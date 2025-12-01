ECHL Transactions - December 1
Published on December 1, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Monday, December 1, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Utah:
JC Campagna, F
Rapid City:
Billy Constantinou, D
OTHER TRANSACTIONS:
Bloomington:
Delete Garret Sparks, G Released as EBUG
Fort Wayne:
Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve
Delete Austin Magera, F Placed on Reserve
Add Ian Pierce, D Activated from Reserve
Delete Jalen Smereck, D Placed on Reserve
Greensboro:
Add Kenny Johnson, D Signed ECHL SPC
Delete Kenny Johnson, D Placed on Reserve
Add Gabe Blanchard, D Activated from Reserve
Delete Gabe Blanchard, D Traded to Worcester
Norfolk:
Add Jaxon Castor, G Acquired from Wheeling
Rapid City:
Add Seth Fyten, F Activated from Reserve
Delete Parker Bowman, F Placed on IR 3 Day
Add Billy Constantinou, D Activated from IR 3 Day
Utah:
Delete Tyler Gratton, F Placed on IR 3 Day
Delete Ty Voit, F Transferred to IR 14 Day
Wheeling:
Delete Connor Lockhart, F Loaned to Wilkes-Barre/Scranton
Add Connor Lockhart, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Add Jaxon Castor, G Activated from IR 14 Day
Delete Jaxon Castor, G Traded to Norfolk
Worcester:
Add Gabe Blanchard, D Acquired from Greensboro
