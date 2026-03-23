2026 OHL Playoffs Presented by Nissan Begin Thursday, March 26

Published on March 23, 2026 under Ontario Hockey League (OHL) News Release







TORONTO - With 680 regular season games in the books, 16 teams remain on the road to the 114th J. Ross Robertson Cup as the 2026 OHL Playoffs presented by Nissan hit the ice on Thursday, March 26.

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2025-26 OHL Regular Season Award Winners

2025-26 OHL Regular Season Standings

Final Edition of OHL Power Rankings

2026 OHL Playoff Tracker

2026 OHL Playoff Brackets

2026 CHL Bracket Challenge (closes March 30, 11:59pm ET)

2026 OHL Playoffs Presented by Nissan - First Round Schedule

EASTERN CONFERENCE

(1) Brantford Bulldogs vs. (8) Sudbury Wolves

Game 1 - Friday, March 27 at Brantford, 7:00pm

Game 2 - Sunday, March 29 at Brantford, 4:00pm

Game 3 - Tuesday, March 31 at Sudbury, 7:05pm

Game 4 - Thursday, April 2 at Sudbury, 7:05pm

Game 5 - Saturday, April 4 at Brantford, 7:00pm*

Game 6 - Monday, April 6 at Sudbury, 7:05pm*

Game 7 - Tuesday, April 7 at Brantford, 7:00pm*

(2) Barrie Colts vs. (7) Niagara IceDogs

Game 1 - Thursday, March 26 at Barrie, 7:00pm

Game 2 - Saturday, March 28 at Barrie, 7:30pm

Game 3 - Tuesday, March 31 at Niagara, 7:00pm

Game 4 - Thursday, April 2 at Niagara, 7:00pm

Game 5 - Saturday, April 4 at Barrie, 7:30pm*

Game 6 - Monday, April 6 at Niagara, 7:00pm*

Game 7 - Tuesday, April 7 at Barrie, 7:00pm*

(3) Ottawa 67's vs. (6) Kingston Frontenacs

Game 1 - Friday, March 27 at Ottawa, 7:00pm

Game 2 - Sunday, March 29 at Ottawa, 3:00pm

Game 3 - Tuesday, March 31 at Kingston, 7:05pm

Game 4 - Thursday, April 2 at Kingston, 7:05pm

Game 5 - Saturday, April 4 at Ottawa, 7:00pm*

Game 6 - Monday, April 6 at Kingston, 7:05pm*

Game 7 - Tuesday, April 7 at Ottawa, 7:00pm*

(4) Peterborough Petes vs. (5) North Bay Battalion

Game 1 - Thursday, March 26 at Peterborough, 7:05pm

Game 2 - Friday, March 27 at Peterborough, 7:05pm

Game 3 - Sunday, March 29 at North Bay, 2:00pm

Game 4 - Tuesday, March 31 at North Bay, 7:00pm

Game 5 - Thursday, April 2 at Peterborough, 7:05pm*

Game 6 - Saturday, April 4 at North Bay, 7:00pm*

Game 7 - Monday, April 6 at Peterborough, 7:05pm*

*- if necessary

WESTERN CONFERENCE

(1) Kitchener Rangers vs. (8) Saginaw Spirit

Game 1 - Friday, March 27 at Kitchener, 7:00pm

Game 2 - Sunday, March 29 at Kitchener, 7:00pm

Game 3 - Tuesday, March 31 at Saginaw, 7:05pm

Game 4 - Thursday, April 2 at Saginaw, 7:05pm

Game 5 - Friday, April 3 at Kitchener, 7:00pm*

Game 6 - Monday, April 6 at Saginaw, 7:05pm*

Game 7 - Tuesday, April 7 at Kitchener, 7:00pm*

(2) Windsor Spitfires vs. (7) Guelph Storm

Game 1 - Thursday, March 26 at Windsor, 7:05pm

Game 2 - Saturday, March 28 at Windsor, 7:05pm

Game 3 - Tuesday, March 31 at Guelph, 6:37pm

Game 4 - Thursday, April 2 at Guelph, 7:07pm

Game 5 - Saturday, April 4 at Windsor, 7:05pm*

Game 6 - Monday, April 6 at Guelph, 6:37pm*

Game 7 - Tuesday, April 7 at Windsor, 7:05pm*

(3) Flint Firebirds vs. (6) Owen Sound Attack

Game 1 - Thursday, March 26 at Flint, 7:00pm

Game 2 - Saturday, March 28 at Flint, 7:00pm

Game 3 - Monday, March 30 at Owen Sound, 7:00pm

Game 4 - Wednesday, April 1 at Owen Sound, 7:00pm

Game 5 - Saturday, April 4 at Flint, 7:00pm*

Game 6 - Monday, April 6 at Owen Sound, 7:00pm*

Game 7 - Tuesday, April 7 at Flint, 7:00pm*

(4) London Knights vs. (5) Soo Greyhounds

Game 1 - Friday, March 27 at London, 7:00pm

Game 2 - Sunday, March 29 at London, 6:00pm

Game 3 - Tuesday, March 31 at Sault Ste. Marie, 8:07pm

Game 4 - Wednesday, April 1 at Sault Ste. Marie, 7:07pm

Game 5 - Friday, April 3 at London, 7:00pm*

Game 6 - Sunday, April 5 at Sault Ste. Marie, 7:07pm*

Game 7 - Tuesday, April 7 at London, 7:00pm*

*- If necessary







Ontario Hockey League Stories from March 23, 2026

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