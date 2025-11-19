ECHL Transactions - November 19
Published on November 19, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, November 19, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Allen:
Landry Laird, G
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Ben Johnson, F Signed ECHL SPC
Delete Tyler Brennan, G Recalled to Utica by New Jersey
Allen:
Add Jackson Decker, D Activated from Reserve
Add Chase Maxwell, F Activated from IR 14 Day
Delete Troy Murray, D Placed on Reserve
Add David Tendeck, G Activated from Acquired
Delete Danny Katic, F Recalled by Belleville
Atlanta:
Add Chad Nychuk, D Assigned by Milwaukee
Add Ethan Haider, G Assigned by Milwaukee
Florida:
Delete Kurtis Henry, F Placed on IR 14 Day
Add Tarun Fizer, F Assigned by Springfield
Delete Ben Brar, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Jake Murray, D Returned From Loan by Abbotsford
Idaho:
Add Robbie Holmes, F Activated from Reserve
Add Jaden Shields, D Activated from Reserve
Delete Brendan Hoffman, F Placed on Reserve
Indy:
Add Tyler Kobryn, F Activated from Acquired
Delete Christian Sarlo, F Placed on Reserve
Iowa:
Add Nolan Orzeck, D Activated from Reserve
Delete Elliott McDermott, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Powell Connor, D Placed on IR 3 Day
Add Ryan Dickinson, D Activated from IR 3 Day
Add Nolan Walker, F Activated from Reserve
Delete Todd Skirving, F Placed on Reserve
Maine:
Delete Jacob Perreault, F Recalled by Providence
Delete Shawn Element, F Loaned to Providence
Norfolk:
Add Brehdan Engum, D Activated from Reserve
Delete Connor Fedorek, D Placed on Reserve
Orlando:
Add Reese Newkirk, F Activated from Family/Bereavement Leave
Delete Nick Anderson, D Placed on Reserve
Add Ethan Szmagaj, D Activated from Acquired
Savannah:
Add Hunter Johannes, F Activated from Reserve
Delete Connor Gregga, F Placed on Reserve
Add Cristophe Tellier, F Activated from Reserve
Delete Bryce Brodzinski, F Placed on Reserve
Add Reece Vitelli, F Assigned by Manitoba
South Carolina:
Add Ludwig Persson, F Assigned from Hershey by Washington
Add Patrick Thomas, F Assigned from Hershey by Washington
Delete Josh Wilkins, F Placed on IR 3 Day
Delete Kaden Bohlsen, F Placed on Reserve
Add Connor Mayer, D Assigned by Hershey
Delete John Fusco, D Transferred to IR 14 Day
Tahoe:
Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve
Toledo:
Delete Nolan Moyle, F Loaned to Grand Rapids
Trois-Rivières:
Add Hunter Jones, G Activated from IR 14 Day
Delete Vincent Duplessis, G Placed on Reserve
Add Sean Gulka, F Activated from Reserve
Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve
