Tri-City Americans Announce 2025 Training Camp Roster
Published on August 26, 2025 under Western Hockey League (WHL)
Tri-City Americans News Release
Kennewick, WA - Tri-City Americans general manager Bob Tory today announced the team's 57-player roster for training camp, which begins Thursday, August 28. The roster includes 33 forwards, 18 defensemen and six goaltenders. The 57 players will be broken up into three teams, Red, Silver and Navy, for training camp.
Below is the full list of players who are attending.
Note: Charlie Elick will be in Columbus with the Blue Jackets and will not participate in Americans training camp.
Forwards
PLAYER BIRTH YEAR HOMETOWN 2024-25 TEAM
Jake Gudelj 2005 North Vancouver, BC Tri-City Americans
Gavin Garland 2006 Calgary, AB Tri-City Americans
Ismail Abougouche 2006 Lac La Biche, AB Tri-City Americans
Nick Anisimovicz 2006 Calgary, AB Tri-City Americans
Grady Martin 2006 Oyen, AB Tri-City Americans
Kale Margolis 2006 Kinistino, SK Tri-City Americans
David Krcal 2007 Praha, Czechia Dynamo Paradubice U20
Savin Virk 2007 Surrey, BC Tri-City Americans
Ryker Rougeau 2007 Grand Forks, BC Grand Forks Border Bruins
Cash Koch 2007 Calgary, AB Tri-City Americans
Tomas Racz 2007 Nitra, Slovakia HK Nitra U20
Clayton Gillmore 2007 West Kelowna, BC Sicamous Eagles
Ryan Gibbs 2008 Moose Jaw, SK Moose Jaw Warriors U18
Jesse McKinnon 2008 St. Albert, AB St. Albert Raiders U18
Rowan McCord 2008 Kennewick, WA Phoenix Jr Coyotes U16
Carter Kingerski 2008 Headingley, MB Winnipeg Freeze
Mason Mykichuk 2008 Winnipeg, MB Winnipeg Thrashers U18
Cruz Pavao 2008 Calgary, AB Tri-City Americans
Crew Martinson 2009 Olds, AB Red Deer Chiefs U18
Seth Garofalo 2009 Calgary, AB Calgary Buffaloes U18
Alexander Laing 2009 Langley, BC Delta Hockey Academy U18
Trae Peterson 2009 Sturgis, SK Swift Current Legionnaires U18
Owen Wiemer 2009 Calgary, AB Edge School Prep U17
Hudson Champagne 2009 Brandon, MB Brandon Wheat Kings U18
Grady Schaefer 2009 Novi, MI Honeybaked U15 AAA
Max Ranseth 2010 Calgary, AB Edge School Prep U15
Ben Oliverio 2010 Calgary, AB Calgary North Stars U15
Riley Wolkove 2010 Los Angeles, CA LA Jr. Kings U14 AAA
Justin Moon 2010 Surrey, BC Burnaby Winter Club U15
Peter Budaj 2010 Lake Forest, CA California Gold Rush U14
Easton Arndt 2010 Edmonton, AB Northern Alberta Xtreme U15
Blake Saulou 2010 Edmonton, AB MLAC U15 AAA
Colton Brum 2010 Surrey, BC Delta Hockey Academy U15
DEFENSEMEN
PLAYER BIRTH YEAR HOMETOWN 2024-25 TEAM
Carter Savage 2005 Surrey, BC Tri-City Americans
Kainoah Brankovic 2007 Port Coquitlam, BC Tri-City Americans
Dylan LeBret 2007 Mead, WA Shattuck St. Mary's
Jaxen Adam 2007 Cochrane, AB Tri-City Americans
David Byrne 2008 Calgary, AB Calgary Canucks
Jakub Vanecek 2008 Havlickuv Brod, Czechia Bili Tygri Liberec U20
Barret Berger 2008 Saskatoon, SK Saskatoon Contacts
Ky Martens 2008 Summerland, BC Okanagan Rockets U18
Lucas McConnell 2009 Edmonton, AB KC Centennials U17
Jackson Schaefer 2009 Novi, MI Honeybaked U15 AAA
Lukasz McIsaac 2009 Vancouver, BC St. George's U18 Prep
Carter Bylycia 2009 Kamloops, BC Yale Hockey Academy U18 Prep
Aden Bouchard 2009 Airdrie, AB CIHA U18 Prep
Charlie Marin 2010 Winnipeg, MB Winnipeg Wild U15
Dylan Gale 2010 Kennewick, WA STAR Hockey Academy U15
Deacon Gayfer 2010 Kamloops, BC RHA Kelowna U15
Kaleb Peters 2010 Winkler, MB Pembina Valley Hawks U15
Blake Redpath 2010 Denver, CO Colorado Thunderbirds U14
GOALTENDERS
PLAYER BIRTH YEAR HOMETOWN 2024-25 TEAM
Ryan Grout 2007 Sturgeon County, AB Tri-City Americans
Armaan Kaila 2007 Delta, BC Langley Trappers
Ryler Gates 2008 Carman, MB Pembina Valley Hawks U18
Xavier Wendt 2008 Plymouth, MN Shattuck St. Mary's
Blake Mumford 2009 Kamloops, BC Thompson Blazers U17
Karter Gibson 2010 Airdrie, AB Northern Alberta Xtreme U15
