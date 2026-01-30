ECHL Transactions - January 29
Published on January 29, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Thursday, January 29, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Worcester:
Lazarus Kaebel, D
OTHER TRANSACTIONS:
Atlanta:
Add Dylan Carabia, D Activated from Reserve
Delete Jack Matier, D Recalled to Milwaukee by Nashville
Bloomington:
Delete Zakary Karpa, F Recalled by Hartford
Jacksonville:
Delete Garrett VanWyhe, F Placed on IR 3 Day
Kansas City:
Add Chase Brand, F Activated from IR 3 Day
Add Jake McLaughlin, D Activated from Reserve
Delete Thomas Farrell, D Placed on Reserve
Delete Luke LaMaster, D Placed on Reserve
Add Charlie Wright, D Activated from Reserve
Maine:
Add Colin Felix, D Assigned by Providence
Add Tristan Thompson, D Activated from Reserve
Delete Tristan Thompson, D Traded to Wheeling
Reading:
Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley
Savannah:
Delete Evan Cormier, G Placed on Reserve
Add Kirill Gerasimyuk, G Assigned from Charlotte by Florida Panthers
South Carolina:
Add Ryan Hunter, F Signed ECHL SPC
Wheeling:
Delete Tommy Budnick, D Placed on IR 14 Day
Delete Brayden Edwards, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton
Add Tristan Thompson, D Acquired from Maine
Worcester:
Add Lazarus Kaebel, D Activated from Reserve
Add Calle Odelius, D Assigned from Bridgeport Islanders by New York Islanders (AM)
Delete MacAuley Carson, F Placed on Reserve
Add Nikita Susuyev, F Activated from Reserve
