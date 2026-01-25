ECHL Transactions - January 25
Following are the ECHL transactions for Sunday, January 25, 2026:

Bloomington:

Add Mikael Robidoux, F Activated from Reserve

Delete Tanner Schachle, F Placed on Reserve

Florida:

Delete Kyle Neuber, F Placed on IR 3 Day

Add Kurtis Henry, F Activated from IR 3 Day

Add Anthony Romano, F Activated from Reserve

Delete Lukas Sillinger, F Placed on Reserve

Delete Connor Doherty, D Placed on Reserve

Fort Wayne:

Delete Alex Aleardi, F Placed on Reserve

Delete Harrison Rees, D Placed on IR 3 Day

Indy:

Add Harrison Israels, F Assigned by Rockford

Delete Brett Moravec, F Placed on IR 3 Day

Add Mike Van Unen, D Activated from Reserve

Delete Jeremie Bucheler, D Placed on Reserve

Delete Cody Schiavon, D Transferred to IR 14 Day

Iowa:

Add Thomas Stewart, D Activated from Reserve

Delete Sam Coatta, F Placed on Reserve

Add Elliott McDermott, D Activated from Reserve

Delete Stevie Leskovar, D Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Steve Oleksy, F Signed ECHL SPC

Delete Garrett VanWyhe, F Placed on Reserve

Maine:

Add Owen Gallatin, D Activated from Reserve

Delete Michael Underwood, D Placed on Reserve

Norfolk:

Add Isaac Poulter, G Activated from Reserve

Delete Christian Propp, G Placed on Reserve

Orlando:

Add Harrison Meneghin, G Activated from Reserve

Delete Colby Muise, G Placed on Reserve

Rapid City:

Delete Brady Keeper, D Placed on Team Suspension 1/24

Add Seth Eisele, G Activated from Reserve

Delete Ty Taylor, G Placed on Reserve

Toledo:

Add Denis Smirnov, F Activated from Reserve

Delete Tanner Palocsik, D Placed on Reserve

Add Carter Gylander, G Activated from Reserve

Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve

Tulsa:

Add Tanner Faith, D Activated from Reserve

Delete Cade McNelly, D Placed on Reserve

Worcester:

Add Hunter Hall, F Activated from Reserve

Delete Matt Myers, F Placed on Reserve

