ECHL Transactions - November 19
ECHL Transactions - November 19

Published on November 19, 2025


Following are the ECHL transactions for Wednesday, November 19, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Allen:

Landry Laird, G

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Ben Johnson, F Signed ECHL SPC

Delete Tyler Brennan, G Recalled to Utica by New Jersey

Allen:

Add Jackson Decker, D Activated from Reserve

Add Chase Maxwell, F Activated from IR 14 Day

Delete Troy Murray, D Placed on Reserve

Add David Tendeck, G Activated from Acquired

Delete Danny Katic, F Recalled by Belleville

Atlanta:

Add Chad Nychuk, D Assigned by Milwaukee

Add Ethan Haider, G Assigned by Milwaukee

Florida:

Delete Kurtis Henry, F Placed on IR 14 Day

Add Tarun Fizer, F Assigned by Springfield

Delete Ben Brar, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Jake Murray, D Returned From Loan by Abbotsford

Idaho:

Add Robbie Holmes, F Activated from Reserve

Add Jaden Shields, D Activated from Reserve

Delete Brendan Hoffman, F Placed on Reserve

Indy:

Add Tyler Kobryn, F Activated from Acquired

Delete Christian Sarlo, F Placed on Reserve

Iowa:

Add Nolan Orzeck, D Activated from Reserve

Delete Elliott McDermott, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Powell Connor, D Placed on IR 3 Day

Add Ryan Dickinson, D Activated from IR 3 Day

Add Nolan Walker, F Activated from Reserve

Delete Todd Skirving, F Placed on Reserve

Maine:

Delete Jacob Perreault, F Recalled by Providence

Delete Shawn Element, F Loaned to Providence

Norfolk:

Add Brehdan Engum, D Activated from Reserve

Delete Connor Fedorek, D Placed on Reserve

Orlando:

Add Reese Newkirk, F Activated from Family/Bereavement Leave

Delete Nick Anderson, D Placed on Reserve

Add Ethan Szmagaj, D Activated from Acquired

Savannah:

Add Hunter Johannes, F Activated from Reserve

Delete Connor Gregga, F Placed on Reserve

Add Cristophe Tellier, F Activated from Reserve

Delete Bryce Brodzinski, F Placed on Reserve

Add Reece Vitelli, F Assigned by Manitoba

South Carolina:

Add Ludwig Persson, F Assigned from Hershey by Washington

Add Patrick Thomas, F Assigned from Hershey by Washington

Delete Josh Wilkins, F Placed on IR 3 Day

Delete Kaden Bohlsen, F Placed on Reserve

Add Connor Mayer, D Assigned by Hershey

Delete John Fusco, D Transferred to IR 14 Day

Tahoe:

Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve

Toledo:

Delete Nolan Moyle, F Loaned to Grand Rapids

Trois-Rivières:

Add Hunter Jones, G Activated from IR 14 Day

Delete Vincent Duplessis, G Placed on Reserve

Add Sean Gulka, F Activated from Reserve

Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve

