Arlington Renegades Announce 2025 Season Roster

March 20, 2025 - United Football League (UFL)

ARLINGTON, TX - Today the Arlington Renegades have set their 2025 season roster, as they prepare for the upcoming UFL season.

The following players have been placed on waivers:

#73 Blake Larson T Augustana (Sd)

#33 Brady Breeze S Oregon

#19 Brandon Arconado WR Washington State

#52 Briason Mays C Southern Mississippi

#9 Delonte Hood CB Peru State

#70 Griffin McDowell T Tennessee-Chattanooga

#32 Ike Irabor RB Union

#58 Joey Asta LB Claremont-Mudd-Scripps

#13 Juwan Manigo WR Delaware Valley

#78 Mark Evans II T Arkansas-Pine Bluff

#56 Marquise Lawson-Greenwood DL Lincoln University (Ca)

#88 Matt Seybert TE Michigan State

#27 Mekhi Garner CB LSU

#53 Spencer Rolland T North Carolina

#82 Tre'Shaun Harrison WR Oregon State

#35 Vincent DiLeo OLB Delaware Valley

#31 Vincent Gray CB Michigan

The following players have been claimed from waivers:

#75 Alex Akingbulu T Fresno State

#71 Matt Farniok T Nebraska

The Renegades open the 2025 season hosting the San Antonio Brahmas at Choctaw Stadium on Saturday, March 29 at 3 p.m. CT.

ARLINGTON RENEGADES 2025 ALPHABETICAL ROSTER

No. Name Pos Height Weight School DOB Age Acquisition

15 Ahlers, Holton QB 6'3 227 East Carolina 11/10/99 25 XFL-ARL

75 Akingbulu, Alex OT 6'5 300 Fresno State 12/28/97 27 Waiver Claim / BIR

4 Ballage, Kalen RB 6'2 222 Arizona State 12/22/95 29 FA / UFL-SA

92 Barrs, Kyon NT 6'1 301 USC 11/9/01 23 FA / NFL-SEA

95 Bledsoe, Amani DE 6'5 280 Oklahoma 2/6/98 27 FA / NFL-ATL

24 Bolden, Nico S 6'0 208 Kent State 10/15/98 26 Waiver Claim / STL

21 Burnett, Deontay WR 5'11 183 USC 10/4/97 27 FA / NFL-DAL

80 Cannella, Sal TE 6'4 230 Auburn 12/2/96 28 FA / NFL-TB

22 Carter, Jamal DB 6'1 215 Miami 4/12/94 30 XFL-ARL

45 Clarke, Will LB 6'1 271 West Virginia 5/4/91 33 XFL-ARL

2 Claybrooks, Chris CB 5'9 177 Memphis 7/17/98 26 FA / NFL-JAX

74 Deisch, Kellen T 6'7 303 Arizona State 8/23/97 27 FA / NFL-TEN

46 Dorn, Myles DB 6'1 214 North Carolina 6/25/98 26 FA / NFL-MIA

85 Durden, David WR 6'1 204 West Florida 12/26/98 26 FA / NFL-DAL

59 Ealy, Adrian T 6'6 321 Oklahoma 8/7/99 25 Dispersal / XFL-SEA

71 Farniok, Matt OC 6'5 316 Nebraska 9/26/97 27 Waiver Claim / BIR

87 Green, Seth TE 6'3 242 Houston 2/14/98 26 Dispersal / XFL-ARL

5 Harris, Ajene CB 5'10 181 USC 6/1/96 28 Dispersal / XFL-HOU

43 Havrisik, Lucas K 6'2 185 Arizona 9/29/99 25 FA / NFL-BUF

86 Hodges, Curtis TE 6'7 258 Arizona State 7/3/99 25 FA / NFL-CAR

17 Hunter, Dae Dae RB 5'10 190 Liberty 9/23/99 25 XFL-ARL

47 Jackson, Storey LB 6'2 224 Liberty 4/8/98 26 FA / NFL-ATL

66 Johanning, Jake G 6'2 290 Furman 2/12/00 24 FA / NFL-LV

40 Johnson, Caleb LB 5'11 228 Miami 7/14/98 26 FA / NFL-CLE

37 Johnson, Carlton CB 5'11 175 Fresno State 5/7/00 24 FA / NFL-SEA

44 Johnson, Durrell DE 6'3 251 Liberty 6/26/98 26 FA / NFL-DAL

28 Jones Jr., Steven CB 5'10 188 Appalachian State 2/1/99 26 XFL-ARL

7 King, Marquette P 6'0 192 Fort Valley State 10/26/88 36 XFL-ARL

6 Lambert, DaVontae DL 6'2 282 Auburn 6/23/94 30 XFL-ARL

63 Lee, Rickey T 6'6 305 North Carolina A&T 11/16/99 25 FA / NFL-NYG

10 Lehnen, Luke QB 6'1 202 North Central 1/10/02 23 Rookie FA

55 McGhin, Garrett T 6'6 320 East Carolina 10/13/95 29 XFL-ARL

65 Minor, Marcus G 6'4 310 Pittsburgh 7/8/99 25 Dispersal / XFL-ARL

54 Nixon, Daviyon DT 6'3 305 Iowa 12/13/98 26 FA / NFL-MIA

93 Odom, Chris DE 6'4 260 Arkansas State 9/16/94 30 FA / UFL-HOU

49 Ortiz, Antonio LS 6'4 247 TCU 1/25/00 25 XFL-ARL

18 Payne, Donald LB 6'0 228 Stetson 7/12/94 30 XFL-ARL

3 Payton, JaVonta WR 6'0 175 Tennessee 10/7/98 26 XFL-ARL

12 Perez, Luis QB 6'3 222 Texas A&M-Commerce 8/26/94 30 FA / NFL-LAC

1 Powell, Joe S 6'2 235 Globe Tech 2/25/94 30 XFL-ARL

23 Price, Jayden CB 6'0 185 North Dakota State 4/5/00 24 FA / XFL-ARL

51 Skipper, Tuzar LB 6'2 248 Toledo 6/2/95 29 XFL-TRADE/ORL

97 Stokes, LaRon NT 6'4 278 Oklahoma 11/18/97 27 Dispersal / XFL-ARL

20 Summers, Jamar CB 5'11 193 Connecticut 6/14/95 29 XFL-ARL

50 Taylor III, Willie LB 6'4 246 Eastern Kentucky 7/7/99 25 XFL-ARL

25 Thomas III, Charlie LB 6'2 216 Georgia Tech 1/31/00 25 ---------

8 Vaughns, Tyler WR 6'2 184 USC 6/1/97 27 XFL-ARL

11 Winningham, LuJuan WR 6'3 198 Central Arkansas 1/1/99 26 XFL-ARL

14 Winstead, Isaiah WR 6'3 210 East Carolina 8/9/99 25 FA / NFL-NYJ

ARLINGTON RENEGADES 2025 NUMERICAL ROSTER

No. Name Pos Height Weight School DOB Age Acquisition

1 Powell, Joe S 6'2 235 Globe Tech 2/25/94 30 XFL-ARL

2 Claybrooks, Chris CB 5'9 177 Memphis 7/17/98 26 FA / NFL-JAX

3 Payton, JaVonta WR 6'0 175 Tennessee 10/7/98 26 XFL-ARL

4 Ballage, Kalen RB 6'2 222 Arizona State 12/22/95 29 FA / UFL-SA

5 Harris, Ajene CB 5'10 181 USC 6/1/96 28 Dispersal / XFL-HOU

6 Lambert, DaVontae DL 6'2 282 Auburn 6/23/94 30 XFL-ARL

7 King, Marquette P 6'0 192 Fort Valley State 10/26/88 36 XFL-ARL

8 Vaughns, Tyler WR 6'2 184 USC 6/1/97 27 XFL-ARL

10 Lehnen, Luke QB 6'1 202 North Central 1/10/02 23 Rookie FA

11 Winningham, LuJuan WR 6'3 198 Central Arkansas 1/1/99 26 XFL-ARL

12 Perez, Luis QB 6'3 222 Texas A&M-Commerce 8/26/94 30 FA / NFL-LAC

14 Winstead, Isaiah WR 6'3 210 East Carolina 8/9/99 25 FA / NFL-NYJ

15 Ahlers, Holton QB 6'3 227 East Carolina 11/10/99 25 XFL-ARL

17 Hunter, Dae Dae RB 5'10 190 Liberty 9/23/99 25 XFL-ARL

18 Payne, Donald LB 6'0 228 Stetson 7/12/94 30 XFL-ARL

20 Summers, Jamar CB 5'11 193 Connecticut 6/14/95 29 XFL-ARL

21 Burnett, Deontay WR 5'11 183 USC 10/4/97 27 FA / NFL-DAL

22 Carter, Jamal DB 6'1 215 Miami 4/12/94 30 XFL-ARL

23 Price, Jayden CB 6'0 185 North Dakota State 4/5/00 24 FA / XFL-ARL

24 Bolden, Nico S 6'0 208 Kent State 10/15/98 26 Waiver Claim / STL

25 Thomas III, Charlie LB 6'2 216 Georgia Tech 1/31/00 25 ---------

28 Jones Jr., Steven CB 5'10 188 Appalachian State 2/1/99 26 XFL-ARL

37 Johnson, Carlton CB 5'11 175 Fresno State 5/7/00 24 FA / NFL-SEA

40 Johnson, Caleb LB 5'11 228 Miami 7/14/98 26 FA / NFL-CLE

43 Havrisik, Lucas K 6'2 185 Arizona 9/29/99 25 FA / NFL-BUF

44 Johnson, Durrell DE 6'3 251 Liberty 6/26/98 26 FA / NFL-DAL

45 Clarke, Will LB 6'1 271 West Virginia 5/4/91 33 XFL-ARL

46 Dorn, Myles DB 6'1 214 North Carolina 6/25/98 26 FA / NFL-MIA

47 Jackson, Storey LB 6'2 224 Liberty 4/8/98 26 FA / NFL-ATL

49 Ortiz, Antonio LS 6'4 247 TCU 1/25/00 25 XFL-ARL

50 Taylor III, Willie LB 6'4 246 Eastern Kentucky 7/7/99 25 XFL-ARL

51 Skipper, Tuzar LB 6'2 248 Toledo 6/2/95 29 XFL-TRADE/ORL

54 Nixon, Daviyon DT 6'3 305 Iowa 12/13/98 26 FA / NFL-MIA

55 McGhin, Garrett T 6'6 320 East Carolina 10/13/95 29 XFL-ARL

59 Ealy, Adrian T 6'6 321 Oklahoma 8/7/99 25 Dispersal / XFL-SEA

63 Lee, Rickey T 6'6 305 North Carolina A&T 11/16/99 25 FA / NFL-NYG

65 Minor, Marcus G 6'4 310 Pittsburgh 7/8/99 25 Dispersal / XFL-ARL

66 Johanning, Jake G 6'2 290 Furman 2/12/00 24 FA / NFL-LV

71 Farniok, Matt OC 6'5 316 Nebraska 9/26/97 27 Waiver Claim / BIR

74 Deisch, Kellen T 6'7 303 Arizona State 8/23/97 27 FA / NFL-TEN

75 Akingbulu, Alex OT 6'5 300 Fresno State 12/28/97 27 Waiver Claim / BIR

80 Cannella, Sal TE 6'4 230 Auburn 12/2/96 28 FA / NFL-TB

85 Durden, David WR 6'1 204 West Florida 12/26/98 26 FA / NFL-DAL

86 Hodges, Curtis TE 6'7 258 Arizona State 7/3/99 25 FA / NFL-CAR

87 Green, Seth TE 6'3 242 Houston 2/14/98 26 Dispersal / XFL-ARL

92 Barrs, Kyon NT 6'1 301 USC 11/9/01 23 FA / NFL-SEA

93 Odom, Chris DE 6'4 260 Arkansas State 9/16/94 30 FA / UFL-HOU

95 Bledsoe, Amani DE 6'5 280 Oklahoma 2/6/98 27 FA / NFL-ATL

97 Stokes, LaRon NT 6'4 278 Oklahoma 11/18/97 27 Dispersal / XFL-ARL

