Reserve
Add Parker Gahagen, G Activated from Reserve
Delete Thomas Gale, G Placed on Reserve
Add Cameron Berg, F Assigned by Bridgeport
Delete Lazarus Kaebel, D Placed on IR 3 Day
Add Cameron McDonald, D Returned From Loan by Bridgeport
Delete Riley Ginnell, F Transferred to IR 14 Day
ECHL Stories from January 14, 2026
- ECHL Transactions - January 14 - ECHL
- Mariners Host Hockey Fights Cancer & Pirates Night II in Rivalry Weekend - Maine Mariners
- Isak Walther Returns to Atlanta from Milwaukee - Atlanta Gladiators
- ECHL Announces Fine, Suspension - ECHL
- Jeremy Brodeur Named to ECHL All-Star Classic - Adirondack Thunder
- Solar Bears Acquire Forward Tyler Kobryn from Indy Fuel - Orlando Solar Bears
- Tad O'Had Named ECHL All-Star Coach - Kansas City Mavericks
- Coach, Players Added to 2026 Warrior/ECHL All-Star Classic - ECHL
- Knight Monsters Forward Devon Paliani Added to All-Star Roster - Tahoe Knight Monsters
- Hawkins Named to 2026 ECHL Western Conference All-Star Team - Toledo Walleye
- Gladiators Weekly: I-85 Rivalry Renewed - Atlanta Gladiators
- K-Wings Sign Rookie Forward Nathan Berke - Kalamazoo Wings
- Huard Returned to Charlotte - Savannah Ghost Pirates
- Chase Yoder Selected as ECHL Player of the Week - Norfolk Admirals
- Railers Receive Cam Berg from Bridgeport, Cam McDonald Returns from Professional Tryout - Worcester Railers HC
- Blades Return Home to Start Series against Icemen - Florida Everblades
- Edward Re-Assigned to Maine - Maine Mariners
