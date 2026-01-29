ECHL Transactions - January 28
ECHL Transactions - January 28

Published on January 28, 2026


Following are the ECHL transactions for Wednesday, January 28, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Maine:

Gabe Rosek, G

Worcester:

Matt Myers, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Jacob Graves, D Activated from IR 14 Day

Delete Daniel Amesbury, F Placed on Family/Bereavement Leave

Add Henry Welsch, G Activated from Reserve

Delete Jeremy Brodeur, G Placed on Reserve

Add Sean Olson, F Activated from Reserve

Delete Ryan Orgel, D Placed on Reserve

Allen:

Delete Troy Murray, D Placed on IR 3 Day

Delete Brad Morrison, F Traded to Bloomington

Atlanta:

Add Zach Yoder, D Activated from Reserve

Delete Dylan Carabia, D Placed on Reserve

Bloomington:

Add Tanner Schachle, F Activated from Reserve

Delete Mark Kalienikovas, F Placed on Reserve

Add Brad Morrison, F Acquired from Allen

Delete Ilya Tsulygin, F Placed on IR 3 Day

Add Zakary Karpa, F Assigned by Hartford

Florida:

Add Lukas Sillinger, F Activated from Reserve

Delete Jesse Lansdell, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add Blake Biondi, F Assigned by Chicago Wolves

Delete Dalton Skelly, D Placed on Reserve

Delete Patrick Newell, F Placed on IR 14 Day

Greenville:

Add Wade Murphy, F Activated from Reserve

Delete Brent Pedersen, F Placed on Reserve

Add Ben Poisson, F Activated from Reserve

Delete Cam Hausinger, F Placed on Reserve

Delete Pierce Charleson, G Placed on Reserve

Add Isaiah Saville, G Assigned by Ontario

Indy:

Delete Owen Flores, G Recalled by Rockford

Delete Mike Van Unen, D Traded to Tahoe

Jacksonville:

Add James Hardie, F Activated from Reserve

Delete Nathan Dunkley, F Placed on Reserve

Maine:

Add Michael Underwood, D Activated from Reserve

Add Luke Cavallin, G Assigned from Providence by Boston

Delete Tristan Thompson, D Placed on Reserve

Orlando:

Add Dustin Geregach, D Activated from Reserve

Reading:

Add James Marooney, D Signed ECHL SPC

Add Hunter Johannes, F Assigned by Lehigh Valley

Delete Carson Golder, F Recalled by Lehigh Valley

Savannah:

Delete Cole Krygier, D Recalled by Charlotte

Tahoe:

Delete CJ Valerian, D Placed on Reserve

Delete Craig McCabe, D Placed on Reserve

Add Kevin Wall, F Returned From Loan by Springfield

Add Mike Van Unen, D Acquired from Indy

Trois-Rivières:

Delete Morgan Adams-Moisan, F Placed on Reserve

Add Vincent Duplessis, G Activated from Reserve

Delete Benjamin Gaudreau, G Placed on Reserve

Utah:

Add TJ Sneath, F Signed ECHL SPC

Worcester:

Add Matt Myers, F Activated from Reserve

Delete Case McCarthy, D Recalled by Hartford

Delete Hunter Hall, F Placed on IR 3 Day

Add Nikita Susuyev, F Assigned from Springfield by St. Louis

Delete Nikita Susuyev, F Placed on Reserve

