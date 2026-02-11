ECHL Transactions - February 11
Published on February 11, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, February 11, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Reading:
Amedeo Mastrangeli, D
South Carolina:
Ryan Hunter, F
Wichita:
Ryan Olsen, F
OTHER TRANSACTIONS:
Allen:
Delete Spencer Asuchak, F Placed on IR 14 Day
Add Brayden Watts, F Activated from Reserve
Delete Jake Chiasson, F Placed on Reserve
Add Trevor LeDonne, D Activated from IR 14 Day
Delete Andre Anania, D Placed on Reserve
Atlanta:
Add Connor Galloway, F Activated from Reserve
Delete Isak Walther, F Placed on Reserve
Bloomington:
Delete Theo Calvas, D Placed on Team Suspension
Cincinnati:
Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve
Florida:
Add Anthony Butrico, G Added as EBUG
Delete Will Cranley, G Recalled to Springfield by St. Louis
Greenville:
Delete Ben Poisson, F Placed on IR 3 Day
Add Brent Pedersen, F Activated from IR 3 Day
Add Remy Parker, F Activated from Reserve
Delete Jack Brackett, F Placed on Reserve
Indy:
Add Nick Grima, D Activated from Reserve
Delete Cody Schiavon, D Placed on Reserve
Iowa:
Add Alexander Stensson, D Activated from Reserve
Delete Liam Coughlin, F Placed on Reserve
Add Stevie Leskovar, D Activated from Reserve
Delete Alexander Stensson, D Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Logan Cockerill, F Activated from IR 14 Day
Delete Nathan Berke, F Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve
Add Josh Bloom, F Activated from Reserve
Add Brendan Dowler, D Activated from Reserve
Delete Collin Saccoman, D Placed on Reserve
Kansas City:
Add Robert Carpenter, F Activated from IR 14 Day
Delete Hudson Wilson, D Placed on Reserve
Add James Marooney, D Activated from Acquired
Delete Lucas Sowder, F Placed on Reserve
Maine:
Add Mitchel Deelstra, F Activated from Reserve
Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve
Add Billy Girard, G Signed ECHL SPC
Norfolk:
Add Andre Sutter, F Signed ECHL SPC
Add Christian Propp, G Activated from Reserve
Delete Alex Worthington, G Placed on Reserve
Delete Jack Jaunich, F Placed on Team Suspension
Orlando:
Delete Anthony Bardaro, F Placed on Reserve
Add Jon Gillies, G Activated from Reserve
Delete Harrison Meneghin, G Placed on Reserve
Add Tyler Kobryn, F Activated from Reserve
Add Peter Laviolette, F Activated from Reserve
Delete Tony Follmer, D Placed on Reserve
Reading:
Add Amedeo Mastrangeli, D Activated from Reserve
Savannah:
Add Reece Vitelli, F Activated from IR 14 Day
Delete Nick Granowicz, F Placed on Reserve
Wheeling:
Add Jack Works, F Activated from Reserve
Delete Owen Cole, F Placed on Reserve
Wichita:
Add Ryan Olsen, F Activated from Reserve
