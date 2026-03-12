ECHL Transactions - March 12
Published on March 12, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Thursday, March 12, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Bloomington:
Matt Hubbarde, F
Orlando:
Lucas Chard, F
Reading:
Andrew Kurapov, F
Tahoe:
Ben Lindberg, D
OTHER TRANSACTIONS:
Atlanta:
Add Cam Gaudette, D Activated from Reserve
Delete Max Grondin, F Placed on Reserve
Bloomington:
Add Grant Porter, F Signed ECHL SPC
Add Matt Hubbarde, F Activated from IR 14 Day
Delete Mikael Robidoux, F Traded to Reading 3/11
Cincinnati:
Add Max Helgeson, F Signed ECHL SPC
Delete Justin Portillo, F Placed on IR 14 Day
Florida:
Add Reid Duke, F Activated from Reserve
Delete Kyle Penney, F Placed on IR 14 Day
Add Connor Doherty, D Activated from IR 3 Day
Add Carson Gicewicz, F Activated from Reserve
Delete Ross MacDougall, D Placed on Reserve
Delete Logan Lambdin, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Connor Milburn, F Signed ECHL SPC
Greensboro:
Add True Crowe, D Transferred from ATO to ECHL SPC
Delete True Crowe, D Placed on Reserve
Add Blake Dangos, D Signed ECHL SPC
Greenville:
Add Tim Rego, D Assigned by Ontario
Add Caiden Gault, F Signed ECHL SPC
Delete Caiden Gault, F Placed on Reserve
Indy:
Delete Jeremie Bucheler, D Placed on IR 14 Day
Add Owen Flores, G Assigned by Rockford
Delete Ryan Ouellette, G Placed on Reserve
Jacksonville:
Delete Tyler Coffey, F Transferred to IR 14 Day
Kansas City:
Delete Luke Loheit, F Placed on Reserve
Add Tyler Schleppe, F Activated from Reserve
Delete Nolan Sullivan, F Placed on Family/Bereavement Leave
Orlando:
Add Lucas Chard, F Activated from Reserve
Add Jon Gillies, G Activated from Reserve
Delete Colby Muise, G Placed on Reserve
Rapid City:
Delete Jake Ratzlaff, D Placed on IR 3 Day
Add Quinn Olson, F Activated from IR 3 Day
Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve
Add Braden Birnie, F Activated from Reserve
Delete Zach Giroux, F Placed on Reserve
Add Rico DiMatteo, G Activated from Reserve
Delete Nathan Torchia, G Placed on Reserve
Reading:
Add Andrew Kurapov, F Activated from Reserve
Add Mikael Robidoux, F Acquired from Bloomington 3/11
Savannah:
Add Mason Reiners, D Signed ECHL SPC
Delete Mason Reiners, D Placed on Reserve
Add Riley Hughes, F Activated from IR 14 Day
Add Bryce Brodzinski, F Activated from IR 14 Day
Add Will Riedell, D Activated from Reserve
Delete Chris Lipe, D Placed on Reserve
Delete Peter Laviolette, F Placed on IR 14 Day
Delete Tristan Amonte, F Placed on IR 14 Day
Delete Connor Gregga, F Placed on IR 3 Day
Delete Zachary Krajnik, F Transferred to IR 14 Day
South Carolina:
Add Cole Beamin, D Activated from Reserve
Delete Ryan Orgel, D Placed on IR 3 Day
Add Michael Brown, D Signed ECHL SPC
Delete Michael Brown, D Placed on Reserve
Tahoe:
Add Samuel Huo, F Signed Amateur Tryout
Toledo:
Add Mitch Lewandowski, F Activated from Reserve
Trois-Rivières:
Delete Darick Louis-Jean, D Recalled by Laval
Add William Lavalliere, G Signed ECHL SPC
Tulsa:
Add Dylan Fitze, F Activated from IR 14 Day
Delete JC Brassard, D Placed on Reserve
Add Tyrell Goulbourne, F Activated from Reserve
Add Jackson Niedermayer, D Signed ECHL SPC
Utah:
Add Luke Antonacci, D Activated from IR 14 Day
Delete Dylan Gratton, D Placed on Reserve
Add Jacob Mucitelli, G Activated from Reserve
Delete Kyle Keyser, G Recalled by Colorado Eagles
Wichita:
Add Gavin Best, F Signed ECHL SPC
Add Cam Mitchell, F Signed Amateur Tryout
Delete Christophe Fillion, F Placed on IR 3 Day
Delete Jack Bar, D Transferred to IR 14 Day
Delete Jake Wahlin, F Placed on Reserve
Delete Nico Somerville, D Placed on Reserve
Worcester:
Add Xavier Jean-Louis, D Signed ECHL SPC
Delete Gabe Blanchard, D Placed on IR 14 Day
