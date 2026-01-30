ECHL Transactions - January 29
ECHL ECHL

ECHL Transactions - January 29

Published on January 29, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Thursday, January 29, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Worcester:

Lazarus Kaebel, D

OTHER TRANSACTIONS:

Atlanta:

Add Dylan Carabia, D Activated from Reserve

Delete Jack Matier, D Recalled to Milwaukee by Nashville

Bloomington:

Delete Zakary Karpa, F Recalled by Hartford

Jacksonville:

Delete Garrett VanWyhe, F Placed on IR 3 Day

Kansas City:

Add Chase Brand, F Activated from IR 3 Day

Add Jake McLaughlin, D Activated from Reserve

Delete Thomas Farrell, D Placed on Reserve

Delete Luke LaMaster, D Placed on Reserve

Add Charlie Wright, D Activated from Reserve

Maine:

Add Colin Felix, D Assigned by Providence

Add Tristan Thompson, D Activated from Reserve

Delete Tristan Thompson, D Traded to Wheeling

Reading:

Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley

Savannah:

Delete Evan Cormier, G Placed on Reserve

Add Kirill Gerasimyuk, G Assigned from Charlotte by Florida Panthers

South Carolina:

Add Ryan Hunter, F Signed ECHL SPC

Wheeling:

Delete Tommy Budnick, D Placed on IR 14 Day

Delete Brayden Edwards, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton

Add Tristan Thompson, D Acquired from Maine

Worcester:

Add Lazarus Kaebel, D Activated from Reserve

Add Calle Odelius, D Assigned from Bridgeport Islanders by New York Islanders (AM)

Delete MacAuley Carson, F Placed on Reserve

Add Nikita Susuyev, F Activated from Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from January 29, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central