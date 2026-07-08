ECHL Announces Players with Qualifying Offers
Published on July 8, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
SHREWSBURY, N.J. - The ECHL on Wednesday released the list of Players who received a valid qualifying offer from ECHL teams by the July 7 deadline.
Players who had already signed a contract by July 7 did not need to receive a qualifying offer.
Each team was entitled to reserve the rights to a maximum of eight qualified players. Players on open qualifying offers cannot be traded. o
The qualifying offer must remain open for acceptance until 11:59 p.m. ET on July 22 at which time the qualifying offer becomes null and void and the team may sign the qualified player to any salary or may elect to take no further action. Teams that extend a valid qualifying offer to a Player shall retain the rights to that qualified player for one playing season. Any Player who has played in more than 190 professional regular-season games is ineligible to receive a Qualifying Offer.
All regular-season games played in any of the following leagues shall count towards a Player's Rookie/Veteran and Qualifying Offer status.
North America - National Hockey League, American Hockey League, ECHL, Central Hockey League (Defunct, but games played count toward veteran status)
Europe - Czech Extraliga (Czech Republic), Liiga (Finland), DEL (Germany), KHL (Russia), Slovak Extraliga (Slovakia), SHL (Sweden), National League (Switzerland)
Adirondack Thunder - Henry Welsch, Chase McLane, Brian Carrabes, Daniel Ebrahim, Jacob Slipec, Jimmy Dowd, Odeen Tufto
Allen Americans - Ty Prefontaine, Anthony Costantini, Andre Anania, Sam Sedley, Braidan Simmons-Fischer, Harrison Blaisdell, Lukas Sillinger, Mark Duarte
Atlanta Gladiators - Louis Boudon, Mike McNamee, Jack O'Brien, Isak Walther, Alex Young, Adam Eisele
Bloomington Bison - Dryden McKay, Parker Gavlas, Bryce Brodzinski, Daniel Tedesco, Mark Kaleinikovas, Chongmin Lee, Nick Deakin-Poot
Cincinnati Cyclones - Tommy Scarfone, Christian Felton, Jake Johnson, Aaron Bohlinger, John Jaworski, Gabriel Bernier
Florida Everblades - Hunter Sansbury, Isaac Nurse, Patrick Kyte, Ben Brar
Fort Wayne Komets - Zach Bookman, Elliott McDermott, Victor Hadfield, Harrison Rees, Reid Pabich, Blake Christensen
Greensboro Gargoyles - Christian Berger, Tian Rask, Josh Groll, Ryan Richardson, Jordan Biro
Greenville Swamp Rabbits - Jordan Power, Joe Prouty, Timothy Lovell, Ben Poisson, Ryan O'Reilly, Tate Singleton, Dillon Hamaliuk
Idaho Steelheads - Mick Messner, Jake Boltmann, Liam Malmquist
Indy Fuel - Kyle Aucoin, Nick Grima, Lane Brockhoff, Alex DiPaolo, Jacob LeGuerrier, Jordan Martin, Sahil Panwar, Brett Moravec
Jacksonville Icemen - Davis Pennington, Orlando Mainolfi, Hunter Strand, Colton Young, Greg Japchen, Griffin Ness, Robbie Drazner, Colson Gengenbach
Kalamazoo Wings - Davis Pennington, Orlando Mainolfi, Hunter Strand, Colton Young, Greg Japchen, Griffin Ness, Robbie Drazner, Colson Gengenbach
Kansas City Mavericks - Thomas Farrell, Drake Burgin, Thomas Messineo, Nolan Sullivan, Jackson Jutting, Colby MacArthur, Luke Loheit, Bobo Carpenter
Maine Mariners - Jaxon Bellamy, Michael Underwood, Robert Cronin, Jacob Hudson, Brad Arvanitis, Xander Lamppa, Maxim Andreev, Linus Hemstrom
Norfolk Admirals - Jaxon Castor, Jeffrey Faith, Brody Crane, Justin Young, Andre Sutter, Max Grondin, Carter Korpi
Orlando Solar Bears - Xavier Lapointe, Logan Britt, Mark Cooper, Andrew Bruder, Cole Kodsi
Rapid City Rush - Sean Strange, Riku Ishida, Maurizio Colella, Cameron Buhl, Darian Pilon, Hunter Donohoe, Parker Bowman
Reading Royals - Kyle Walker, Nolan Burke, Ty Voit, Kyle Haskins, Jacob Frasca, Yvan Mongo, Jake Willets, Ian Shane
Savannah Ghost Pirates - Chris Lipe, Mason Reiners, Keaton Pehrson, Phip Waugh, Nick Granowicz, Connor Gregga, Ryan Sullivan, Scout Truman
South Carolina Stingrays - Nolan Krenzen, Mikey Adamson, Reilly Webb, Dean Loukus, Stanley Cooley, Chris Grando, Timothy Heinke, Romain Rodzinski
Tahoe Knight Monsters - Aidan De La Gorgendiere, Tucker Ness, Mike Van Unen, Kevin Wall, Adam Pitters
Toledo Walleye - Matt Jurusik, Nathaël Roy, Mitch Lewandowski, Nolan Moyle, Chad Hillebrand
Trenton Ironhawks - Colby Enns, Luc Salem, Aiden Hansen-Bukata, Dylan Gratton, Reed Lebster, Daniyal Dzhaniyev, Marek Hejduk, Tyler Gratton
Trois-Rivières Lions - Kale McCallum, Wyatt McLeod, Nicholas Girouard, Logan Nijhoff, Jacob Dion, Ben Hawerchuk, Mathieu Bizier, Isaac Dufort
Tulsa Oilers - Connor Fedorek, Ian Amsbaugh, Josh Nelson, David Tendeck, Jake Sibell, Max Ruoho, Jonny Hooker, Easton Armstrong
Wheeling Nailers - Gabriel D'Aigle, Aidan Sutter, Tiernan Shoudy, Craig Armstrong, Mike Posma, Logan Pietila, Connor Lockhart
Wichita Thunder - Connor Hasley, Roddy Ross, Tanner Palocsik, Declan Smith, Gavin Best
Worcester Railers - Cameron McDonald, Cole Donhauser, Matt DeMelis, MacAuley Carson
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