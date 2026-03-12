ECHL Transactions - March 12
ECHL ECHL

ECHL Transactions - March 12

Published on March 12, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Thursday, March 12, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Bloomington:

Matt Hubbarde, F

Orlando:

Lucas Chard, F

Reading:

Andrew Kurapov, F

Tahoe:

Ben Lindberg, D

OTHER TRANSACTIONS:

Atlanta:

Add Cam Gaudette, D Activated from Reserve

Delete Max Grondin, F Placed on Reserve

Bloomington:

Add Grant Porter, F Signed ECHL SPC

Add Matt Hubbarde, F Activated from IR 14 Day

Delete Mikael Robidoux, F Traded to Reading 3/11

Cincinnati:

Add Max Helgeson, F Signed ECHL SPC

Delete Justin Portillo, F Placed on IR 14 Day

Florida:

Add Reid Duke, F Activated from Reserve

Delete Kyle Penney, F Placed on IR 14 Day

Add Connor Doherty, D Activated from IR 3 Day

Add Carson Gicewicz, F Activated from Reserve

Delete Ross MacDougall, D Placed on Reserve

Delete Logan Lambdin, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Connor Milburn, F Signed ECHL SPC

Greensboro:

Add True Crowe, D Transferred from ATO to ECHL SPC

Delete True Crowe, D Placed on Reserve

Add Blake Dangos, D Signed ECHL SPC

Greenville:

Add Tim Rego, D Assigned by Ontario

Add Caiden Gault, F Signed ECHL SPC

Delete Caiden Gault, F Placed on Reserve

Indy:

Delete Jeremie Bucheler, D Placed on IR 14 Day

Add Owen Flores, G Assigned by Rockford

Delete Ryan Ouellette, G Placed on Reserve

Jacksonville:

Delete Tyler Coffey, F Transferred to IR 14 Day

Kansas City:

Delete Luke Loheit, F Placed on Reserve

Add Tyler Schleppe, F Activated from Reserve

Delete Nolan Sullivan, F Placed on Family/Bereavement Leave

Orlando:

Add Lucas Chard, F Activated from Reserve

Add Jon Gillies, G Activated from Reserve

Delete Colby Muise, G Placed on Reserve

Rapid City:

Delete Jake Ratzlaff, D Placed on IR 3 Day

Add Quinn Olson, F Activated from IR 3 Day

Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve

Add Braden Birnie, F Activated from Reserve

Delete Zach Giroux, F Placed on Reserve

Add Rico DiMatteo, G Activated from Reserve

Delete Nathan Torchia, G Placed on Reserve

Reading:

Add Andrew Kurapov, F Activated from Reserve

Add Mikael Robidoux, F Acquired from Bloomington 3/11

Savannah:

Add Mason Reiners, D Signed ECHL SPC

Delete Mason Reiners, D Placed on Reserve

Add Riley Hughes, F Activated from IR 14 Day

Add Bryce Brodzinski, F Activated from IR 14 Day

Add Will Riedell, D Activated from Reserve

Delete Chris Lipe, D Placed on Reserve

Delete Peter Laviolette, F Placed on IR 14 Day

Delete Tristan Amonte, F Placed on IR 14 Day

Delete Connor Gregga, F Placed on IR 3 Day

Delete Zachary Krajnik, F Transferred to IR 14 Day

South Carolina:

Add Cole Beamin, D Activated from Reserve

Delete Ryan Orgel, D Placed on IR 3 Day

Add Michael Brown, D Signed ECHL SPC

Delete Michael Brown, D Placed on Reserve

Tahoe:

Add Samuel Huo, F Signed Amateur Tryout

Toledo:

Add Mitch Lewandowski, F Activated from Reserve

Trois-Rivières:

Delete Darick Louis-Jean, D Recalled by Laval

Add William Lavalliere, G Signed ECHL SPC

Tulsa:

Add Dylan Fitze, F Activated from IR 14 Day

Delete JC Brassard, D Placed on Reserve

Add Tyrell Goulbourne, F Activated from Reserve

Add Jackson Niedermayer, D Signed ECHL SPC

Utah:

Add Luke Antonacci, D Activated from IR 14 Day

Delete Dylan Gratton, D Placed on Reserve

Add Jacob Mucitelli, G Activated from Reserve

Delete Kyle Keyser, G Recalled by Colorado Eagles

Wichita:

Add Gavin Best, F Signed ECHL SPC

Add Cam Mitchell, F Signed Amateur Tryout

Delete Christophe Fillion, F Placed on IR 3 Day

Delete Jack Bar, D Transferred to IR 14 Day

Delete Jake Wahlin, F Placed on Reserve

Delete Nico Somerville, D Placed on Reserve

Worcester:

Add Xavier Jean-Louis, D Signed ECHL SPC

Delete Gabe Blanchard, D Placed on IR 14 Day

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from March 12, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central