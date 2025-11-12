ECHL Transactions - November 12
Following are the ECHL transactions for Wednesday, November 12, 2025:

Atlanta:

Delete Peter Morgan, F Placed on Reserve

Delete Zach Yoder, D Placed on IR 14 Day

Bloomington:

Delete Chongmin Lee, F Recalled by Cleveland

Add Daniel Tedesco, F Returned from Loan by Italian National Team

Delete Jesper Solomon Frisell, D Placed on IR 14 Day

Add Chris Merisier-Ortiz, D Assigned by Hartford

Cincinnati:

Delete Ken Appleby, G Recalled by Toronto Marlies

Delete Ben King, F Recalled by Toronto Marlies

Florida:

Add Oliver Cooper, F Activated from Reserve

Delete Hunter Sansbury, D Placed on IR 14 Day

Delete Ben Brar, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add C.J. Walker, F Signed ECHL SPC

Delete C.J. Walker, F Placed on Reserve

Add Ruslan Khazheyev, G Assigned from Chicago Wolves by Carolina

Indy:

Add Mitchell Weeks, G Assigned by Rockford

Add Lee Lapid, F Activated from Reserve

Delete Tyler Paquette, F Placed on IR 14 Day

Delete Ryan Ouellette, G Placed on IR 3 Day

Delete Tyson Feist, D Transferred to IR 14 Day

Jacksonville:

Add Scott Ratzlaff, G Activated from Reserve

Delete Michael Bullion, G Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Colson Gengenbach, F Placed on IR 3 Day

Add Luke Pavacich, G Returned From Loan by Grand Rapids

Add Robby Drazner, D Returned From Loan by Abbotsford

Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve

Delete Orlando Mainolfi, D Transferred to IR 14 Day

Orlando:

Add Peter Laviolette, F Activated from Reserve

Add Nick Anderson, D Activated from IR 14 Day

Delete Ethan Langenegger, G Placed on Reserve

Add JC Brassard, D Activated from Reserve

Add Jon Gillies, G Activated from IR 3 Day

Delete Reese Newkirk, F Placed on Reserve

Delete Dyllan Gill, D Recalled to Syracuse by Tampa Bay

Delete Chris Harpur, D Recalled by Syracuse

Rapid City:

Add Parker Bowman, F Activated from Reserve

Delete Rasmus Ekstrom, F Placed on Reserve

Tahoe:

Delete Jordan Papirny, G Recalled by Henderson

Add Cameron Whitehead, G Assigned from Henderson by Vegas

Delete Adam Samuelsson, D Traded to Worcester

Add Adam Samuelsson, D Activated from IR 14 Day

Tulsa:

Delete Adam Schuh, G Released as EBUG

Wichita:

Add Nolan Kneen, D Activated from Reserve

Delete Nico Somerville, D Placed on Reserve

Worcester:

Add Adam Samuelsson, D Acquired from Tahoe

