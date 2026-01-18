ECHL Transactions - January 18
Published on January 18, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Sunday, January 18, 2026:
WAIVER CLAIMS:
Reading:
James Marooney, D (from Maine)
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add T.J. Friedmann, F Activated from Reserve
Delete Sean Olson, F Placed on Reserve
Atlanta:
Delete T.J. Semptimphelter, G Placed on Reserve
Add Carter McPhail, G Signed ECHL SPC
Bloomington:
Delete Griffen Fox, F Placed on IR 3 Day
Delete Theo Calvas, D Placed on IR 14 Day
Add Seung Jae Lee, D Activated from IR 3 Day
Add Eddie Matsushima, F Activated from IR 14 Day
Add Mark Kalienikovas, F Activated from Reserve
Delete Mikael Robidoux, F Placed on Reserve
Delete Brandon Yeamans, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add Billy Roche, D Activated from Reserve
Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on Reserve
Delete Tian Rask, F Placed on Reserve
Add Tian Rask, F Acquired from Wichita
Delete Kyle Masters, D Placed on IR 14 Day
Add Kyle Masters, D Assigned from Chicago Wolves by Carolina 1/17
Greenville:
Add Jacob Modry, D Activated from Reserve
Delete Hudson Schandor, F Placed on Reserve
Add Lord-Anthony Grissom, D Activated from Reserve
Delete Tristan De Jong, D Placed on Reserve
Indy:
Delete Terry Broadhurst, F Loaned to Rockford
Iowa:
Delete Matthew Sop, F Recalled by Iowa Wild
Jacksonville:
Delete Brayden Hislop, D Placed on IR 3 Day
Delete James Hardie, F Placed on Reserve
Delete Chris Grando, F Transferred to IR 14 Day
Kansas City:
Add Lucas Sowder, F Activated from Reserve
Delete Charlie Wright, D Placed on Reserve
Maine:
Add Tristan Thompson, D Activated from Reserve
Delete Nick Anderson, D Placed on Reserve
Add Alex DiPaolo, F Activated from Reserve
Delete Jacob Perreault, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Jon Gillies, G Returned From Loan by Syracuse
Delete Jake Hamilton, D Placed on IR 3 Day
Delete Harrison Meneghin, G Recalled to Syracuse by Tampa Bay
Add Spencer Kersten, F Assigned by Syracuse
Delete Harrison Meneghin, G Placed on Reserve
Reading:
Delete Hunter Johannes, F Recalled by Lehigh Valley
South Carolina:
Add Ryan Hunter, F Activated from Reserve
Delete Bryan Moore, F Placed on Reserve
Add Ty Taylor, G Activated from Reserve
Delete Garin Bjorklund, G Placed on Reserve
Toledo:
Add Carter Gylander, G Activated from Reserve
Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Tommy Cormier, F Activated from Reserve
Delete Tyler Hylland, F Placed on Reserve
Wichita:
Add Tian Rask, F Activated from Reserve
Delete Tian Rask, F Traded to Greensboro
Worcester:
Add Thomas Gale, G Activated from Reserve
Delete Parker Gahagen, G Placed on Reserve
