ECHL Transactions - February 11
ECHL ECHL

ECHL Transactions - February 11

Published on February 11, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Wednesday, February 11, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Reading:

Amedeo Mastrangeli, D

South Carolina:

Ryan Hunter, F

Wichita:

Ryan Olsen, F

OTHER TRANSACTIONS:

Allen:

Delete Spencer Asuchak, F Placed on IR 14 Day

Add Brayden Watts, F Activated from Reserve

Delete Jake Chiasson, F Placed on Reserve

Add Trevor LeDonne, D Activated from IR 14 Day

Delete Andre Anania, D Placed on Reserve

Atlanta:

Add Connor Galloway, F Activated from Reserve

Delete Isak Walther, F Placed on Reserve

Bloomington:

Delete Theo Calvas, D Placed on Team Suspension

Cincinnati:

Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve

Florida:

Add Anthony Butrico, G Added as EBUG

Delete Will Cranley, G Recalled to Springfield by St. Louis

Greenville:

Delete Ben Poisson, F Placed on IR 3 Day

Add Brent Pedersen, F Activated from IR 3 Day

Add Remy Parker, F Activated from Reserve

Delete Jack Brackett, F Placed on Reserve

Indy:

Add Nick Grima, D Activated from Reserve

Delete Cody Schiavon, D Placed on Reserve

Iowa:

Add Alexander Stensson, D Activated from Reserve

Delete Liam Coughlin, F Placed on Reserve

Add Stevie Leskovar, D Activated from Reserve

Delete Alexander Stensson, D Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Logan Cockerill, F Activated from IR 14 Day

Delete Nathan Berke, F Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve

Add Josh Bloom, F Activated from Reserve

Add Brendan Dowler, D Activated from Reserve

Delete Collin Saccoman, D Placed on Reserve

Kansas City:

Add Robert Carpenter, F Activated from IR 14 Day

Delete Hudson Wilson, D Placed on Reserve

Add James Marooney, D Activated from Acquired

Delete Lucas Sowder, F Placed on Reserve

Maine:

Add Mitchel Deelstra, F Activated from Reserve

Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve

Add Billy Girard, G Signed ECHL SPC

Norfolk:

Add Andre Sutter, F Signed ECHL SPC

Add Christian Propp, G Activated from Reserve

Delete Alex Worthington, G Placed on Reserve

Delete Jack Jaunich, F Placed on Team Suspension

Orlando:

Delete Anthony Bardaro, F Placed on Reserve

Add Jon Gillies, G Activated from Reserve

Delete Harrison Meneghin, G Placed on Reserve

Add Tyler Kobryn, F Activated from Reserve

Add Peter Laviolette, F Activated from Reserve

Delete Tony Follmer, D Placed on Reserve

Reading:

Add Amedeo Mastrangeli, D Activated from Reserve

Savannah:

Add Reece Vitelli, F Activated from IR 14 Day

Delete Nick Granowicz, F Placed on Reserve

Wheeling:

Add Jack Works, F Activated from Reserve

Delete Owen Cole, F Placed on Reserve

Wichita:

Add Ryan Olsen, F Activated from Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from February 11, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central