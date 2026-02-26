ECHL Transactions - February 25
Following are the ECHL transactions for Wednesday, February 25, 2026:

Adirondack:

Delete Conner Hutchison, D Placed on IR 3 Day

Add Jackson van de Leest, D Assigned by Utica

Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve

Add Dylan Wendt, F Assigned from Utica by New Jersey

Delete Lucas Helland, F Placed on IR 14 Day

Delete Grant Loven, F Transferred to IR 14 Day

Delete Ryan Helliwell, D Placed on Reserve

Allen:

Delete Colby McAuley, F Placed on IR 3 Day

Add Braidan Simmons-Fisher, D Activated from IR 3 Day

Add Avery Smith, F Activated from Reserve

Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve

Atlanta:

Add T.J. Semptimphelter, G Assigned by Milwaukee

Delete Jon Horrell, G Released as EBUG

Bloomington:

Add Chongmin Lee, F Activated from IR 14 Day

Delete Mikhail Abramov, F Placed on Reserve

Delete Ayden MacDonald, F Placed on IR 3 Day

Delete Nikita Sedov, D Placed on IR 14 Day

Add Riku Ishida, D Activated from IR 3 Day

Delete Riku Ishida, D Placed on Reserve

Add Matt Hubbarde, F Activated from Reserve

Add Cullen Ferguson, D Activated from Reserve

Cincinnati:

Delete Justin Vaive, F Placed on IR 3 Day

Add Jaxson Murray, F Signed ECHL SPC

Add Blake Tosto, F Signed ECHL SPC

Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Matt Brown, F Activated from Reserve

Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on IR 3 Day

Add Kirill Tyutyayev, F Activated from IR 3 Day

Delete Josh Groll, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add Braden Doyle, D Activated from Reserve

Delete Colton Leiter, D Placed on Reserve

Add Jordan Biro, F Activated from Reserve

Delete Anthony Messuri, F Placed on Reserve

Greenville:

Delete Jake Murray, D Loaned to Rockford

Idaho:

Add Jordan Steinmetz, F Activated from Reserve

Delete Jason Horvath, D Placed on Reserve

Add Ty Pelton-Byce, F Activated from Reserve

Delete Jaden Shields, D Placed on Reserve

Indy:

Delete Ryan Ouellette, G Placed on Reserve

Add Owen Flores, G Assigned by Rockford

Delete Ryan Gagnier, F Recalled by Rockford

Iowa:

Delete Dylan Massie, F Placed on IR 3 Day

Add Luke Mobley, F Activated from IR 3 Day

Add Stevie Leskovar, D Assigned from Iowa Wild by Minnesota

Add Cameron Butler, F Assigned from Iowa Wild by Minnesota

Delete Noah Massie, D Placed on Reserve

Add William Rousseau, G Assigned by Iowa Wild

Delete Dante Giannuzzi, G Placed on Reserve

Jacksonville:

Delete Tyler Coffey, F Placed on IR 3 Day

Add Will Hillman, F Activated from Acquired

Add Colby Ambrosio, F Activated from Acquired

Orlando:

Delete Jake Hamilton, D Placed on Team Suspension

Reading:

Add Vincent Sevigny, D Assigned by Lehigh Valley

Delete Cameron Cook, F Placed on IR 3 Day

Add Ian Shane, G Activated from Reserve

Delete Yaniv Perets, G Placed on Reserve

Add Jack Page, D Activated from IR 3 Day

Delete Andrew Kurapov, F Placed on Reserve

Tahoe:

Add Keanan Stewart, F Signed ECHL SPC

Delete Keanan Stewart, F Placed on Reserve

Add Sloan Stanick, F Assigned by Henderson

Delete Olivier LeBlanc, D Placed on IR 14 Day

Delete Anthony Collins, F Placed on IR 14 Day

Add Eric Olson, F Activated from Reserve

Delete Brennan Kapcheck, D Placed on Reserve

Toledo:

Add Tanner Palocsik, D Activated from IR 14 Day

Wheeling:

Add Raivis Ansons, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Add Tommy Budnick, D Activated from IR 14 Day

Add Emil Pieniniemi, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh

Add Nolan Renwick, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Delete Alexander Kuqali, D Placed on IR 3 Day

Delete Ryan Mahshie, F Placed on IR 14 Day

Delete Tanner Andrew, F Placed on IR 14 Day

Delete Aidan Sutter, D Placed on IR 14 Day

Add Scooter Brickey, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Delete Tristan Thompson, D Placed on Reserve

Add Brayden Edwards, F Activated from Reserve

Delete Jack Works, F Placed on Reserve

Worcester:

Add Achiel Schlepp, F Signed ECHL SPC

Delete Achiel Schlepp, F Placed on Reserve

