ECHL Transactions - January 18
ECHL ECHL

ECHL Transactions - January 18

Published on January 18, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Sunday, January 18, 2026:

WAIVER CLAIMS:

Reading:

James Marooney, D (from Maine)

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add T.J. Friedmann, F Activated from Reserve

Delete Sean Olson, F Placed on Reserve

Atlanta:

Delete T.J. Semptimphelter, G Placed on Reserve

Add Carter McPhail, G Signed ECHL SPC

Bloomington:

Delete Griffen Fox, F Placed on IR 3 Day

Delete Theo Calvas, D Placed on IR 14 Day

Add Seung Jae Lee, D Activated from IR 3 Day

Add Eddie Matsushima, F Activated from IR 14 Day

Add Mark Kalienikovas, F Activated from Reserve

Delete Mikael Robidoux, F Placed on Reserve

Delete Brandon Yeamans, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add Billy Roche, D Activated from Reserve

Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on Reserve

Delete Tian Rask, F Placed on Reserve

Add Tian Rask, F Acquired from Wichita

Delete Kyle Masters, D Placed on IR 14 Day

Add Kyle Masters, D Assigned from Chicago Wolves by Carolina 1/17

Greenville:

Add Jacob Modry, D Activated from Reserve

Delete Hudson Schandor, F Placed on Reserve

Add Lord-Anthony Grissom, D Activated from Reserve

Delete Tristan De Jong, D Placed on Reserve

Indy:

Delete Terry Broadhurst, F Loaned to Rockford

Iowa:

Delete Matthew Sop, F Recalled by Iowa Wild

Jacksonville:

Delete Brayden Hislop, D Placed on IR 3 Day

Delete James Hardie, F Placed on Reserve

Delete Chris Grando, F Transferred to IR 14 Day

Kansas City:

Add Lucas Sowder, F Activated from Reserve

Delete Charlie Wright, D Placed on Reserve

Maine:

Add Tristan Thompson, D Activated from Reserve

Delete Nick Anderson, D Placed on Reserve

Add Alex DiPaolo, F Activated from Reserve

Delete Jacob Perreault, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Jon Gillies, G Returned From Loan by Syracuse

Delete Jake Hamilton, D Placed on IR 3 Day

Delete Harrison Meneghin, G Recalled to Syracuse by Tampa Bay

Add Spencer Kersten, F Assigned by Syracuse

Delete Harrison Meneghin, G Placed on Reserve

Reading:

Delete Hunter Johannes, F Recalled by Lehigh Valley

South Carolina:

Add Ryan Hunter, F Activated from Reserve

Delete Bryan Moore, F Placed on Reserve

Add Ty Taylor, G Activated from Reserve

Delete Garin Bjorklund, G Placed on Reserve

Toledo:

Add Carter Gylander, G Activated from Reserve

Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Tommy Cormier, F Activated from Reserve

Delete Tyler Hylland, F Placed on Reserve

Wichita:

Add Tian Rask, F Activated from Reserve

Delete Tian Rask, F Traded to Greensboro

Worcester:

Add Thomas Gale, G Activated from Reserve

Delete Parker Gahagen, G Placed on Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from January 18, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central