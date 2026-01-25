ECHL Transactions - January 25
Published on January 25, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Sunday, January 25, 2026:
Bloomington:
Add Mikael Robidoux, F Activated from Reserve
Delete Tanner Schachle, F Placed on Reserve
Florida:
Delete Kyle Neuber, F Placed on IR 3 Day
Add Kurtis Henry, F Activated from IR 3 Day
Add Anthony Romano, F Activated from Reserve
Delete Lukas Sillinger, F Placed on Reserve
Delete Connor Doherty, D Placed on Reserve
Fort Wayne:
Delete Alex Aleardi, F Placed on Reserve
Delete Harrison Rees, D Placed on IR 3 Day
Indy:
Add Harrison Israels, F Assigned by Rockford
Delete Brett Moravec, F Placed on IR 3 Day
Add Mike Van Unen, D Activated from Reserve
Delete Jeremie Bucheler, D Placed on Reserve
Delete Cody Schiavon, D Transferred to IR 14 Day
Iowa:
Add Thomas Stewart, D Activated from Reserve
Delete Sam Coatta, F Placed on Reserve
Add Elliott McDermott, D Activated from Reserve
Delete Stevie Leskovar, D Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Steve Oleksy, F Signed ECHL SPC
Delete Garrett VanWyhe, F Placed on Reserve
Maine:
Add Owen Gallatin, D Activated from Reserve
Delete Michael Underwood, D Placed on Reserve
Norfolk:
Add Isaac Poulter, G Activated from Reserve
Delete Christian Propp, G Placed on Reserve
Orlando:
Add Harrison Meneghin, G Activated from Reserve
Delete Colby Muise, G Placed on Reserve
Rapid City:
Delete Brady Keeper, D Placed on Team Suspension 1/24
Add Seth Eisele, G Activated from Reserve
Delete Ty Taylor, G Placed on Reserve
Toledo:
Add Denis Smirnov, F Activated from Reserve
Delete Tanner Palocsik, D Placed on Reserve
Add Carter Gylander, G Activated from Reserve
Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve
Tulsa:
Add Tanner Faith, D Activated from Reserve
Delete Cade McNelly, D Placed on Reserve
Worcester:
Add Hunter Hall, F Activated from Reserve
Delete Matt Myers, F Placed on Reserve
