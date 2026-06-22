Red Bull New York II (5) - Toronto FC II (0) Postgame Summary
Published on June 21, 2026 under MLS NEXT Pro (MLS NEXT Pro)
Toronto FC II News Release
SCORING SUMMARY
RBNY - Mijahir Jiménez 11' (Dennis Gjengaar)
RBNY - Benjamin Rodriguez 46' (Mijahir Jiménez)
RBNY - Benjamin Rodriguez 80' (Sean Baitinger)
RBNY - Joshua Munson 83' (Connor Faello)
RBNY - Sean Baitinger 84' (Dennis Nelich)
MISCONDUCT SUMMARY
RBNY - Aimar Sánchez 18' (caution)
TOR - Luca Costabile 44' (caution)
TOR - Tim Fortier 65' (caution)
RBNY - Connor Faello 66' (caution)
MLS NEXT PRO RECORDS (W-L-T)
Red Bull New York II 8-4-3 28 points
Toronto FC II 6-6-3 22 points
LINEUPS
RED BULL NEW YORK II - Tobias Szewczyk; Aimar Modelo, Aimar Sánchez (Joshua Munson 60'), Jason Bori (Erick Londoño 85'), Connor Faello; Benjamin Rodriguez, Deven Cadigan, Nate Worth (C) (Sekou Kone 73'); Dennis Gjengaar (Sean Baitinger 60'), Dennis Nelich, Mijahir Jiménez (Christian Gallagher 73')
Substitutes Not Used: Austin Causey, Marco Morigi, Paul Sokoloff, Malik Odeyinka
TORONTO FC II - Zakaria Nakhly; Marko Stojadinovic, Reid Fisher (C), Stefan Kapor (Kervon Kerr 71'), Luca Costabile (Micah Chisholm 71'); Shyon Pinnock (Tristan Blyth 60'), Bryce Boneau (Edwin Omoregbe 71'), Tim Fortier, Fletcher Bank; Elias Khodri (Jahmarie Nolan 60'), Antone Bossenberry
Substitutes Not Used: Dominic Kantorowicz, Diego Nué-Brito, Lucas Dawson
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