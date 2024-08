Esto Es MLS: MLS Está De Vuelta Con Invitados De Lujo En LA: Olivier Giroud Y Marco Reus

August 22, 2024 - Major League Soccer (MLS)

En este episodio de 'Esto es MLS', Antonella González, Tony Cherchi, Andrés Agulla y Mariano Trujillo debaten como MLS se sobrepuso a Liga Mx, el regreso de liga MLS y la llegada de Giroud y Reus a Los Angeles además de la previa de la Jornada 29

.0:00 - Intro

2:18 - ¡Liga MX fuera de Leagues Cup 2024!

14:52 - ¿A qué equipos les vino bien Leagues Cup?

15:20 - Colorado, el mata equipos de Liga MX

17:05 - Philadelphia, único semifinalista que repite

20:10 - Austin vence a Pumas y Monterrey

22:17 - St. Louis, el renacer en el mercado de transferencias

33:33 - El partido de la semana: Miami vs. Cincinnati

42:07 - Olivier Giroud feliz de llegar a LAFC

47:10 - Marco Reus llega al LA Galaxy

55:11 - Charlotte vs. Red Bulls

56:16 - Houston vs. Toronto

57:15 - Salk Lake vs. San Jose

58:45 - Montréal vs. New England

1:00:08 - New York City vs. Chicago

1:01:37 - Kansas City vs. Orlando

1:03:21 - D.C. United vs. Dallas

