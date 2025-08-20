Audi 2025 MLS Cup Playoffs Clinching & Elimination Scenarios Matchday 30 (Saturday, August 23 and Sunday, August 24)
Audi 2025 MLS Cup Playoffs Clinching & Elimination Scenarios Matchday 30 (Saturday, August 23 and Sunday, August 24)

Published on August 20, 2025 under Major League Soccer (MLS) News Release


NEW YORK - Below are the clinching and elimination scenarios for the Audi 2025 MLS Cup Playoffs for Matchday 30, which will be played on Saturday, August 23 and Sunday, August 24.

WESTERN CONFERENCE

CLINCHED PLAYOFF BERTH: None

ELIMINATED FROM PLAYOFF CONTENTION: None

SAN DIEGO FC (52 points, 16-7-4)

San Diego FC clinches Audi 2025 MLS Cup Playoffs berth with:

San Diego FC WIN/DRAW vs. Portland Timbers OR

FC Dallas LOSS/DRAW vs. LAFC AND Austin FC LOSS/DRAW at CF Montréal AND Colorado Rapids LOSS/DRAW at LA Galaxy OR

FC Dallas LOSS/DRAW vs. LAFC AND Austin FC LOSS/DRAW at CF Montréal AND Real Salt Lake LOSS/DRAW vs. Minnesota United FC OR

FC Dallas LOSS/DRAW vs. LAFC AND Colorado Rapids LOSS/DRAW at LA Galaxy AND Real Salt Lake LOSS/DRAW vs. Minnesota United FC OR

FC Dallas LOSS/DRAW vs. LAFC AND San Jose Earthquakes LOSS at Houston Dynamo FC AND Colorado Rapids LOSS/DRAW at LA Galaxy OR

FC Dallas LOSS/DRAW vs. LAFC AND San Jose Earthquakes LOSS at Houston Dynamo FC AND Real Salt Lake LOSS/DRAW vs. Minnesota United FC OR

FC Dallas LOSS/DRAW vs. LAFC AND San Jose Earthquakes DRAW at Houston Dynamo FC OR

Colorado Rapids LOSS/DRAW at LA Galaxy AND San Jose Earthquakes DRAW at Houston Dynamo FC OR

Real Salt Lake LOSS/DRAW vs. Minnesota United FC AND San Jose Earthquakes DRAW at Houston Dynamo FC OR

Houston Dynamo FC LOSS vs. San Jose Earthquakes AND Austin FC LOSS/DRAW at CF Montréal AND Colorado Rapids LOSS/DRAW at LA Galaxy OR

Houston Dynamo FC LOSS vs. San Jose Earthquakes AND Austin FC LOSS/DRAW at CF Montréal AND Real Salt Lake LOSS/DRAW vs. Minnesota United FC OR

Houston Dynamo FC LOSS vs. San Jose Earthquakes AND Colorado Rapids LOSS/DRAW at LA Galaxy AND Real Salt Lake LOSS/DRAW vs. Minnesota United FC

EASTERN CONFERENCE

CLINCHED PLAYOFF BERTH: None

ELIMINATED FROM PLAYOFF CONTENTION: None

CF MONTRÉAL (20 points, 4-15-8)

CF Montréal is eliminated from Audi 2025 MLS Cup Playoffs contention with:

CF Montréal LOSS/DRAW vs. Austin FC OR

Chicago Fire FC WIN at Philadelphia Union OR

New York Red Bulls WIN at Charlotte FC

D.C. UNITED (20 points, 4-15-8)

D.C. United is eliminated from Audi 2025 MLS Cup Playoffs contention with:

D.C. United LOSS/DRAW vs. Inter Miami CF OR

Chicago Fire FC WIN at Philadelphia Union OR

New York Red Bulls WIN at Charlotte FC

