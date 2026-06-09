ECHL Announces Protected Lists
Published on June 9, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
SHREWSBURY, N.J. - The ECHL on Tuesday announced the Protected Lists as submitted by each of its Member teams.
Teams are allowed to protect as many players as they wish provided the players protected meet the guidelines as defined in the Collective Bargaining Agreement between the ECHL and the Professional Hockey Players' Association which state that teams shall retain the rights to each player that:
1. Signed an SPC in 2025-26 with the Member, and has not been traded or released, OR
2. Signed an SPC in 2025-26, and was recalled to the NHL/AHL or IIHF team, and has not been traded or released, OR
3. Had received a Qualifying Offer last summer for the current Season, DID NOT sign an SPC, and has not been traded or released, OR
4. Has been suspended by the Member or League, and has not been traded or released, OR
5. Signed an SPC on or after the first day of the 2025-26 Regular Season, then subsequently signed an NHL/AHL contract, and has not been traded or released, OR
6. Has executed the ECHL Retirement Form, and has not been traded or released.
Protected lists may exceed 20 players.
The ECHL also announced that teams must complete all Future Consideration trades by 3 p.m. ET on June 20 and that teams must submit their Season-Ending Roster by 3 p.m. ET on June 22.
Season-ending rosters may include up to 20 players and cannot include any players who did not sign an ECHL contract in 2025-26.
Adirondack Thunder - Henry Welsch, Dennis Busby, Jimmy Dowd, Jacob Graves, Mitchell Becker, Conner Hutchison, Adrien Beraldo, Pierson Brandon, Odeen Tufto, Patrick Grasso, Jace Isley, Tyson Fawcett, Grant Loven, Brannon McManus, Chase McLane, Kevin O'Neil, Justin Taylor, Matt Salhany, Brian Carrabes, Tanner Edwards, Daniel Ebrahim, Daniel Amesbury, Carson Focht, Jacob Slipec
Allen Americans - Brett Mirwald, Marco Costantini, Ty Prefontaine, Quinn Warmuth, Anthony Costantini, Jackson Decker, Andre Anania, Braidan Simmons-Fischer, Kevin Spinnozzi, Sam Sedley, Trevor LeDonne, Troy Murray, Nick Isaacson, Patrick Moynihan, Thomas Caron, Hank Crone, Spencer Asuchak, Colby McAuley, Michael Gildon, Harrison Blaisdell, Brayden Watts, Brett Budgell, Lukas Sillinger, Jax Dubois, Colton Hargrove, Mark Duarte
Atlanta Gladiators - Drew DeRidder, Derek Topatigh, Brendan Less, Nolan Orzeck, Cam Gaudette, Adam Eisele, Dylan Carabia, Ryan Conroy, Andrew Jarvis, Evan Orr, Jackson Pierson, Louis Boudon, Peter Morgan, Mike McNamee, Alex Young, Cody Sylvester, Carson Denomie, Isak Walther, Joey Cipollone, Jack O'Brien, Eric Neiley, Kirklan Irey, Ryan Nolan, Brett Bulmer, Ryley Appelt, Mickey Burns, Max Grondin
Bloomington Bison - Alex Proctor, Dryden McKay, Mason Wheeler, Kylor Wall, Jesper Solomon Frisell, Theo Calvas, Zack Hoffman, Cullen Ferguson, Parker Gavlas, Riku Ishida, Nikita Sedov, Seung Jae Lee, Brenden Datema, Brandon Yeamans, Ilya Tsulygin, Jonny Evans, Max Neill, Daniel Tedesco, Kohei Sato, Parker Lindauer, Shane Ott, Grant Porter, Lou-Felix Denis, Ayden MacDonald, Mikhail Abramov, Zach Faremouth, Eddie Matsushima, Brad Morrison, Mark Kaleinikovas, Chongmin Lee
Cincinnati Cyclones - Kaidan Mbereko, Tommy Scarfone, Max Smolinski, Christian Felton, Griffin Ludtke, Mitchell Wolfe, Spencer Cox, Jake Johnson, Steven MacLean, Cory Thomas, Aaron Bohlinger, Elijah Vilio, Tristan Ashbrook, Alex Frye, Adam Tisdale, John Jaworski, Justin Vaive, Justin Portillo, Gabriel Bernier, Jaxson Murray, Max Helgeson, Kurtis Henry, Adam Kydd, Zack Trott, Liam Kidney
Florida Everblades - Kyle McClellan, Santino Centorame, Jordan Sambrook, Patrick Kyte, Connor Doherty, Cole Moberg, Riese Zmolek, Sean Allen, Gianfranco Cassaro, Hunter Sansbury, Anthony Beauchamp, Logan Will, Reid Duke, Hudson Elynuik, Oliver Chau, Jesse Lansdell, Craig Needham, Isaac Nurse, Ben Brar, Kyle Neuber, Kyle Betts, Logan Lambdin, Oliver Cooper,Carson Gicewicz
Fort Wayne Komets - Kyle Mayhew, Josh Atkinson, Dustyn McFaul, Dru Krebs, Jalen Smereck, Reece Harsch, Zach Bookman, Harrison Rees, Blake Murray, Kirill Tyutyayev, Austin Magera, Matt Miller, William Dufour, Reid Pabich, Thomas Sinclair, Alex Aleardi, Anthony Petruzzelli, Jack Gorniak, Dillon Hamaliuk, Nolan Volcan, Ethan Keppen, Yannick Turcotte, Lynden McCallum
Greensboro Gargoyles - Ayodele Adeniye, Austen May, Blake Dangos, Noah Delmas, Caleb Price, Bryan Huggins, Braden Doyle, Dalton Skelly, Artyom Borshyov, Colton Leiter, Tian Rask, Ryan Richardson, Drew Kuzma, Demetrios Koumontzis, Jake Elmer, Ethan Leyh, Roman Kraemer, Blake Humphrey, Josh Groll, Nick DeSantis, Jordan Biro, Greg Smith, Caden Brown, Blake Swetlikoff, Jack Seymour, Zach White, Nate Hanley
Greenville Swamp Rabbits - Pierce Charleson, Kevin Mandolese, Simon Latkoczy, Cole Fraser, Jacob Modry, Joseph Leahy, Jordan Power, Joe Prouty, Timothy Lovell, Jake Murray, Michael Mastrodomenico, Tristan De Jong, Ben Poisson, Brent Pedersen, Dante Sheriff, Stuart Rolofs, Arvid Caderoth, Casey Dornbach, Ben Freeman, Carter Savoie, Denis Smirnov, Jake Percival, Ryan O'Reilly, Caiden Gault, Jack Brackett, Connor Milburn, Ryan O'Hara, Wade Murphy, Joshua Zary, Tate Singleton, Patrick Polino
Idaho Steelheads - Beni Halasz, Jake Barczewski, Jeff Baum, Sam Jardine, Charlie Dodero, Nick Young, Jason Horvath, Ryan Gagnon, Matt Anderson, Jake Boltmann, Jordan Steinmetz, Morgan Winters, Nicholas Canade, Grant Silianoff, Ty Pelton-Byce, Jade Miller, Liam Malmquist, Nick Portz, Jack Adams, Mason Nevers, Robbie Holmes, Mitch Wahl, Connor MacEachern, Brendan Hoffman
Indy Fuel - Ryan Ouellette, Christian Berger, Matt Petgrave, Chris Cameron, Kyle Aucoin, Trevor Zins, Nick Grima, William Ennis, Lane Brockhoff, Ty Farmer, Max Coyle, Jacob LeGuerrier, Jordan Martin, Michael Marchesan, Tyler Paquette, Jesse Tucker, Owen Robinson, Cody Laskosky, Dustin Manz, Jadon Joseph, Marcus Joughin, Lee Lapid, Alex DiPaolo, Eric Martin, Brett Moravec, Terry Broadhurst, Sahil Panwar, Christian Sarlo, Matus Spodniak, Nathan Burke, Bryan Lemos, Jarrett Lee, T.J. Walsh, Chris Grando
Iowa Heartlanders - Dante Giannuzzi, Elliott McDermott, Noah Massie, Alexander Stensson, Zeteny Hadobas, Jules Boscq, Zach Taylor, Anthony Firriolo, Thomas Stewart, TJ Schweighardt, Nick Carabin, Jack Robilotti, Mike Koster, John Lundy, Liam Coughlin, Matt Koethe, Dylan Massie, Keltie Jeri-Leon, Isaac Johnson, Jack Collins, Luke Mobley, Matt Argentina, Jaxson Nelson, Grant Ahcan, Max Patterson, Adam Capannelli, Jonny Sorenson, Sam Coatta, Yuki Miura
Jacksonville Icemen - Michael Bullion, Matt Vernon, Cameron Rowe, Taos Jordan, Lordanthony Grissom, Cameron Supryka, John Spetz, Justin MacPherson, Brayden Hislop, Jaden Condotta, Jed Pietila, Holden Wale, Trevor Griebel, Jack Babbage, Jacques Bouquot, Logan Cockerill, Tyler Coffey, Ashton Stockie, Bennett MacArthur, Lincoln Griffin, Ryan Leibold, Davis Koch, Kolby Johnson, Daniel Panetta, Sasha Teleguine, Colby Ambrosio, David Jankowski, Adam McMaster, T.J. Friedmann, Will Hillman, Ryan Pitoscia, Craig Martin, Patrick Bajkov, Simon Labelle
Kalamazoo Wings - Tyriq Outen, Hunter Vorva, Davis Pennington, Powell Connor, Robbie Drazner, Collin Saccoman, Greg Japchen, Orlando Mainolfi, Jack Clement, Brendan Dowler, Quinn Preston, Colin Bilek, Ryan Cox, Andre Ghantous, Hunter Strand, Griffin Ness, Evan Dougherty, Matt Berry, Cam Knuble, David Keefer, Colson Gengenbach, Jake Suede, Colton Young, Todd Skirving, Spencer Kennedy, Travis Broughman, Drake Pilon, Max Humitz, Mason Salquist, Patrick Newell
Kansas City Mavericks - Justen Close, Logan Terness, Thomas Farrell, Jake McLaughlin, Ryan Jones, Drake Burgin, Hudson Wilson, Marcus Crawford, David Noel, Nate Knoepke, Thomas Messineo, David Cotton, Nolan Sullivan, Jack Randl, Casey Carreau, Jackson Jutting, Colby MacArthur, Luke Loheit, Jimmy Glynn, Lucas Sowder, Bobo Carpenter
Maine Mariners - Brad Arvanitis, Dylan MacKinnon, Andrew Nielsen, Jaxon Bellamy, Michael Underwood, Nick Anderson, Owen Gallatin, Wyllum Deveaux, Xander Lamppa, Robert Cronin, Zach Jordan, Antonio Venuto, Shawn Element, Jacob Hudson, Maxim Andreev, Linus Hemstrom, Sebastian Vidmar, Ben Allison, Mason Primeau
Norfolk Admirals - Jaxon Castor, Carson Musser, Jack Pascucci, Josh McDougall, William Magnuson, Brehdan Engum, David Drake, Nathan Kelly, Philip Beaulieu, Brody Crane, Marko Reifenberger, Justin Young, Brayden Nicholetts, Sanghoon Shin, Filip Fornaa Svensson, Jack Jaunich, Andre Sutter, Nathan Noel, Brandon Osmundson, Jack O'Leary, Kristof Papp, Nick McCarry, Grant Hebert, Brady Fleurent, Carter Korpi, Alex Tonge, Michael Citara
Orlando Solar Bears - Samuel Richard, Dominic Basse, Jon Gillies, Xavier Lapointe, Logan Britt, Ethan Szmagaj, Dustin Geregach, Tony Follmer, Mark Cooper, Kade Landry, Jake Hamilton, Carter Allen, Andrew Bruder, Keegan McMullen, Anthony Bardaro, Connor Eddy, Jarid Lukosevicius, Massimo Lombardi, Tyler Bird, Aaron Luchuk, Cole Kodsi, Luc Wilson, Tyler Drevitch, Tyler Kobryn
Rapid City Rush - Nathan Torchia, Rico DiMatteo, Eric Parker, Bobby Russell, Mitchell Smith, Sean Strange, Hunter Donohoe, Jake Ratzlaff, Jaden Shields, Brady Pouteau, Arvils Bergmanis, Brady Keeper, Seth Fyten, Maurizio Colella, Teddy Lagerback, Chaz Smedsrud, Cameron Buhl, Garrett Klotz, Cole Tymkin, Ryan Wagner, Braden Birnie, William Portokalis, Parker Bowman, Rasmus Ekstrom, Zachary Giroux, Darian Pilon, Jack Jeffers, Jackson Leppard, Blake Christensen
Reading Royals - Ian Shane, Jake Willets, Kyle Walker, Artem Kulakov, Victor Hadfield, Jack Page, Miles Gendron, Vincent Sevigny, Robert Calisti, Connor Walters, Davis Bunz, Nolan Burke, Jordan Frasca, Joseph Nardi, Shane Sellar, Jake Smith, Ty Voit, Cameron Cook, Connor McMenamin, Jacob Frasca, Jeremy Michel, Kyle Haskins, Brandon Saigeon, Yvan Mongo, Austin Saint, Liam Devlin, Alec Butcher, Nick Deakin-Poot, Mikael Robidoux
Savannah Ghost Pirates - Vinnie Purpura, Chris Lipe, Mason Reiners, Will Riedell, Noah Carroll, Keaton Pehrson, Ivan Chukarov, Phip Waugh, Nick Granowicz, Liam Walsh, Connor Gregga, Josh Lopina, Ryan Sullivan, Peter Laviolette, Matt Koopman, Tristan Amonte, Logan Drevitch, Reece Vitelli, Zachary Krajnik, Bryce Brodzinski, Scout Truman, Alexander Krause, Ross Armour
South Carolina Stingrays - Ty Taylor, Nolan Krenzen, Mikey Adamson, Connor Moore, Romain Rodzinski, Andrew Perrott, Reilly Webb, D.J. King, Josh Wilkins, Charlie Combs, Dean Loukus, Stanley Cooley, Jalen Luypen, Ben Hawerchuk, Timothy Heinke, Jamie Engelbert, Kaleb Ergang
Tahoe Knight Monsters - Alexander Tracy, Olivier LeBlanc, Brennan Kapcheck, Evan Junker, Nate Kallen, Kaelan Taylor, Aidan De La Gorgendiere, Linden Alger, Tucker Ness, Mike Van Unen, Connor Marritt, Samuel Huo, Kevin Wall, Jacob McGrew, Michael O'Leary, Luke Adam, Jake Durflinger, Alex Weiermair, Casey Bailey, Blake Wells, Adam Pitters, Cal Kiefiuk, Mason McCarty
Toledo Walleye - Matt Jurusik, Liam Souliere, Colin Swoyer, Dylan Moulton, Campbell Cichosz, Riley McCourt, Brendon Michaelian, Jack Duff, Tanner Kelly, Brandon Kruse, John Waldron, Cam Hausinger, Reilly Funk, Sam Craggs, Garrett VanWyhe, Tanner Dickinson, Brandon Hawkins, Kyle Gaffney, Nathaël Roy, Mitch Lewandowski, Conlan Keenan, Nolan Hutcheson, Cole Gallant, Trenton Bliss, Christopher Brown, Nolan Moyle, Chad Hillebrand, Jordan Ernst
Trenton Ironhawks - Hunter Miska, Kasimir Kaskisuo, Jacob Mucitelli, Noah Ganske, Robbie Stucker, Andrew Noel, Colby Enns, Luc Salem, Mathieu Boislard, Aiden Hansen-Bukata, Josh Zinger, Dylan Gratton, Luke Antonacci, Ryan Taylor, Luke Manning, Henri Schreifels, Michael Colella, Reed Lebster, Daniyal Dzhaniyev, Nicholas Niemo, Marek Hejduk, Ryan Rosborough, Cy LeClerc, Tyler Gratton, Stepan Timofeyev, Yaroslav Yevdokimov, Mick Messner
Trois-Rivières Lions - Francesco Lapenna, Jacob Dion, Jake Gravelle, Kale McCallum, Emmett Serensits, Christopher Inniss, Landon Fuller, Jacob Paquette, Kyle Havlena, Wyatt McLeod, Sean Gulka, Mathieu Bizier, Anthony Beauregard, Isaac Dufort, Mathias Laferiere, Edouard Charron, Cedric Desruisseaux, Anthony Poulin, Nicholas Girouard, Morgan Adams-Moisan, Justin Ducharme, Nicolas Guay, Xavier Cormier, Andrew Coxhead, Tyler Hylland, Tommy Cormier, Joel Teasdale, Logan Nijhoff
Tulsa Oilers - David Tendeck, Jake Sibell, Jeffrey Faith, Cade McNelly, Pito Walton, JC Brassard, Duggie LaGrone, Mike McKee, Jackson Niedermayer, Connor Fedorek, German Yavash, Dakota Seaman, Dylan Fitze, Ethan Benz, Ian Amsbaugh, Josh Nelson, Tyler Poulsen, Lukas Jirousek, Justin Michaelian, Jon Hooker, Easton Armstrong, Brodi Stuart, Kyle Heitzner, Nathan Dunkley, Mitchell Russell, Matthew Henry, Tyrell Goulbourne, Andrei Bakanov, Dallas Comeau, Solag Bakich, Michael Farren, Daneel Lategan, Easton Brodzinski, Conner Roulette
Wheeling Nailers - Jacob Smith, Gabriel D'Aigle, Tristan Thompson, Alexander Kuqali, Aidan Sutter, Louie Roehl, Evan Stella, Bogdans Hodass, Matt Quercia, Tiernan Shoudy, Craig Armstrong, Mike Posma, Tanner Andrew, Logan Pietila, Randy Hernandez, Owen Cole, Nick Hutchison, Jordan Martel, Connor Lockhart, Jack Works, Ryan Mahshie, Eli Lieffers
Wichita Thunder - Connor Hasley, Trevor Gorsuch, Roddy Ross, Dominic Dockery, Reid Irwin, Nico Somerville, Kirby Proctor, Tyler Jette, T.J. Lloyd, Tanner Palocsik, Nolan Kneen, Declan Smith, Ryan Finnegan, Michal Stinil, Kobe Walker, William Zapernick, Dillon Boucher, Cam Mitchell, Gavin Best, Robert Kincaid, Oliver Tarr, Jake Wahlin, Peter Bates, Spencer Blackwell, Nick Nardecchia, Kyle Jeffers, Jay Dickman, Matt Crasa, Nick DeGrazia
Worcester Railers - Thomas Gale, Vinvent Corcoran, Michael Suda, Adam Samuelsson, Cameron McDonald, Connor Federkow, Xavier Jean-Louis, Max Ruoho, Anthony Hora, Gabe Blanchard, Connor Welsh, Griffin Luce, Mason Klee, Matt Stief, Jordan Kaplan, Drew Callin, Riley Piercey, Anthony Callin, Anthony Repaci, Cole Donhauser, Matt DeMelis, MacAuley Carson, Lincoln Hatten, Dalton Duhart, Riley Ginnell, Ryan Miotto, Declan McDonnell, J.D. Dudek
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