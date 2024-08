2024 Training Camp Rosters

August 28, 2024 - Western Hockey League (WHL)

Everett Silvertips News Release







EVERETT, Wash. - The Everett Silvertips have unveiled their rosters for 2024 Training Camp, presented by Craven Farm.

Camp will consist of three teams, each named for three Everett Silvertips alums that are currently active in the National Hockey League: Dustin Wolf ('17-21), goaltender for the Calgary Flames; Olen Zellweger ('19-23), defenseman for the Anaheim Ducks; and Connor Dewar ('15-19), forward for the Toronto Maple Leafs.

Below are the rosters, in numerical order:

Team Zellweger (White)

#2 Wade Franks ('08) - D

#3 Lucas Wiercioch ('09 - D

#4 Samuel Hunter ('08) - D

#5 Owen Cooper ('08) - F

#8 Markus Halliwell ('09) - D

#9 Andrew Petruk ('05) - F

#10 Beau Courtney - F

#11 Carter Bear - F

#12 Brek Liske ('08) - D

#13 Travis Swanson - F

#14 Luke Van Imschoot ('08) - F

#15 Clarke Schaefer ('07) - F

#16 Kasey Gleim ('09) - F

#17 Ty Maloney ('09) - F

#18 William Picklyk ('09) - F

#19 Booker Toninato ('08) - F

#22 Rylan Pearce ('05) - D

#24 Tarin Smith ('06) - D

#25 Lukas Kaplan ('07) - F

#30 Colton Bush ('09) - G

#31 Jesse Sanche ('06) - G

Team Wolf (Red)

#2 Jaxon Pisani ('09) - D

#3 Cameron Sytsma ('06) - D

#4 Kaeson Fisher ('07) - D

#6 Andrew Chen ('08) - D

#7 Kaden Hammell ('05) - D

#8 Caden Brown ('05) - F

#10 Nolan Chastko ('05) - F

#12 Will Jamieson ('06) - F

#14 Cole Kronewitt ('07) - F

#15 Rhys Jamieson ('08) - F

#16 Jackson Woodward ('09) - D

#18 Shea Rollason ('08) - F

#19 Mirco Dufour ('09) - F

#20 Andrew Fox ('09) - F

#21 Coen Hlady ('09) - F

#22 Damen Vanderberg ('09) - F

#27 Julien Maze ('07) - F

#30 Finn Werner ('08) - G

#31 Corbin Sanderman ('07) - G

Team Dewar (Blue)

#2 Will Fuhrmann ('09) - D

#3 Christian Pitz ('09) - D

#4 Jack Bakker ('07) - F

#5 Eric Jamieson ('05) - D

#6 Cameron Dillard ('08) - D

#9 Landon DuPont ('09) - D

#10 Stryker Foster ('08) - F

#11 Eddy Spytz ('09) - F

#13 Matthew Manitowich ('09) - F

#14 Linden Delleman ('09) - F

#15 Caine Wilke ('08) - F

#16 Christian Revel ('07) - F

#17 Aiden Rajcic ('09) - F

#18 Ethan Makokis ('07) - D

#19 Raiden Zacharias ('06) - F

#20 Lukas Lima ('08) - F

#21 Tyler MacKenzie ('04) - F

#22 Jesse Heslop ('06) - F

#24 Henry Hlinka ('08) - D

#30 Beck Boiteau ('06) - G

#35 Evan Enck ('09) - G

Active rostered players not participating in Training Camp: Dominick Rymon ('04), Julius Miettinen ('06).

• Discuss this story on the Western Hockey League message board...





Western Hockey League Stories from August 28, 2024

The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.