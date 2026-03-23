2026 OHL Playoffs Presented by Nissan Begin Thursday, March 26
Published on March 23, 2026 under Ontario Hockey League (OHL) News Release
TORONTO - With 680 regular season games in the books, 16 teams remain on the road to the 114th J. Ross Robertson Cup as the 2026 OHL Playoffs presented by Nissan hit the ice on Thursday, March 26.
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2025-26 OHL Regular Season Award Winners
2025-26 OHL Regular Season Standings
Final Edition of OHL Power Rankings
2026 OHL Playoff Tracker
2026 OHL Playoff Brackets
2026 CHL Bracket Challenge (closes March 30, 11:59pm ET)
2026 OHL Playoffs Presented by Nissan - First Round Schedule
EASTERN CONFERENCE
(1) Brantford Bulldogs vs. (8) Sudbury Wolves
Game 1 - Friday, March 27 at Brantford, 7:00pm
Game 2 - Sunday, March 29 at Brantford, 4:00pm
Game 3 - Tuesday, March 31 at Sudbury, 7:05pm
Game 4 - Thursday, April 2 at Sudbury, 7:05pm
Game 5 - Saturday, April 4 at Brantford, 7:00pm*
Game 6 - Monday, April 6 at Sudbury, 7:05pm*
Game 7 - Tuesday, April 7 at Brantford, 7:00pm*
(2) Barrie Colts vs. (7) Niagara IceDogs
Game 1 - Thursday, March 26 at Barrie, 7:00pm
Game 2 - Saturday, March 28 at Barrie, 7:30pm
Game 3 - Tuesday, March 31 at Niagara, 7:00pm
Game 4 - Thursday, April 2 at Niagara, 7:00pm
Game 5 - Saturday, April 4 at Barrie, 7:30pm*
Game 6 - Monday, April 6 at Niagara, 7:00pm*
Game 7 - Tuesday, April 7 at Barrie, 7:00pm*
(3) Ottawa 67's vs. (6) Kingston Frontenacs
Game 1 - Friday, March 27 at Ottawa, 7:00pm
Game 2 - Sunday, March 29 at Ottawa, 3:00pm
Game 3 - Tuesday, March 31 at Kingston, 7:05pm
Game 4 - Thursday, April 2 at Kingston, 7:05pm
Game 5 - Saturday, April 4 at Ottawa, 7:00pm*
Game 6 - Monday, April 6 at Kingston, 7:05pm*
Game 7 - Tuesday, April 7 at Ottawa, 7:00pm*
(4) Peterborough Petes vs. (5) North Bay Battalion
Game 1 - Thursday, March 26 at Peterborough, 7:05pm
Game 2 - Friday, March 27 at Peterborough, 7:05pm
Game 3 - Sunday, March 29 at North Bay, 2:00pm
Game 4 - Tuesday, March 31 at North Bay, 7:00pm
Game 5 - Thursday, April 2 at Peterborough, 7:05pm*
Game 6 - Saturday, April 4 at North Bay, 7:00pm*
Game 7 - Monday, April 6 at Peterborough, 7:05pm*
*- if necessary
WESTERN CONFERENCE
(1) Kitchener Rangers vs. (8) Saginaw Spirit
Game 1 - Friday, March 27 at Kitchener, 7:00pm
Game 2 - Sunday, March 29 at Kitchener, 7:00pm
Game 3 - Tuesday, March 31 at Saginaw, 7:05pm
Game 4 - Thursday, April 2 at Saginaw, 7:05pm
Game 5 - Friday, April 3 at Kitchener, 7:00pm*
Game 6 - Monday, April 6 at Saginaw, 7:05pm*
Game 7 - Tuesday, April 7 at Kitchener, 7:00pm*
(2) Windsor Spitfires vs. (7) Guelph Storm
Game 1 - Thursday, March 26 at Windsor, 7:05pm
Game 2 - Saturday, March 28 at Windsor, 7:05pm
Game 3 - Tuesday, March 31 at Guelph, 6:37pm
Game 4 - Thursday, April 2 at Guelph, 7:07pm
Game 5 - Saturday, April 4 at Windsor, 7:05pm*
Game 6 - Monday, April 6 at Guelph, 6:37pm*
Game 7 - Tuesday, April 7 at Windsor, 7:05pm*
(3) Flint Firebirds vs. (6) Owen Sound Attack
Game 1 - Thursday, March 26 at Flint, 7:00pm
Game 2 - Saturday, March 28 at Flint, 7:00pm
Game 3 - Monday, March 30 at Owen Sound, 7:00pm
Game 4 - Wednesday, April 1 at Owen Sound, 7:00pm
Game 5 - Saturday, April 4 at Flint, 7:00pm*
Game 6 - Monday, April 6 at Owen Sound, 7:00pm*
Game 7 - Tuesday, April 7 at Flint, 7:00pm*
(4) London Knights vs. (5) Soo Greyhounds
Game 1 - Friday, March 27 at London, 7:00pm
Game 2 - Sunday, March 29 at London, 6:00pm
Game 3 - Tuesday, March 31 at Sault Ste. Marie, 8:07pm
Game 4 - Wednesday, April 1 at Sault Ste. Marie, 7:07pm
Game 5 - Friday, April 3 at London, 7:00pm*
Game 6 - Sunday, April 5 at Sault Ste. Marie, 7:07pm*
Game 7 - Tuesday, April 7 at London, 7:00pm*
*- If necessary
Ontario Hockey League Stories from March 23, 2026
- Against All Odds - Sudbury Wolves
- 2026 OHL Playoffs Presented by Nissan Begin Thursday, March 26 - OHL
- Barrie Colts Sign Forward Sebastian Mogull - Barrie Colts
- The Next Step: Marek Vanacker and the Bulldogs' Playoff Pursuit - Brantford Bulldogs
- OHL Announces Top Performers of the Week for March 16-22, 2026 - OHL
- 2025/26 Guelph Storm Annual Awards Banquet - Guelph Storm
- Series HQ: Barrie vs. Niagara - Niagara IceDogs
- Firebirds Announce First Round Playoff Schedule - Flint Firebirds
- OHL Announces 2025-26 Regular Season Award Winners - OHL
- Firebirds Announce 2025-26 Team Award Winners - Flint Firebirds
- Ryder Fetterolf Named the Recipient the F.W. "Dinty" Moore Trophy - Ottawa 67's
- CHL Launches 2025-26 Playoff Bracket Challenge Contest - OHL
- 67's Jaeden Nelson and Ryder Fetterolf Win Dave Pinkney Trophy - Ottawa 67's
- Firebirds Weekly Roundup, March 16-22 - Flint Firebirds
- Saginaw's Nikita Klepov Wins Eddie Powers and Jim Mahon Memorial Trophies - Saginaw Spirit
- Knights & Greyhounds Set to Face off in Round One of 2026 OHL Playoffs - London Knights
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