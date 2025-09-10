6 Attack Players and Attack Alumni to Attend NHL Rookie Camps
6 Attack Players and Attack Alumni to Attend NHL Rookie Camps

Published on September 10, 2025 under Ontario Hockey League (OHL)
Owen Sound Attack News Release


Around the National Hockey League, Rookie Camp and Prospects Tournament rosters have begun to be announced, and there is heavy Ontario Hockey League representation on many teams, coming in the form of both current players and alumni. Below you can find a live updating list of all of your favourite current and former OHLers vying for a spot at NHL training camps!

Last updated Tue, Sep 9th at 5:00 PM.

Anaheim:

Ethan Procyszyn (North Bay)

Noah Read (London)

Beckett Sennecke (Oshawa)

Konnor Smith (Peterborough, Owen Sound, Brampton)*

Darels Uljanskis (Flint)

Michael McIvor (North Bay) - Free Agent invite

Boston:

Dylan Edwards (Erie)

Brett Harrison (Oshawa, Windsor)*

Jackson Edward (London)*

Oliver Turner (Erie)

Mitch Young (Sarnia)

Ben Hrebik (Barrie) - Free Agent invite

Buffalo:

David Bedkowski (Oshawa, Owen Sound)

Luke Dragusica (Brampton) - Free Agent invite

Ryerson Leenders (Brampton, Brantford)

Calgary:

Jacob Battaglia (Kingston)

Daniil Skvortsov (Guelph) - Free Agent invite

Zayne Parekh (Saginaw)

Hunter Brzustewicz (Kitchener)*

Carolina:

Filip Ekberg (Ottawa)

Evan Vierling (Flint, Barrie)*

Deni Goure (Owen Sound)*

Chicago:

Ryan Gagnier (Oshawa)*

Parker Holmes (Brantford)

Nick Lardis (Brantford)

Martin Misiak (Erie)*

Jack Pridham (Kitchener)

Owen Robinson (Sudbury)*

AJ Spellacy (Windsor)

Marek Vanacker (Brantford)

Ty Henry (Erie)

Ryan Mast (Sarnia)*

Owen Flores (London, Niagara)*

Colorado:

Christian Humphreys (Kitchener)

Linus Funck (London)

Columbus:

Josh Avery (Brantford) - Free Agent invite

Ryder Boulton (London, Brantford) - Free Agent invite

Owen Griffin (Oshawa)

Brendan Hoffman (Erie)* - Free Agent invite

Max McCue (London)*

Luca Pinelli (Ottawa)

Nicholas Sima (North Bay, Saginaw) - Free Agent invite

Evan Van Gorp (London) - Free Agent invite

Will Bishop (Sudbury, Saginaw, Kingston) - Free Agent invite

Jakub Chromiak (Sudbury, Kingston, Kitchener) - Free Agent invite

PJ Fagan (London) - Free Agent invite

Nolan Lalonde (Erie, Saginaw, Kingston, Soo)*

Mason Vaccari (Kingston, Flint) - Free Agent invite

Dallas:

Emil Hemming (Barrie)

Justin Ertel (North Bay)*

Angus MacDonell (Sarnia, Brampton)

Charlie Pacquette (Guelph)

Kaleb Pearson (Owen Sound)*

Tristan Bertucci (Flint, Barrie)

Anthony Cristoforo (Windsor) - Free Agent invite

Connor Punnett (Saginaw, Barrie, Oshawa)*

Detroit:

Landon Miller (Soo)

Maxim Dirracolo (Kitchener) - Free Agent invite

Wyatt Kennedy (North Bay/Windsor) - Free Agent invite

Edmonton:

Beau Akey (Barrie)

Brady Stonehouse (Ottawa, Peterborough)*

Connor Clattenburg (Soo, Flint)

Parker Von Richter (Brampton)

Carson Woodall (Windsor)

Nathaniel Day (Flint)

Florida:

Shamar Moses (Barrie, North Bay)

Kai Schwindt (Brampton, Sarnia)*

Sandis Vilmanis (Sarnia, North Bay)*

Carson Cameron (Peterborough) - Free Agent invite

Los Angeles:

Jimmy Lombardi (Flint)

Jake Crawford (Owen Sound) - Free Agent invite

Liam Greentree (Windsor)

Jan Chovan (Sudbury)

Kaleb Lawrence (Owen Sound, Ottawa, London)*

Henry Brzustewicz (London)

Jarred Woolley (London)

Carter George (Owen Sound)

Minnesota:

Hunter Haight (Barrie, Saginaw)*

Matthew Sop (Kitchener)*

Lirim Amidovski (North Bay)

Rasmus Kumpulainen (Oshawa)

Adam Benak (Brantford)

Rowan Topp (Guelph) - Free Agent invite

Stevie Leskovar (Peterborough, Brampton)*

Montreal

Owen Beck (Brampton, Peterborough, Saginaw)*

Filip Mesar (Kitchener)*

Vinzenz Rohrer (Ottawa)*

Matthew Wang (Flint) - Free Agent Invite

Florian Xhekaj (Brantford)*

Maleek McGowan (Kingston) - Free Agent Invite

Andrew MacNiel (Kitchener)

Owen Protz (Sudbury, Brantford)

Nashville

Brady Martin (Soo)

Cameron Reid (Kitchener)

Joey Willis (Saginaw, Kingston)

Hayden Barch (Saginaw) - Free Agent invite

Alex Kostov (Soo, Flint) - Free Agent invite

Jack Matier (Ottawa)*

Andrew Gibson (Soo, Oshawa)

New Jersey:

Tag Bertuzzi (Guelph, Hamilton, Flint)*

Cole Davis (Windsor)

Trenton Bennett (Owen Sound)

New York Rangers:

Nathan Aspinall (Flint)

Bryce McConnell-Barker (Soo)*

Brennan Othmann (Flint, Peterborough)*

Dylan Roobroeck (Oshawa)*

Carey Terrance (Erie)

Artem Gonchar (Sudbury)

Evan Passmore (Barrie)

Pittsburgh:

Jordan Charron (Soo)

Avery Hayes (Brantford, Peterborough)*

Travis Hayes (Soo)

Quinn Beauchesne (Guelph)

Finn Harding (Brampton)

Emil Pieniniemi (Kingston)

Philadelphia:

Denver Barkey (London)

Sawyer Boulton (London)*

Jett Luchanko (Guelph)

Jack Nesbitt (Windsor)

Tucker Robertson (Peterborough)*

Oliver Bonk (London)

Andre Mondoux (Kingston) - Free Agent invite

Joey Costanzo (Niagara, Windsor)

San Jose:

Igor Chernyshov (Saginaw)

Kasper Halttunen (London)

Zach Houben (Ottawa) - Free Agent invite

Michael Misa (Saginaw)

Quentin Musty (Sudbury)

Luke Torrance (Oshawa)* - Free Agent invite

Sam Dickinson (London)

Braden Hache (Kingston, Barrie, Saginaw)*

Haoxi (Simon) Wang (Oshawa)

Christian Kirsch (Kitchener)

Seattle:

Jon-Randall Avon (Peterborough)*

David Goyette (Sudbury)*

Andrei Loshko (Niagara)*

Logan Morrison (Brantford, Ottawa)*

Jake O'Brien (Brantford)

Carson Rehkopf (Kitchener, Brampton)

Eduard Sale (Barrie, Kitchener)

Nathan Villeneuve (Sudbury)

Ryan Winterton (Brantford, London)*

Jakub Fibigr (Brampton)

Ty Nelson (North Bay)*

St. Louis:

Dalibor Dvorsky (Sudbury)

Michael Buchinger (Guelph)*

Quinton Burns (Kingston)

Lukas Fischer (Sarnia)

Adam Jiricek (Brantford)

Will Cranley (Ottawa, Flint)*

Matthew Koprowski (Owen Sound) - Free Agent invite

Tampa Bay:

Ethan Czata (Niagara)

Marco Mignosa (Soo)

Sam O'Reilly (London)

Kaden Pitre (Flint)

Roman Schmidt (Kitchener, Kingston)*

Grant Spada (Guelph)

Toronto:

Tyler Hopkins (Kingston)

Alex Pharand (Brantford, Sudbury) - Free Agent invite

Easton Cowan (London)

Braeden Kressler (Flint, Ottawa)*

Landon Sim (London)*

Matthew Hlacar (Kitchener)

Sam McCue (Peterborough, Owen Sound, Flint, Brantford)

Harry Nansi - Owen Sound

Rylan Fellinger (Flint)

Chas Sharpe (Brampton)*

Ben Danford (Oshawa)

Blake Smith (Oshawa, Flint)

Utah:

Cole Beaudoin (Barrie)

Stepan Shurygin (Saginaw) - Free Agent invite

Owen Allard (Soo)

Noel Nordh (Soo)

Carson Harmer (Saginaw) - Free Agent invite

Vancouver:

Vilmer Alriksson (Guelph, Brampton)

Josh Bloom (North Bay, Saginaw)*

Gabe Chiarot (Brampton)

Kieren Dervin (Kingston)

Riley Patterson (Barrie, Niagara)

Cooper Walker (Guelph)*

Kirill Kudryavtsev (Soo)*

Zach Sandhu (Guelph, Oshawa) - Free Agent invite

Xander Velliaris (Kingston, Saginaw) - Free Agent invite

Alexei Medvedev (London)

Vegas:

Braeden Bowman (Guelph)*

Matyas Sapovaliv (Saginaw)*

Trent Swick (Kitchener)*

Tuomas Uronen (Ottawa, Kingston)

Artur Cholach (Barrie)*

Samuel Mayer (Peterborough, Ottawa)*

Bronson Ride (Windsor, Niagara, North Bay) - Free Agent invite

Washington:

Ilya Protas (Windsor)

Rest of roster available at later date

Winnipeg:

Kevin He (Niagara)

Colby Barlow (Owen Sound, Oshawa)

Danny Zhilkin (Guelph, Kitchener)*

Jacob Julien (London)*

Kieron Walton (Sudbury)

Jacob Cloutier (Saginaw)

Edison Engle (Brantford)

Conor Walton (Windsor) - Free Agent invite

Dominic DiVincentiis (North Bay)*

*Marks a player who is born before 2005, and is therefore no longer eligible to play in the OHL

