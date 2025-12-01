ECHL Transactions - December 1
ECHL Transactions - December 1

Published on December 1, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Monday, December 1, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Utah:

JC Campagna, F

Rapid City:

Billy Constantinou, D

OTHER TRANSACTIONS:

Bloomington:

Delete Garret Sparks, G Released as EBUG

Fort Wayne:

Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve

Delete Austin Magera, F Placed on Reserve

Add Ian Pierce, D Activated from Reserve

Delete Jalen Smereck, D Placed on Reserve

Greensboro:

Add Kenny Johnson, D Signed ECHL SPC

Delete Kenny Johnson, D Placed on Reserve

Add Gabe Blanchard, D Activated from Reserve

Delete Gabe Blanchard, D Traded to Worcester

Norfolk:

Add Jaxon Castor, G Acquired from Wheeling

Rapid City:

Add Seth Fyten, F Activated from Reserve

Delete Parker Bowman, F Placed on IR 3 Day

Add Billy Constantinou, D Activated from IR 3 Day

Utah:

Delete Tyler Gratton, F Placed on IR 3 Day

Delete Ty Voit, F Transferred to IR 14 Day

Wheeling:

Delete Connor Lockhart, F Loaned to Wilkes-Barre/Scranton

Add Connor Lockhart, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Add Jaxon Castor, G Activated from IR 14 Day

Delete Jaxon Castor, G Traded to Norfolk

Worcester:

Add Gabe Blanchard, D Acquired from Greensboro

