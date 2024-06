ECHL Announces Protected Lists

SHREWSBURY, N.J. - The ECHL on Monday announced the Protected Lists as submitted by each of its Member teams.

Teams are allowed to protect as many players as they wish provided the players protected meet the guidelines as defined in the Collective Bargaining Agreement between the ECHL and the Professional Hockey Players' Association which state that teams shall retain the rights to each player that:

1. Signed an SPC in 2023-24 with the Member, and has not been traded or released, OR

2. Signed an SPC in 2023-24, and was recalled to the NHL/AHL or IIHF team, and has not been traded or released, OR

3. Had received a Qualifying Offer last summer for the current Season, DID NOT sign an SPC, and has not been traded or released, OR

4. Has been suspended by the Member or League, and has not been traded or released, OR

5. Signed an SPC on or after the first day of the 2023-24 Regular Season, then subsequently signed an NHL/AHL contract, and has not been traded or released, OR

6. Has executed the ECHL Retirement Form, and has not been traded or released.

Protected lists may exceed 20 players.

The ECHL also announced that teams must complete all Future Consideration trades by 3 p.m. ET on June 20 and that teams must submit their Season-Ending Roster by 3 p.m. ET on June 22.

Season-ending rosters may include up to 20 players and cannot include any players who did not sign an ECHL contract in 2023-24.

Adirondack Thunder - Vinnie Purpura, Darian Skeoch, Ryan Wheeler, Brendan Less, Matt Stief, Connor Blake, Ryan Conroy, Jackson van de Leest, Tristan Thompson, Matt Slick, Kyle Hallbauer, Jake Ryczek, Mac Welsher, Shane Harper, Alex Young, Zach Walker, Travis Broughman, Tristan Ashbrook, Patrick Grasso, Michael Gillespie, Andre Ghantous, Ryan Smith, Yannick Turcotte

Allen Americans - Marco Costantini, Eric Williams, Ryan Gagnon, Justin Allen, Kris Myllari, Nolan Orzeck, Ty Farmer, Andrew Jarvis, Dalton Gally, Dalton Skelly, Nick Albano, James Hardie, Easton Brodzinski, Mikael Robidoux, Grant Hebert, Jordan-Ty Fournier, Liam Finlay, Kameron Kielly, Chaz Smedsrud, Colby McAuley, Colton Hargrove, Solag Bakich, Colin Jacobs, Serron Noel, Matt Marcinew, Spencer Asuchak, Aidan Brown, Stephen Baylis

Atlanta Gladiators - Josh Boyko, Tyler Harmon, Zach Yoder, Jake Willets, Dylan Carabia, Brenden Datema, Jay Powell, Aidan De La Gorgendiere, Derek Topatigh, Tim Davison, Michael Marchesan, Mitch Walinski, Ryan Cranford, Carson Denomie, Brendan Hoffman, Jackson Pierson, Parker AuCoin, Josh Boyer, Mitch Fossier, Alex Whelan, Cody Sylvester, Sanghoon Shin

Cincinnati Cyclones - Rylan Parenteau, Michael McNiven, Jalen Smereck, Steven MacLean, Jack Clement, Josh Burnside, Landon Cato, Sean Allen, Cole Fraser, Carter Robertson, Joe Masonius, Mike Ferraro, Noah Kane, Elijah Gonsalves, Remy Parker, Kyle Bollers, Nick Isaacson, Luke Santerno, Patrick Polino, Jarrett Lee, Keanan Stewart, Lincoln Griffin, Louie Caporusso, Justin Vaive, Ben Hawerchuk, Colton Kalezic, Kieran Craig, Luka Burzan, Zane Franklin, Alex Wideman, Lee Lapid, Brandon Schultz, Jimmy Soper

Florida Everblades - David Tendeck, Dustyn McFaul, Adrien Bisson, Cole Moberg, Jordan Sambrook, Riese Zmolek, Patrick Holway, Joe Pendenza, Reed Lebster, Cam Darcy, Tommy Apap, Josh Ho-Sang, Kyle Neuber, Logan Lambdin, Oliver Chau, Robert Carpenter, Andrew Fyten, Ben Brar, Jesse Lansdell, Chris Ordoobadi, Zachary Tsekos, Craig Needham, Isaac Nurse, Matthew Wedman

Fort Wayne Komets - Brett Brochu, Martin Has, Cameron Supryka, Stanislav Demin, Harrison Rees, Logan Dowhaniuk, Matthew Sredl, Marcus McIvor, Jack Gorniak, Oliver Peer, Arvid Caderoth, Shawn Szydlowski, Ethan Keppen, Nolan Volcan, Zack Andrusiak, Daniel Amesbury, Jack Dugan, Chad Butcher, Morgan Adams-Moisan, Oliver Cooper, Matt Alvaro, Tye Felhaber

Greenville Swamp Rabbits - Luke Richardson, Logan Britt, J.D. Greenway, Joseph Leahy, Jacob Flynn, Mark Louis, Sam Jardine, Bobby Russell, Max Coyle, Ethan Cap, Joshua Karlsson, Miles Gendron, Evan Wardley, Bryce Reddick, Tanner Eberle, Anthony Beauchamp, Nick Prkusic, Carter Souch, Ethan Somoza, Zachary Tupker, Josh McKechney, Colton Young, Brannon McManus, Ben Freeman, Brett Kemp, Austin Saint, Quinn Olson, Dallas Gerads

Idaho Steelheads - Jake Kielly, Dylan Wells, Jake Kupsky, Matt Register, Cody Haiskanen, Patrick Kudla, Trevor Zins, Nicholas Canade, Reece Harsch, Romain Rodzinski, Seamus Donohue, Casey Johnson, Lynden McCallum, Jordan Kawaguchi, A.J. White, Will Merchant, Connor Mylymok, Wade Murphy, Sam Sternschein, Jade Miller, Mark Rassell, William Knierim, Demetrios Koumontzis, Ty Pelton-Byce, Colton Kehler, Jack Becker, Janis Svanenbergs, Justin Misiak

Indy Fuel - Zach Driscoll, Cam Gray, Matt Cairns, Chris Cameron, Cam Bakker, Victor Hadfield, Santino Centorame, Nick Grima, Luke McInnis, Matt Watson, Chase Lang, Bryan Lemos, Cam Hausinger, Matus Spodniak, Andrew Bellant, Sam Ruffin, Darby Llewellyn, Jordan Martin, Cameron Hillis, Brett Bulmer, Jon Martin, Chad Yetman, Nate Pionk

Iowa Heartlanders - Peyton Jones, Drew DeRidder, Matt Brassard, Louka Henault, Hunter Lellig, Ben Brinkman, Chris Lipe, Justin Wells, Kevin McKernan, Jules Boscq, Clayton Phillips, Bo Hanson, Liam Coughlin, Ethan Burroughs, Nicholas Blachman, Riley Hughes, Jonny Sorenson, Yuki Miura, Jack Perbix, Tanner MacMaster, Adam Goodsir, Jake Durflinger, Nick Campoli, Will Calverley, Dakota Raabe, Gavin Hain, Odeen Tufto, Davis Koch, Cameron Cook, Tommy Parrottino, Michael Pastujov

Jacksonville Icemen - Matt Vernon, Joe Murdaca, Ivan Chukarov, Jacob Panetta, Scott Allan, Julian Kislin, Connor Russell, Garret Cockerill, Kirill Chaika, Sean Leonard, Jacob Friend, Tim Theocharidis, Derek Lodermeier, Ryan Scarfo, Chris Grando, Jerry D'Amigo, Craig Martin, Justin McRae, Matt Iacopelli, Brendan Harris, Garrett VanWyhe, Logan Cockerill, Michael Turner, Jordan Timmons, Ara Nazarian

Kalamazoo Wings - Hunter Vorva, Jacob Nordqvist, Jay Keranen, Chaz Reddekopp, Connor Walters, Steve Holtz, Collin Saccoman, Justin Murray, Kyle Rhodes, Evan Dougherty, Ted Nichol, Collin Adams, Quinn Preston, Jordan Seyfert, Ayden MacDonald, David Keefer, Luke Morgan, Justin Taylor, Tanner Sorenson, Jack Olmstead, Brian Chambers, Erik Bradford, Drake Pilon, Cody Milan, Raymond Brice, Kobe Roth, Luke Lynch, Kody McDonald

Kansas City Mavericks - Dillon Kelley, Cale Morris, Justin MacPherson, Theo Calvas, Marc-Olivier Duquette, David Noel, Jakob Brahaney, Nate Knoepke, Jared Brandt, Elias Rosen, Tommy Muck, Nolan Sullivan, Brad Schoonbaert, Cole Coskey, Casey Carreau, Nolan Walker, David Cotton, Jake Jaremko, Cade Borchardt, Loren Ulett, A.J. Vanderbeck, Josh Lammon

Maine Mariners - Brad Arvanitis, Francois Brassard, Fedor Gordeev, Connor Doherty, Jason Horvath, Zach Malatesta, Gabriel Chicoine, Andrew Peski, Alex Sheehy, Darien Kielb, Brooklyn Kalmikov, Tyler Drevitch, Bennett Stockdale, Sebastian Vidmar, Xander Lamppa, Chase Zieky, Ty Cheveldayoff, Christian Sarlo, Wyllum Deveaux, Gabe Guertler, Cameron Askew, Griffin Ness, Reid Stefanson, Tyler Hinam, Patrick Shea, Mathew Santos

Norfolk Admirals - Darick Louis-Jean, Dakota Krebs, Carson Musser, Josh McDougall, Andrew McLean, Connor Fedorek, Charlie Curti, Denis Smirnov, Stepan Timofeyev, Austen Keating, Sean Montgomery, Gehrett Sargis, Danny Katic, Keegan Iverson, Mathieu Roy, Keaton Jameson, Brandon Osmundson, Brady Fleurent, Kamerin Nault, Ryan Foss, Justin Young, Griffin Lunn, Troy Lajeunesse

Orlando Solar Bears - Francis Boisvert, Brandon Halverson, Jimmy Mazza, Ben Carroll, Avery Winslow, Kurt Gosselin, Chris Harpur, Max Balinson, Michael Renwick, Ryan Mahshie, Spencer Kersten, Kelly Bent, Aaron Luchuk, T.J. Walsh, Tyler Bird, Luke Boka, Darik Angeli, Alex Frye, Jesse Jacques, Brayden Low, Tanner Schachle, Patrick Newell, Alexandre Fortin, Joe Carroll

Rapid City Rush - Christian Propp, Billy Constantinou, Zach Taylor, Chris Perna, T.J. Fergus, Tyson Helgesen, Zack Hoffman, Kenton Helgesen, Peter Muzyka, Charles Martin, Colton Leiter, Garrett Klotz, Parker Bowman, Alex Aleardi, Brett Davis, Brett Gravelle, Blake Bennett, Jake Stella, Keanu Yamamoto, Maurizio Colella, Brandon Yeamans, Riley Ginnell, Mason McCarty, Logan Nelson, Rylee St. Onge, Simon Boyko, Zach Court, Max Coatta

Reading Royals - Ryan Devine, Tyler Heidt, Mike Chen, Kenny Johnson, Adam Brubacher, Powell Connor, Ryan Cook, Dominic Cormier, Jake Bricknell, Connor McMenamin, Shane Sellar, Joseph Nardi, Austin Master, Ryan Cox, Jake Smith, Tyson Fawcett, Devon Paliani, Tag Bertuzzi, Yvan Mongo, Brian Bowen, Steven Leonard, Max Newton

Savannah Ghost Pirates - Michael Bullion, Nolan Valleau, Tanner Vescio, Pito Walton, Brandon Estes, Carter Long, C.J. McGee, Elijah Vilio, Bryce Martin, Nick Parody, Brandon Hickey, Keltie Jeri-Leon, Jordan Kaplan, Nolan Welsh, Kyle Jeffers, Brent Pedersen, Ross Armour, Nick Granowicz, Logan Drevitch, Anthony Collins, Alex Gilmour, Robbie Fromm-Delorme, Vincent Marleau, Spencer Naas

South Carolina Stingrays - Tyler Wall, Spencer Meier, Peter DiLiberatore, Connor Moore, Bryce Montgomery, Josh Thrower, Connor Hall, Ivan Lodnia, Ryan Leibold, Jack Adams, Jonny Evans, Ethan Strang, Austin Magera, Garet Hunt, Marko Reifenberger, Kyler Kupka, Jackson Leppard, Ian Mackey, Jacob Hudson, Tyler Sandhu, Ryan Steele, Matt Tugnutt, Patrick Harper, Josh Wilkins, Jarid Lukosevicius, Anthony Del Gaizo

Toledo Walleye - Grant Gabriele, Riley McCourt, Jed Pietila, Michael Prapavessis, Jacob Graves, Brendon Michaelian, Matt Anderson, Cole Cameron, Thomas Farrell, Adrien Beraldo, Will Cullen, Jason Willms, Brandon Hawkins, Brady Gilmour, Orrin Centazzo, Sam Craggs, Brandon Kruse, Dalton Messina, Conlan Keenan, Darian Pilon, Chase Gresock, Mitch Lewandowski, Kirill Tyutyayev, Gordie Green

Trois-Rivières Lions - Zachary Bouthillier, Lukash Matthews, Jacob Paquette, Cory Thomas, Brycen Martin, Kirby Proctor, Eric Hjorth, Markuss Komuls, Bradley Johnson, Sam Dunn, Alex Breton, Charles-Antoine Paiement, Matthew Boucher, Mason Kohn, Nicolas Lariviere, Cedric Montminy, Jonathan Yantsis, Tyler Hylland, Anthony Beauregard, Justin Ducharme, Nicolas Guay, William Lemay, Nick Jermain, Maxime Trepanier, Ty Smilanic, Zach Kaiser

Tulsa Oilers - Julian Junca, Kylor Wall, Karl Boudrias, Jarod Hilderman, Mike McKee, Duggie Lagrone, Trevor Thurston, Cade Townend, Brayden Sherbinin, Conner Roulette, Austin Albrecht, Dante Sheriff, Yaroslav Yevdokimov, Josh Nelson, Dallas Comeau, Jamie Rome, Alec Butcher, Michael Farren, Kishaun Gervais, Bair Gendunov, Shawn Kennedy, Tyler Poulsen, Carson Focht, Cole Dubinsky, Ryan Olsen, Kalvyn Watson, Geoff Kitt, Shaun Miller, Tristan Crozier, Max Kaufman

Utah Grizzlies - Jarrett Fiske, Vincent Duplessis, Dante Giannuzzi, Quinn Wichers, Connor Mayer, Keoni Texeira, Kade Jensen, Robbie Stucker, Jordon Stone, Cody Corbett, Jacob Semik, Luc Salem, Liam Dennison, Bryan Yoon, James Shearer, Tyler Penner, Aaron Aragon, Nathan Burke, Adam Berg, Mick Messner, Cole Gallant, Dylan Fitze, Cody Caron, Luke Manning, Kyle Betts, Blake Wells, Jordan Stallard

Wheeling Nailers - Jaxon Castor, Davis Bunz, Louie Roehl, David Drake, Aidan Sutter, Jordan Wishman, Adam Smith, Chris McKay, Jordan Martel, Jared Westcott, Dustin Manz, Matt Koopman, David Jankowski, Matt Quercia, Peter Laviolette, Cal Kiefiuk, Tanner Laderoute, Felix Pare, Vincent De Mey, Cedric Desruisseaux, Anthony Petruzzelli, Cedric Pare

Wichita Thunder - Trevor Gorsuch, Lleyton Moore, Shane Kuzmeski, Dominic Dockery, Nolan Kneen, Tyler Jette, Ryan Barbosa, Jeremy Masella, Nicholas Favaro, Ethan Roswell, Xavier Pouliot, Cole MacDonald, Austin Crossley, Ryan Finnegan, Nick Nardella, Dillon Boucher, Jay Dickman, Michal Stinil, Kobe Walker, Brandon Saigeon, Jason Pineo, Brayden Watts, Declan Smith, Jake Wahlin, Peter Bates

Worcester Railers - John Muse, C.J. Regula, John Copeland, Zsombor Garat, Artem Kulakov, Connor Welsh, Ryan Verrier, Ryan Dickinson, Mason Klee, Noah Delmas, Myles McGurty, Blade Jenkins, Anthony Callin, Zach White, Anthony Repaci, Andrei Bakanov, Jack Quinlivan, Keeghan Howdeshell, Brendan Robbins, Austin Heidemann, Brent Beaudoin, Nolan Vesey

