Tri-City Americans Announce 2025 Training Camp Roster

Published on August 26, 2025 under Western Hockey League (WHL)

Tri-City Americans News Release







Kennewick, WA - Tri-City Americans general manager Bob Tory today announced the team's 57-player roster for training camp, which begins Thursday, August 28. The roster includes 33 forwards, 18 defensemen and six goaltenders. The 57 players will be broken up into three teams, Red, Silver and Navy, for training camp.

Below is the full list of players who are attending.

Note: Charlie Elick will be in Columbus with the Blue Jackets and will not participate in Americans training camp.

Forwards

PLAYER BIRTH YEAR HOMETOWN 2024-25 TEAM

Jake Gudelj 2005 North Vancouver, BC Tri-City Americans

Gavin Garland 2006 Calgary, AB Tri-City Americans

Ismail Abougouche 2006 Lac La Biche, AB Tri-City Americans

Nick Anisimovicz 2006 Calgary, AB Tri-City Americans

Grady Martin 2006 Oyen, AB Tri-City Americans

Kale Margolis 2006 Kinistino, SK Tri-City Americans

David Krcal 2007 Praha, Czechia Dynamo Paradubice U20

Savin Virk 2007 Surrey, BC Tri-City Americans

Ryker Rougeau 2007 Grand Forks, BC Grand Forks Border Bruins

Cash Koch 2007 Calgary, AB Tri-City Americans

Tomas Racz 2007 Nitra, Slovakia HK Nitra U20

Clayton Gillmore 2007 West Kelowna, BC Sicamous Eagles

Ryan Gibbs 2008 Moose Jaw, SK Moose Jaw Warriors U18

Jesse McKinnon 2008 St. Albert, AB St. Albert Raiders U18

Rowan McCord 2008 Kennewick, WA Phoenix Jr Coyotes U16

Carter Kingerski 2008 Headingley, MB Winnipeg Freeze

Mason Mykichuk 2008 Winnipeg, MB Winnipeg Thrashers U18

Cruz Pavao 2008 Calgary, AB Tri-City Americans

Crew Martinson 2009 Olds, AB Red Deer Chiefs U18

Seth Garofalo 2009 Calgary, AB Calgary Buffaloes U18

Alexander Laing 2009 Langley, BC Delta Hockey Academy U18

Trae Peterson 2009 Sturgis, SK Swift Current Legionnaires U18

Owen Wiemer 2009 Calgary, AB Edge School Prep U17

Hudson Champagne 2009 Brandon, MB Brandon Wheat Kings U18

Grady Schaefer 2009 Novi, MI Honeybaked U15 AAA

Max Ranseth 2010 Calgary, AB Edge School Prep U15

Ben Oliverio 2010 Calgary, AB Calgary North Stars U15

Riley Wolkove 2010 Los Angeles, CA LA Jr. Kings U14 AAA

Justin Moon 2010 Surrey, BC Burnaby Winter Club U15

Peter Budaj 2010 Lake Forest, CA California Gold Rush U14

Easton Arndt 2010 Edmonton, AB Northern Alberta Xtreme U15

Blake Saulou 2010 Edmonton, AB MLAC U15 AAA

Colton Brum 2010 Surrey, BC Delta Hockey Academy U15

DEFENSEMEN

PLAYER BIRTH YEAR HOMETOWN 2024-25 TEAM

Carter Savage 2005 Surrey, BC Tri-City Americans

Kainoah Brankovic 2007 Port Coquitlam, BC Tri-City Americans

Dylan LeBret 2007 Mead, WA Shattuck St. Mary's

Jaxen Adam 2007 Cochrane, AB Tri-City Americans

David Byrne 2008 Calgary, AB Calgary Canucks

Jakub Vanecek 2008 Havlickuv Brod, Czechia Bili Tygri Liberec U20

Barret Berger 2008 Saskatoon, SK Saskatoon Contacts

Ky Martens 2008 Summerland, BC Okanagan Rockets U18

Lucas McConnell 2009 Edmonton, AB KC Centennials U17

Jackson Schaefer 2009 Novi, MI Honeybaked U15 AAA

Lukasz McIsaac 2009 Vancouver, BC St. George's U18 Prep

Carter Bylycia 2009 Kamloops, BC Yale Hockey Academy U18 Prep

Aden Bouchard 2009 Airdrie, AB CIHA U18 Prep

Charlie Marin 2010 Winnipeg, MB Winnipeg Wild U15

Dylan Gale 2010 Kennewick, WA STAR Hockey Academy U15

Deacon Gayfer 2010 Kamloops, BC RHA Kelowna U15

Kaleb Peters 2010 Winkler, MB Pembina Valley Hawks U15

Blake Redpath 2010 Denver, CO Colorado Thunderbirds U14

GOALTENDERS

PLAYER BIRTH YEAR HOMETOWN 2024-25 TEAM

Ryan Grout 2007 Sturgeon County, AB Tri-City Americans

Armaan Kaila 2007 Delta, BC Langley Trappers

Ryler Gates 2008 Carman, MB Pembina Valley Hawks U18

Xavier Wendt 2008 Plymouth, MN Shattuck St. Mary's

Blake Mumford 2009 Kamloops, BC Thompson Blazers U17

Karter Gibson 2010 Airdrie, AB Northern Alberta Xtreme U15







Western Hockey League Stories from August 26, 2025

The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.