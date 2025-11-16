ECHL Transactions - November 16
ECHL ECHL

ECHL Transactions - November 16

Published on November 16, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Sunday, November 16, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Norfolk:

Timofey Spitserov, F

Orlando:

Luke Bast, D

Cody Schiavon, D

Rapid City:

Aaron Chiarot, D

Wheeling:

Logan Neaton, G

WAIVER CLAIMS:

Indy:

Tyler Kobryn, F (from Worcester)

OTHER TRANSACTIONS:

Bloomington:

Delete Kohei Sato, F Placed on Reserve

Add Seung Jae Lee, D Activated from Reserve

Add Dryden McKay, G Activated from Reserve

Delete Chris Merisier-Ortiz, D Recalled by Hartford

Delete Callum Tung, G Recalled to New York Rangers

Cincinnati:

Delete Nick Carabin, D Placed on Reserve

Fort Wayne:

Delete Odeen Tufto, F Placed on IR 14 Day

Delete Jalen Smereck, D Placed on Reserve

Idaho:

Delete Mason Nevers, F Placed on IR 3 Day

Delete Jaden Shields, D Placed on Reserve

Delete Beni Halasz, G Transferred to IR 14 Day

Iowa:

Delete Nolan Orzeck, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Evan Dougherty, F Activated from Reserve

Delete Nolan Walker, F Placed on Reserve

Maine:

Delete Zackary Jones, F Placed on IR 3 Day

Delete Ben Raymond, F Placed on Reserve

Norfolk:

Delete William Magnuson, D Placed on IR 3 Day

Delete German Yavash, F Placed on IR 14 Day

Delete Brehdan Engum, D Placed on Reserve

Delete Alex Tonge, F Placed on Team Suspension

Orlando:

Add Luke Bast, D Activated from Reserve

Delete Milo Roelens, F Recalled to Syracuse by Tampa Bay

Add Ethan Szmagaj, D Acquired from Reading

Rapid City:

Add Aaron Chiarot, D Activated from Reserve

Delete Billy Constantinou, D Placed on Reserve

Reading:

Add Keith Petruzzelli, G Activated from Reserve

Delete Yaniv Perets, G Placed on Reserve

Delete Ethan Szmagaj, D Traded to Orlando

Add Ethan Szmagaj, D Activated from Reserve

Delete Jack Page, D Placed on Reserve

Savannah:

Delete Zachary Krajnik, F Placed on IR 3 Day

Delete Noah Carroll, D Transferred to IR 14 Day

South Carolina:

Delete DJ King, D Loaned to Hershey

Delete Connor Mayer, D Recalled by Hershey

Toledo:

Delete Conlan Keenan, F Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Delete Mark Estapa, F Recalled by Laval

Delete Joe Dunlap, F Recalled by Laval

Tulsa:

Delete Vyacheslav Buteyets, G Recalled to Anaheim

Utah:

Add Colby Enns, D Activated from Reserve

Wheeling:

Delete Jaxon Castor, G Placed on Reserve

Add Jaxon Castor, G Returned From Loan by Wilkes-Barre/Scranton

Add Maxim Pavlenko, G Activated from Reserve

Delete Trevor LeDonne, D Placed on IR 14 Day

Delete Randy Hernandez, F Placed on IR 3 Day

Add Maxim Pavlenko, G Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Add Brayden Edwards, F Activated from IR 3 Day

Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve

Wichita:

Delete Sammy Bernard, G Released as EBUG

Add Matt Davis, G Assigned by San Jose Barracuda

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from November 16, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central