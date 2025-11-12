ECHL Transactions - November 12
Published on November 12, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, November 12, 2025:
Atlanta:
Delete Peter Morgan, F Placed on Reserve
Delete Zach Yoder, D Placed on IR 14 Day
Bloomington:
Delete Chongmin Lee, F Recalled by Cleveland
Add Daniel Tedesco, F Returned from Loan by Italian National Team
Delete Jesper Solomon Frisell, D Placed on IR 14 Day
Add Chris Merisier-Ortiz, D Assigned by Hartford
Cincinnati:
Delete Ken Appleby, G Recalled by Toronto Marlies
Delete Ben King, F Recalled by Toronto Marlies
Florida:
Add Oliver Cooper, F Activated from Reserve
Delete Hunter Sansbury, D Placed on IR 14 Day
Delete Ben Brar, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add C.J. Walker, F Signed ECHL SPC
Delete C.J. Walker, F Placed on Reserve
Add Ruslan Khazheyev, G Assigned from Chicago Wolves by Carolina
Indy:
Add Mitchell Weeks, G Assigned by Rockford
Add Lee Lapid, F Activated from Reserve
Delete Tyler Paquette, F Placed on IR 14 Day
Delete Ryan Ouellette, G Placed on IR 3 Day
Delete Tyson Feist, D Transferred to IR 14 Day
Jacksonville:
Add Scott Ratzlaff, G Activated from Reserve
Delete Michael Bullion, G Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Colson Gengenbach, F Placed on IR 3 Day
Add Luke Pavacich, G Returned From Loan by Grand Rapids
Add Robby Drazner, D Returned From Loan by Abbotsford
Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve
Delete Orlando Mainolfi, D Transferred to IR 14 Day
Orlando:
Add Peter Laviolette, F Activated from Reserve
Add Nick Anderson, D Activated from IR 14 Day
Delete Ethan Langenegger, G Placed on Reserve
Add JC Brassard, D Activated from Reserve
Add Jon Gillies, G Activated from IR 3 Day
Delete Reese Newkirk, F Placed on Reserve
Delete Dyllan Gill, D Recalled to Syracuse by Tampa Bay
Delete Chris Harpur, D Recalled by Syracuse
Rapid City:
Add Parker Bowman, F Activated from Reserve
Delete Rasmus Ekstrom, F Placed on Reserve
Tahoe:
Delete Jordan Papirny, G Recalled by Henderson
Add Cameron Whitehead, G Assigned from Henderson by Vegas
Delete Adam Samuelsson, D Traded to Worcester
Add Adam Samuelsson, D Activated from IR 14 Day
Tulsa:
Delete Adam Schuh, G Released as EBUG
Wichita:
Add Nolan Kneen, D Activated from Reserve
Delete Nico Somerville, D Placed on Reserve
Worcester:
Add Adam Samuelsson, D Acquired from Tahoe
ECHL Stories from November 12, 2025
- Americans in the Community - Allen Americans
- ECHL Transactions - November 12 - ECHL
- Komets Name Alex Aleardi Captain - Fort Wayne Komets
- K-Wings Recall Loan Goaltender Luke Pavicich from Griffins (AHL) - Kalamazoo Wings
- Thunder Loses First Meeting vs. Mavericks, 5-1 - Wichita Thunder
- Swamp Rabbits Set New Attendance Record in "School Day Game" - Greenville Swamp Rabbits
- McCourt Scores Game-Winner in Walleye School Day Win - Toledo Walleye
- Blades Bully Swamp Rabbits 5-0 in Morning Game - Florida Everblades
- Cyclones Fall to Walleye 3-2 - Cincinnati Cyclones
- Mead Named Chairman of ECHL Board of Governors - Adirondack Thunder
- Jeff Mead Named Chairman of ECHL Board of Governors - ECHL
- Rush Game Notes: November 12, 2025 - Rush at Indy Fuel - Rapid City Rush
- Oilers Partner with OHSO, Safe Kids Tulsa to Host Free Car Seat Check Up - Tulsa Oilers
- Tampa Bay Lightning Reassign Dyllan Gill to Syracuse Crunch; Crunch Recall Chris Harpur - Orlando Solar Bears
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.