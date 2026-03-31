Inter Miami CF Academy to Participate in the 2026 Easter International Cup
Published on March 31, 2026 under Major League Soccer (MLS)
The Inter Miami CF Academy is set to be in action at the 2026 Easter International Cup in Orlando, Florida, with the Club's U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 and U-14 sides ready to represent the Academy at one of the largest youth soccer tournaments in Florida. The 2026 Easter International Cup will provide our Academy players the opportunity to compete against top youth talent including LigaMX Academies, MLS Academies, Boys ECNL, MLS Next, USYS, and US Club soccer teams.

Inter Miami CF Academy U-9 - (U-9 Blue Category)

Thursday, April 2 at 6 p.m. ET vs. Jacksonville FC 2017

Friday, April 3 at 8:20 a.m. ET vs. Concorde Fire CF

Friday, April 3 at 11:50 a.m. ET vs. Philadelphia Union SWAG

Inter Miami CF Academy U-10 - (U-10 Blue Category)

Thursday, April 2 at 6 p.m. ET vs. Florida Premier FC

Friday, April 3 at 9:30 a.m. ET vs. Philadelphia Union SWAG

Friday, April 3 at 1 p.m. ET vs. U.S. Futsal Street Ballers FC

Inter Miami CF Academy U-11 - (U-11 Supergroup)

Wednesday, April 1 at 6 p.m. ET vs. Florida Premier FC

Thursday, April 2 at 10:50 a.m. ET vs. South Carolina Surf SC

Thursday, April 2 at 3:30 p.m. ET vs. IFA U11

Inter Miami CF Academy U-12 - (U-12 Supergroup)

Wednesday, April 1 at 6 p.m. ET vs. Orlando City SC

Thursday, April 2 at 9:40 a.m. ET vs. FC DELCO

Thursday, April 2 at 2:20 p.m. ET vs. Club Tijuana

Inter Miami CF Academy U-13 - (U-13 Supergroup)

Wednesday, April 1 at 5:40 p.m. ET vs. Club Tijuana

Thursday, April 2 at 9:40 a.m. ET vs. Pipeline SC

Thursday, April 2 at 3:30 p.m. ET vs. Atlanta United FC

Inter Miami CF Academy U-14 - (U-14 Supergroup)

Wednesday, April 1 at 5:40 p.m. ET vs. Michigan Wolves

Thursday, April 2 at 10:50 a.m. ET vs. Sporting Kansas City

Thursday, April 2 at 3:30 p.m. ET vs. Pipeline SC

For additional coverage of our teams, you can follow our Academy's journey online via X @InterMiamiAcad and Instagram @InterMiamiCFAcademy!

The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

