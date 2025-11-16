ECHL Transactions - November 16
Published on November 16, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Sunday, November 16, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Norfolk:
Timofey Spitserov, F
Orlando:
Luke Bast, D
Cody Schiavon, D
Rapid City:
Aaron Chiarot, D
Wheeling:
Logan Neaton, G
WAIVER CLAIMS:
Indy:
Tyler Kobryn, F (from Worcester)
OTHER TRANSACTIONS:
Bloomington:
Delete Kohei Sato, F Placed on Reserve
Add Seung Jae Lee, D Activated from Reserve
Add Dryden McKay, G Activated from Reserve
Delete Chris Merisier-Ortiz, D Recalled by Hartford
Delete Callum Tung, G Recalled to New York Rangers
Cincinnati:
Delete Nick Carabin, D Placed on Reserve
Fort Wayne:
Delete Odeen Tufto, F Placed on IR 14 Day
Delete Jalen Smereck, D Placed on Reserve
Idaho:
Delete Mason Nevers, F Placed on IR 3 Day
Delete Jaden Shields, D Placed on Reserve
Delete Beni Halasz, G Transferred to IR 14 Day
Iowa:
Delete Nolan Orzeck, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Evan Dougherty, F Activated from Reserve
Delete Nolan Walker, F Placed on Reserve
Maine:
Delete Zackary Jones, F Placed on IR 3 Day
Delete Ben Raymond, F Placed on Reserve
Norfolk:
Delete William Magnuson, D Placed on IR 3 Day
Delete German Yavash, F Placed on IR 14 Day
Delete Brehdan Engum, D Placed on Reserve
Delete Alex Tonge, F Placed on Team Suspension
Orlando:
Add Luke Bast, D Activated from Reserve
Delete Milo Roelens, F Recalled to Syracuse by Tampa Bay
Add Ethan Szmagaj, D Acquired from Reading
Rapid City:
Add Aaron Chiarot, D Activated from Reserve
Delete Billy Constantinou, D Placed on Reserve
Reading:
Add Keith Petruzzelli, G Activated from Reserve
Delete Yaniv Perets, G Placed on Reserve
Delete Ethan Szmagaj, D Traded to Orlando
Add Ethan Szmagaj, D Activated from Reserve
Delete Jack Page, D Placed on Reserve
Savannah:
Delete Zachary Krajnik, F Placed on IR 3 Day
Delete Noah Carroll, D Transferred to IR 14 Day
South Carolina:
Delete DJ King, D Loaned to Hershey
Delete Connor Mayer, D Recalled by Hershey
Toledo:
Delete Conlan Keenan, F Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Delete Mark Estapa, F Recalled by Laval
Delete Joe Dunlap, F Recalled by Laval
Tulsa:
Delete Vyacheslav Buteyets, G Recalled to Anaheim
Utah:
Add Colby Enns, D Activated from Reserve
Wheeling:
Delete Jaxon Castor, G Placed on Reserve
Add Jaxon Castor, G Returned From Loan by Wilkes-Barre/Scranton
Add Maxim Pavlenko, G Activated from Reserve
Delete Trevor LeDonne, D Placed on IR 14 Day
Delete Randy Hernandez, F Placed on IR 3 Day
Add Maxim Pavlenko, G Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Add Brayden Edwards, F Activated from IR 3 Day
Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve
Wichita:
Delete Sammy Bernard, G Released as EBUG
Add Matt Davis, G Assigned by San Jose Barracuda
