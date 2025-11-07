ECHL Transactions - November 6
ECHL Transactions - November 6

Published on November 6, 2025


Following are the ECHL transactions for Thursday, November 6, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Wheeling:

Logan Neaton, G

Worcester:

Noah Massie, D

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Henry Welsch, G Placed on IR 3 Day

Add Alexander Campbell, F Activated from IR 14 Day

Delete Sean Olson, F Placed on IR 14 Day

Add Grant Loven, F Activated from IR 14 Day

Delete Justin Taylor, F Placed on Reserve

Delete Mathieu Boislard, D Placed on IR 14 Day

Bloomington:

Delete Dryden McKay, G Placed on Reserve

Florida:

Add Anthony Beauchamp, F Acquired from Trois-Rivières

Greensboro:

Add Christian Propp, G Signed ECHL SPC

Greenville:

Delete Kenta Isogai, F Recalled by Ontario

Idaho:

Add Jaden Shields, D Signed ECHL SPC

Delete Jeffrey Baum, D Placed on IR 14 Day

Iowa:

Add Stevie Leskovar, D Assigned from Iowa Wild by Minnesota

Delete Ty Gibson, D Placed on Reserve

Add William Rousseau, G Activated from Reserve

Delete Dante Giannuzzi, G Placed on IR 14 Day

Jacksonville:

Delete Matteo Costantini, F Recalled by Rochester

Kansas City:

Add Kyle Pow, D Activated from Reserve

Delete Will Gavin, F Placed on Reserve

Norfolk:

Add Dawson Barteaux, D Assigned by Manitoba

Add Kevin Conley, F Assigned by Manitoba

Delete Connor Fedorek, D Placed on Reserve

Delete German Yavash, F Placed on Reserve

Rapid City:

Add Étienne Morin, D Assigned from Calgary Wranglers by Calgary Flames

Delete Simon Mack, D Recalled by Calgary Wranglers

Add Arvils Bergmanis, D Activated from Reserve

Delete Mike Van Unen, D Placed on Reserve

Savannah:

Add Will Riedell, D Activated from Acquired

Delete Michael Suda, D Traded to Worcester

Add Michael Suda, D Activated from Reserve

Delete Zachary Krajnik, F Placed on IR 14 Day

Delete Noah Carroll, D Placed on Reserve

Add Will Riedell, D Signed ECHL SPC

South Carolina:

Add Tanner Edwards, F Activated from Acquired

Delete Antoine Keller, G Recalled by Hershey

Trois-Rivières:

Add Anthony Beauchamp, F Activated from Reserve

Delete Anthony Beauchamp, F Traded to Florida

Tulsa:

Add Coulson Pitre, F Activated from Reserve

Delete Jeffrey Faith, F Placed on Reserve

Utah:

Delete Adam Berg, F Placed on IR 14 Day

Wheeling:

Add Logan Neaton, G Activated from IR 14 Day

Add Aidan Sutter, D Activated from Reserve

Add Craig Armstrong, F Activated from Reserve

Wichita:

Add T.J. Lloyd, D Activated from Reserve

Delete Nolan Kneen, D Placed on Reserve

Worcester:

Add Michael Suda, D Acquired from Savannah

Add Noah Massie, D Signed ECHL SPC

Delete Kolby Johnson, F Placed on IR 14 Day

Delete Jesse Pulkkinen, D Recalled to Bridgeport by New York Islanders

Delete Anthony Hora, D Placed on IR 14 Day

