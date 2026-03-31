Inter Miami CF Academy to Participate in the 2026 Easter International Cup
Published on March 31, 2026 under Major League Soccer (MLS)
The Inter Miami CF Academy is set to be in action at the 2026 Easter International Cup in Orlando, Florida, with the Club's U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 and U-14 sides ready to represent the Academy at one of the largest youth soccer tournaments in Florida. The 2026 Easter International Cup will provide our Academy players the opportunity to compete against top youth talent including LigaMX Academies, MLS Academies, Boys ECNL, MLS Next, USYS, and US Club soccer teams.
Inter Miami CF Academy U-9 - (U-9 Blue Category)
Thursday, April 2 at 6 p.m. ET vs. Jacksonville FC 2017
Friday, April 3 at 8:20 a.m. ET vs. Concorde Fire CF
Friday, April 3 at 11:50 a.m. ET vs. Philadelphia Union SWAG
Inter Miami CF Academy U-10 - (U-10 Blue Category)
Thursday, April 2 at 6 p.m. ET vs. Florida Premier FC
Friday, April 3 at 9:30 a.m. ET vs. Philadelphia Union SWAG
Friday, April 3 at 1 p.m. ET vs. U.S. Futsal Street Ballers FC
Inter Miami CF Academy U-11 - (U-11 Supergroup)
Wednesday, April 1 at 6 p.m. ET vs. Florida Premier FC
Thursday, April 2 at 10:50 a.m. ET vs. South Carolina Surf SC
Thursday, April 2 at 3:30 p.m. ET vs. IFA U11
Inter Miami CF Academy U-12 - (U-12 Supergroup)
Wednesday, April 1 at 6 p.m. ET vs. Orlando City SC
Thursday, April 2 at 9:40 a.m. ET vs. FC DELCO
Thursday, April 2 at 2:20 p.m. ET vs. Club Tijuana
Inter Miami CF Academy U-13 - (U-13 Supergroup)
Wednesday, April 1 at 5:40 p.m. ET vs. Club Tijuana
Thursday, April 2 at 9:40 a.m. ET vs. Pipeline SC
Thursday, April 2 at 3:30 p.m. ET vs. Atlanta United FC
Inter Miami CF Academy U-14 - (U-14 Supergroup)
Wednesday, April 1 at 5:40 p.m. ET vs. Michigan Wolves
Thursday, April 2 at 10:50 a.m. ET vs. Sporting Kansas City
Thursday, April 2 at 3:30 p.m. ET vs. Pipeline SC
Major League Soccer Stories from March 31, 2026
- Inter Miami CF Academy to Participate in the 2026 Easter International Cup - Inter Miami CF
- More Than a Partnership: Investing in San Diego's Next Generation - San Diego FC
- Dynamo & Dash Charities Partners with Houston Marathon Foundation and Chevron to Host Second Annual Family Fun Run on April 11 at HSP - Houston Dynamo FC
- Inter Miami CF Academy Represented the Club at LALIGA FC FUTURES Mundial U-12 - Inter Miami CF
- Nashville SC Notes Week of March 31, 2026 - Nashville SC
- Five St. Louis CITY SC U-14 Academy Players to Participate in U.S. U-14 Boys North Regional Mini Camp - St. Louis City SC
- Chicago Fire FC Partners with Mike's Hot Honey® to Spice up Matchdays and Activations - Chicago Fire FC
- "That Was a Game We Needed": FC Cincinnati Looking to Build on Confidence, Resilience in Training as Preparations Begin for Return to MLS Action. - FC Cincinnati
Other Recent Inter Miami CF Stories
- Inter Miami CF Academy to Participate in the 2026 Easter International Cup
- Inter Miami CF Academy Represented the Club at LALIGA FC FUTURES Mundial U-12
- Inter Miami CF and Modelo® Launch Multiyear Partnership; Iconic Beer Brand Named the Official Beer of the Club
- Inter Miami CF Launches Second Edition of Summer Camps
- Inter Miami CF Unveils Leo Messi Stand at Nu Stadium