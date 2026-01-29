ECHL Transactions - January 28
Published on January 28, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, January 28, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Maine:
Gabe Rosek, G
Worcester:
Matt Myers, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Jacob Graves, D Activated from IR 14 Day
Delete Daniel Amesbury, F Placed on Family/Bereavement Leave
Add Henry Welsch, G Activated from Reserve
Delete Jeremy Brodeur, G Placed on Reserve
Add Sean Olson, F Activated from Reserve
Delete Ryan Orgel, D Placed on Reserve
Allen:
Delete Troy Murray, D Placed on IR 3 Day
Delete Brad Morrison, F Traded to Bloomington
Atlanta:
Add Zach Yoder, D Activated from Reserve
Delete Dylan Carabia, D Placed on Reserve
Bloomington:
Add Tanner Schachle, F Activated from Reserve
Delete Mark Kalienikovas, F Placed on Reserve
Add Brad Morrison, F Acquired from Allen
Delete Ilya Tsulygin, F Placed on IR 3 Day
Add Zakary Karpa, F Assigned by Hartford
Florida:
Add Lukas Sillinger, F Activated from Reserve
Delete Jesse Lansdell, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add Blake Biondi, F Assigned by Chicago Wolves
Delete Dalton Skelly, D Placed on Reserve
Delete Patrick Newell, F Placed on IR 14 Day
Greenville:
Add Wade Murphy, F Activated from Reserve
Delete Brent Pedersen, F Placed on Reserve
Add Ben Poisson, F Activated from Reserve
Delete Cam Hausinger, F Placed on Reserve
Delete Pierce Charleson, G Placed on Reserve
Add Isaiah Saville, G Assigned by Ontario
Indy:
Delete Owen Flores, G Recalled by Rockford
Delete Mike Van Unen, D Traded to Tahoe
Jacksonville:
Add James Hardie, F Activated from Reserve
Delete Nathan Dunkley, F Placed on Reserve
Maine:
Add Michael Underwood, D Activated from Reserve
Add Luke Cavallin, G Assigned from Providence by Boston
Delete Tristan Thompson, D Placed on Reserve
Orlando:
Add Dustin Geregach, D Activated from Reserve
Reading:
Add James Marooney, D Signed ECHL SPC
Add Hunter Johannes, F Assigned by Lehigh Valley
Delete Carson Golder, F Recalled by Lehigh Valley
Savannah:
Delete Cole Krygier, D Recalled by Charlotte
Tahoe:
Delete CJ Valerian, D Placed on Reserve
Delete Craig McCabe, D Placed on Reserve
Add Kevin Wall, F Returned From Loan by Springfield
Add Mike Van Unen, D Acquired from Indy
Trois-Rivières:
Delete Morgan Adams-Moisan, F Placed on Reserve
Add Vincent Duplessis, G Activated from Reserve
Delete Benjamin Gaudreau, G Placed on Reserve
Utah:
Add TJ Sneath, F Signed ECHL SPC
Worcester:
Add Matt Myers, F Activated from Reserve
Delete Case McCarthy, D Recalled by Hartford
Delete Hunter Hall, F Placed on IR 3 Day
Add Nikita Susuyev, F Assigned from Springfield by St. Louis
Delete Nikita Susuyev, F Placed on Reserve
