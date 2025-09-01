Toronto FC II (3) - New York City FC II (0) Postgame Summary
Published on August 31, 2025 under MLS NEXT Pro (MLS NEXT Pro)
Toronto FC II News Release
TORONTO FC II (3) - NEW YORK CITY FC II (0) POSTGAME SUMMARY
SCORING SUMMARY
TOR - Nathaniel Edwards 23' (Hassan Ayari)
TOR - Markus Cimermancic 47' (Lazar Stefanovic)
TOR - Markus Cimermancic 68' (Lucas Olguin)
MISCONDUCT SUMMARY
NYC - Sebastiano Musu 26' (caution)
NYC - Piero Elias 35' (caution)
TOR - Lazar Stefanovic 62' (caution)
TOR - Costa Iliadis 90' (caution)
MLS NEXT PRO RECORDS (W-L-T)
Toronto FC II 10-9-5 36 points
New York City FC II 8-10-6 32 points
LINEUPS
TORONTO FC II - Adisa De Rosario; Mark Fisher (C) (Reid Fisher 64'), Ythallo, Lazar Stefanovic; Malik Henry, Marko Stojadinovic, Lucas Olguin (Patrick McDonald 78'), Markus Cimermancic, Nathaniel Edwards (Costa Iliadis 83'); Hassan Ayari (Michael Sullivan 78'), Dékwon Barrow (Jahmarie Nolan 65')
Substitutes Not Used: Shafique Wilson, Micah Chisholm, Elijah Roche, Joseph Melto Quiah
NEW YORK CITY FC II - Alex Rando; Drew Baiera, Max Murray, Prince Amponsah, Christopher Tian-Long Tiao (C); Peter Molinari, Evan Lim, Luka Sunjic (Julien Lacher 66'), Máximo Carrizo, Piero Elias (Eligio Guarino 82'); Sebastiano Musu (James Bilden 82')
Substitutes Not Used: Mac Learned, Brennan Klein, Pierce Infuso, Jack Loura, Lucas De Pinho
MEDIA NOTES
- Markus Cimermancic scored his first brace for Toronto FC II.
- Lazar Stefanovic recorded his first assist for TFC II.
- Lucas Olguin registered his first assist of the 2025 MLS NEXT Pro season.
Adisa De Rosario recorded a league-leading seventh clean sheet of the 2025 MLS NEXT Pro season.
Gianni Cimini marked his 100th match as Head Coach of Toronto FC II, becoming the first in club history to reach the milestone.
