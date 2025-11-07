ECHL Transactions - November 6
Published on November 6, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Thursday, November 6, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Wheeling:
Logan Neaton, G
Worcester:
Noah Massie, D
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Henry Welsch, G Placed on IR 3 Day
Add Alexander Campbell, F Activated from IR 14 Day
Delete Sean Olson, F Placed on IR 14 Day
Add Grant Loven, F Activated from IR 14 Day
Delete Justin Taylor, F Placed on Reserve
Delete Mathieu Boislard, D Placed on IR 14 Day
Bloomington:
Delete Dryden McKay, G Placed on Reserve
Florida:
Add Anthony Beauchamp, F Acquired from Trois-Rivières
Greensboro:
Add Christian Propp, G Signed ECHL SPC
Greenville:
Delete Kenta Isogai, F Recalled by Ontario
Idaho:
Add Jaden Shields, D Signed ECHL SPC
Delete Jeffrey Baum, D Placed on IR 14 Day
Iowa:
Add Stevie Leskovar, D Assigned from Iowa Wild by Minnesota
Delete Ty Gibson, D Placed on Reserve
Add William Rousseau, G Activated from Reserve
Delete Dante Giannuzzi, G Placed on IR 14 Day
Jacksonville:
Delete Matteo Costantini, F Recalled by Rochester
Kansas City:
Add Kyle Pow, D Activated from Reserve
Delete Will Gavin, F Placed on Reserve
Norfolk:
Add Dawson Barteaux, D Assigned by Manitoba
Add Kevin Conley, F Assigned by Manitoba
Delete Connor Fedorek, D Placed on Reserve
Delete German Yavash, F Placed on Reserve
Rapid City:
Add Étienne Morin, D Assigned from Calgary Wranglers by Calgary Flames
Delete Simon Mack, D Recalled by Calgary Wranglers
Add Arvils Bergmanis, D Activated from Reserve
Delete Mike Van Unen, D Placed on Reserve
Savannah:
Add Will Riedell, D Activated from Acquired
Delete Michael Suda, D Traded to Worcester
Add Michael Suda, D Activated from Reserve
Delete Zachary Krajnik, F Placed on IR 14 Day
Delete Noah Carroll, D Placed on Reserve
Add Will Riedell, D Signed ECHL SPC
South Carolina:
Add Tanner Edwards, F Activated from Acquired
Delete Antoine Keller, G Recalled by Hershey
Trois-Rivières:
Add Anthony Beauchamp, F Activated from Reserve
Delete Anthony Beauchamp, F Traded to Florida
Tulsa:
Add Coulson Pitre, F Activated from Reserve
Delete Jeffrey Faith, F Placed on Reserve
Utah:
Delete Adam Berg, F Placed on IR 14 Day
Wheeling:
Add Logan Neaton, G Activated from IR 14 Day
Add Aidan Sutter, D Activated from Reserve
Add Craig Armstrong, F Activated from Reserve
Wichita:
Add T.J. Lloyd, D Activated from Reserve
Delete Nolan Kneen, D Placed on Reserve
Worcester:
Add Michael Suda, D Acquired from Savannah
Add Noah Massie, D Signed ECHL SPC
Delete Kolby Johnson, F Placed on IR 14 Day
Delete Jesse Pulkkinen, D Recalled to Bridgeport by New York Islanders
Delete Anthony Hora, D Placed on IR 14 Day
