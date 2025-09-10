6 Attack Players and Attack Alumni to Attend NHL Rookie Camps
Published on September 10, 2025 under Ontario Hockey League (OHL)
Owen Sound Attack News Release
Around the National Hockey League, Rookie Camp and Prospects Tournament rosters have begun to be announced, and there is heavy Ontario Hockey League representation on many teams, coming in the form of both current players and alumni. Below you can find a live updating list of all of your favourite current and former OHLers vying for a spot at NHL training camps!
Anaheim:
Ethan Procyszyn (North Bay)
Noah Read (London)
Beckett Sennecke (Oshawa)
Konnor Smith (Peterborough, Owen Sound, Brampton)*
Darels Uljanskis (Flint)
Michael McIvor (North Bay) - Free Agent invite
Boston:
Dylan Edwards (Erie)
Brett Harrison (Oshawa, Windsor)*
Jackson Edward (London)*
Oliver Turner (Erie)
Mitch Young (Sarnia)
Ben Hrebik (Barrie) - Free Agent invite
Buffalo:
David Bedkowski (Oshawa, Owen Sound)
Luke Dragusica (Brampton) - Free Agent invite
Ryerson Leenders (Brampton, Brantford)
Calgary:
Jacob Battaglia (Kingston)
Daniil Skvortsov (Guelph) - Free Agent invite
Zayne Parekh (Saginaw)
Hunter Brzustewicz (Kitchener)*
Carolina:
Filip Ekberg (Ottawa)
Evan Vierling (Flint, Barrie)*
Deni Goure (Owen Sound)*
Chicago:
Ryan Gagnier (Oshawa)*
Parker Holmes (Brantford)
Nick Lardis (Brantford)
Martin Misiak (Erie)*
Jack Pridham (Kitchener)
Owen Robinson (Sudbury)*
AJ Spellacy (Windsor)
Marek Vanacker (Brantford)
Ty Henry (Erie)
Ryan Mast (Sarnia)*
Owen Flores (London, Niagara)*
Colorado:
Christian Humphreys (Kitchener)
Linus Funck (London)
Columbus:
Josh Avery (Brantford) - Free Agent invite
Ryder Boulton (London, Brantford) - Free Agent invite
Owen Griffin (Oshawa)
Brendan Hoffman (Erie)* - Free Agent invite
Max McCue (London)*
Luca Pinelli (Ottawa)
Nicholas Sima (North Bay, Saginaw) - Free Agent invite
Evan Van Gorp (London) - Free Agent invite
Will Bishop (Sudbury, Saginaw, Kingston) - Free Agent invite
Jakub Chromiak (Sudbury, Kingston, Kitchener) - Free Agent invite
PJ Fagan (London) - Free Agent invite
Nolan Lalonde (Erie, Saginaw, Kingston, Soo)*
Mason Vaccari (Kingston, Flint) - Free Agent invite
Dallas:
Emil Hemming (Barrie)
Justin Ertel (North Bay)*
Angus MacDonell (Sarnia, Brampton)
Charlie Pacquette (Guelph)
Kaleb Pearson (Owen Sound)*
Tristan Bertucci (Flint, Barrie)
Anthony Cristoforo (Windsor) - Free Agent invite
Connor Punnett (Saginaw, Barrie, Oshawa)*
Detroit:
Landon Miller (Soo)
Maxim Dirracolo (Kitchener) - Free Agent invite
Wyatt Kennedy (North Bay/Windsor) - Free Agent invite
Edmonton:
Beau Akey (Barrie)
Brady Stonehouse (Ottawa, Peterborough)*
Connor Clattenburg (Soo, Flint)
Parker Von Richter (Brampton)
Carson Woodall (Windsor)
Nathaniel Day (Flint)
Florida:
Shamar Moses (Barrie, North Bay)
Kai Schwindt (Brampton, Sarnia)*
Sandis Vilmanis (Sarnia, North Bay)*
Carson Cameron (Peterborough) - Free Agent invite
Los Angeles:
Jimmy Lombardi (Flint)
Jake Crawford (Owen Sound) - Free Agent invite
Liam Greentree (Windsor)
Jan Chovan (Sudbury)
Kaleb Lawrence (Owen Sound, Ottawa, London)*
Henry Brzustewicz (London)
Jarred Woolley (London)
Carter George (Owen Sound)
Minnesota:
Hunter Haight (Barrie, Saginaw)*
Matthew Sop (Kitchener)*
Lirim Amidovski (North Bay)
Rasmus Kumpulainen (Oshawa)
Adam Benak (Brantford)
Rowan Topp (Guelph) - Free Agent invite
Stevie Leskovar (Peterborough, Brampton)*
Montreal
Owen Beck (Brampton, Peterborough, Saginaw)*
Filip Mesar (Kitchener)*
Vinzenz Rohrer (Ottawa)*
Matthew Wang (Flint) - Free Agent Invite
Florian Xhekaj (Brantford)*
Maleek McGowan (Kingston) - Free Agent Invite
Andrew MacNiel (Kitchener)
Owen Protz (Sudbury, Brantford)
Nashville
Brady Martin (Soo)
Cameron Reid (Kitchener)
Joey Willis (Saginaw, Kingston)
Hayden Barch (Saginaw) - Free Agent invite
Alex Kostov (Soo, Flint) - Free Agent invite
Jack Matier (Ottawa)*
Andrew Gibson (Soo, Oshawa)
New Jersey:
Tag Bertuzzi (Guelph, Hamilton, Flint)*
Cole Davis (Windsor)
Trenton Bennett (Owen Sound)
New York Rangers:
Nathan Aspinall (Flint)
Bryce McConnell-Barker (Soo)*
Brennan Othmann (Flint, Peterborough)*
Dylan Roobroeck (Oshawa)*
Carey Terrance (Erie)
Artem Gonchar (Sudbury)
Evan Passmore (Barrie)
Pittsburgh:
Jordan Charron (Soo)
Avery Hayes (Brantford, Peterborough)*
Travis Hayes (Soo)
Quinn Beauchesne (Guelph)
Finn Harding (Brampton)
Emil Pieniniemi (Kingston)
Philadelphia:
Denver Barkey (London)
Sawyer Boulton (London)*
Jett Luchanko (Guelph)
Jack Nesbitt (Windsor)
Tucker Robertson (Peterborough)*
Oliver Bonk (London)
Andre Mondoux (Kingston) - Free Agent invite
Joey Costanzo (Niagara, Windsor)
San Jose:
Igor Chernyshov (Saginaw)
Kasper Halttunen (London)
Zach Houben (Ottawa) - Free Agent invite
Michael Misa (Saginaw)
Quentin Musty (Sudbury)
Luke Torrance (Oshawa)* - Free Agent invite
Sam Dickinson (London)
Braden Hache (Kingston, Barrie, Saginaw)*
Haoxi (Simon) Wang (Oshawa)
Christian Kirsch (Kitchener)
Seattle:
Jon-Randall Avon (Peterborough)*
David Goyette (Sudbury)*
Andrei Loshko (Niagara)*
Logan Morrison (Brantford, Ottawa)*
Jake O'Brien (Brantford)
Carson Rehkopf (Kitchener, Brampton)
Eduard Sale (Barrie, Kitchener)
Nathan Villeneuve (Sudbury)
Ryan Winterton (Brantford, London)*
Jakub Fibigr (Brampton)
Ty Nelson (North Bay)*
St. Louis:
Dalibor Dvorsky (Sudbury)
Michael Buchinger (Guelph)*
Quinton Burns (Kingston)
Lukas Fischer (Sarnia)
Adam Jiricek (Brantford)
Will Cranley (Ottawa, Flint)*
Matthew Koprowski (Owen Sound) - Free Agent invite
Tampa Bay:
Ethan Czata (Niagara)
Marco Mignosa (Soo)
Sam O'Reilly (London)
Kaden Pitre (Flint)
Roman Schmidt (Kitchener, Kingston)*
Grant Spada (Guelph)
Toronto:
Tyler Hopkins (Kingston)
Alex Pharand (Brantford, Sudbury) - Free Agent invite
Easton Cowan (London)
Braeden Kressler (Flint, Ottawa)*
Landon Sim (London)*
Matthew Hlacar (Kitchener)
Sam McCue (Peterborough, Owen Sound, Flint, Brantford)
Harry Nansi - Owen Sound
Rylan Fellinger (Flint)
Chas Sharpe (Brampton)*
Ben Danford (Oshawa)
Blake Smith (Oshawa, Flint)
Utah:
Cole Beaudoin (Barrie)
Stepan Shurygin (Saginaw) - Free Agent invite
Owen Allard (Soo)
Noel Nordh (Soo)
Carson Harmer (Saginaw) - Free Agent invite
Vancouver:
Vilmer Alriksson (Guelph, Brampton)
Josh Bloom (North Bay, Saginaw)*
Gabe Chiarot (Brampton)
Kieren Dervin (Kingston)
Riley Patterson (Barrie, Niagara)
Cooper Walker (Guelph)*
Kirill Kudryavtsev (Soo)*
Zach Sandhu (Guelph, Oshawa) - Free Agent invite
Xander Velliaris (Kingston, Saginaw) - Free Agent invite
Alexei Medvedev (London)
Vegas:
Braeden Bowman (Guelph)*
Matyas Sapovaliv (Saginaw)*
Trent Swick (Kitchener)*
Tuomas Uronen (Ottawa, Kingston)
Artur Cholach (Barrie)*
Samuel Mayer (Peterborough, Ottawa)*
Bronson Ride (Windsor, Niagara, North Bay) - Free Agent invite
Washington:
Ilya Protas (Windsor)
Rest of roster available at later date
Winnipeg:
Kevin He (Niagara)
Colby Barlow (Owen Sound, Oshawa)
Danny Zhilkin (Guelph, Kitchener)*
Jacob Julien (London)*
Kieron Walton (Sudbury)
Jacob Cloutier (Saginaw)
Edison Engle (Brantford)
Conor Walton (Windsor) - Free Agent invite
Dominic DiVincentiis (North Bay)*
*Marks a player who is born before 2005, and is therefore no longer eligible to play in the OHL
