ECHL Transactions - February 25
Published on February 25, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, February 25, 2026:
Adirondack:
Delete Conner Hutchison, D Placed on IR 3 Day
Add Jackson van de Leest, D Assigned by Utica
Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve
Add Dylan Wendt, F Assigned from Utica by New Jersey
Delete Lucas Helland, F Placed on IR 14 Day
Delete Grant Loven, F Transferred to IR 14 Day
Delete Ryan Helliwell, D Placed on Reserve
Allen:
Delete Colby McAuley, F Placed on IR 3 Day
Add Braidan Simmons-Fisher, D Activated from IR 3 Day
Add Avery Smith, F Activated from Reserve
Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve
Atlanta:
Add T.J. Semptimphelter, G Assigned by Milwaukee
Delete Jon Horrell, G Released as EBUG
Bloomington:
Add Chongmin Lee, F Activated from IR 14 Day
Delete Mikhail Abramov, F Placed on Reserve
Delete Ayden MacDonald, F Placed on IR 3 Day
Delete Nikita Sedov, D Placed on IR 14 Day
Add Riku Ishida, D Activated from IR 3 Day
Delete Riku Ishida, D Placed on Reserve
Add Matt Hubbarde, F Activated from Reserve
Add Cullen Ferguson, D Activated from Reserve
Cincinnati:
Delete Justin Vaive, F Placed on IR 3 Day
Add Jaxson Murray, F Signed ECHL SPC
Add Blake Tosto, F Signed ECHL SPC
Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Matt Brown, F Activated from Reserve
Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on IR 3 Day
Add Kirill Tyutyayev, F Activated from IR 3 Day
Delete Josh Groll, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add Braden Doyle, D Activated from Reserve
Delete Colton Leiter, D Placed on Reserve
Add Jordan Biro, F Activated from Reserve
Delete Anthony Messuri, F Placed on Reserve
Greenville:
Delete Jake Murray, D Loaned to Rockford
Idaho:
Add Jordan Steinmetz, F Activated from Reserve
Delete Jason Horvath, D Placed on Reserve
Add Ty Pelton-Byce, F Activated from Reserve
Delete Jaden Shields, D Placed on Reserve
Indy:
Delete Ryan Ouellette, G Placed on Reserve
Add Owen Flores, G Assigned by Rockford
Delete Ryan Gagnier, F Recalled by Rockford
Iowa:
Delete Dylan Massie, F Placed on IR 3 Day
Add Luke Mobley, F Activated from IR 3 Day
Add Stevie Leskovar, D Assigned from Iowa Wild by Minnesota
Add Cameron Butler, F Assigned from Iowa Wild by Minnesota
Delete Noah Massie, D Placed on Reserve
Add William Rousseau, G Assigned by Iowa Wild
Delete Dante Giannuzzi, G Placed on Reserve
Jacksonville:
Delete Tyler Coffey, F Placed on IR 3 Day
Add Will Hillman, F Activated from Acquired
Add Colby Ambrosio, F Activated from Acquired
Orlando:
Delete Jake Hamilton, D Placed on Team Suspension
Reading:
Add Vincent Sevigny, D Assigned by Lehigh Valley
Delete Cameron Cook, F Placed on IR 3 Day
Add Ian Shane, G Activated from Reserve
Delete Yaniv Perets, G Placed on Reserve
Add Jack Page, D Activated from IR 3 Day
Delete Andrew Kurapov, F Placed on Reserve
Tahoe:
Add Keanan Stewart, F Signed ECHL SPC
Delete Keanan Stewart, F Placed on Reserve
Add Sloan Stanick, F Assigned by Henderson
Delete Olivier LeBlanc, D Placed on IR 14 Day
Delete Anthony Collins, F Placed on IR 14 Day
Add Eric Olson, F Activated from Reserve
Delete Brennan Kapcheck, D Placed on Reserve
Toledo:
Add Tanner Palocsik, D Activated from IR 14 Day
Wheeling:
Add Raivis Ansons, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Add Tommy Budnick, D Activated from IR 14 Day
Add Emil Pieniniemi, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh
Add Nolan Renwick, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Delete Alexander Kuqali, D Placed on IR 3 Day
Delete Ryan Mahshie, F Placed on IR 14 Day
Delete Tanner Andrew, F Placed on IR 14 Day
Delete Aidan Sutter, D Placed on IR 14 Day
Add Scooter Brickey, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Delete Tristan Thompson, D Placed on Reserve
Add Brayden Edwards, F Activated from Reserve
Delete Jack Works, F Placed on Reserve
Worcester:
Add Achiel Schlepp, F Signed ECHL SPC
Delete Achiel Schlepp, F Placed on Reserve
ECHL Stories from February 25, 2026
- ECHL Transactions - February 25 - ECHL
- Inside the Swamp: February 17-23 - Florida Everblades
- T.J. Semptimphelter Returned to Atlanta - Atlanta Gladiators
- Grizzlies Gameday: February 25, 2026 - Tahoe at Utah - Utah Grizzlies
- Reading Jr. Royals to be Recognized at April 10th Royals Wall of Honor Night - Reading Royals
- Railers Sign Forward AJ Schlepp to ECHL Contract - Worcester Railers HC
- All-Star Forward Sloan Stanick Returns to Knight Monsters - Tahoe Knight Monsters
- Grizzlies Sign Defenseman Dylan Gratton - Utah Grizzlies
- Knight Monsters Claim Forward Eric Olson off Waivers from Orlando - Tahoe Knight Monsters
- Sevigny Loaned to Reading by Lehigh Valley - Reading Royals
- Cyclones Add Two More Forwards, Sign Jaxson Murray & Blake Tosto - Cincinnati Cyclones
- Americans Face the Mavericks Tonight in Missouri - Allen Americans
- Nailers News & Notes - February 25, 2026 - Wheeling Nailers
- Preview: Royals vs. Thunder, February 25th- Game 50/72 - Reading Royals
- Young's 1st Career Hat Trick Fuels Comeback Win over Ghost Pirates - Atlanta Gladiators
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.