Toronto FC II (1) - Chattanooga FC (2) Postgame Summary

May 9, 2025 - MLS NEXT Pro (MLS NEXT Pro)

SCORING SUMMARY

CFC - Peter Plougmand 11' (Tate Robertson)

CFC - Min-jae Kwak 45' (Peter Plougmand)

TOR - Jahmarie Nolan 88' (Patrick McDonald)

MISCONDUCT SUMMARY

TOR - Micah Chisholm 35' (caution)

CFC - Callum Watson 79' (caution)

TOR - Dékwon Barrow 82' (caution)

MLS NEXT PRO RECORDS (W-L-T)

Toronto FC II 3-3-2 11 points

Chattanooga FC 6-1-2 21 points

LINEUPS

TORONTO FC II - Adisa De Rosario (C); Marko Stojadinovic, Ythallo, Micah Chisholm; Nathaniel Edwards (Costa Iliadis 65'), Tim Fortier (Patrick McDonald 46'), Lucas Olguin, Antone Bossenberry (Hassan Ayari 46'), Richard Chukwu (Malik Henry 65'); Joshua Nugent (Jahmarie Nolan 46'), Dékwon Barrow

Substitutes Not Used: Shafique Wilson, Michael Sullivan, Andrei Dumitru, Joseph Melto Quiah

CHATTANOOGA FC - Eldin Jakupović; Tate Robertson, Logan Brown (Milo Garvanian 79'), Nathan Koehler, Farid Sar-Sar (C); Robert Screen, Nick Mendonca, Callum Watson, Daniel Mangarov (Colin Thomas 87'); Min-jae Kwak (Keegan Ancelin 63'), Peter Plougmand (Markus Naglestad 87')

Substitutes Not Used: Michael Barrueta, Ethan Dudley, Michael Bleeker

MEDIA NOTES

Jahmarie Nolan scored his first goal for Toronto FC II.

Patrick McDonald recorded his first assist for TFC II.







