ECHL Transactions - March 23
Published on March 23, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Monday, March 23, 2026:
TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Atlanta:
Joe Mack, F
Orlando:
Alton McDermott, F
South Carolina:
Cole Beamin, D
Tulsa:
Tanner Faith, D
Michael Davies, D
Worcester:
Max Dukovac, F
Michael Ferrandino, D
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Dylan Wendt, F Recalled to Utica by New Jersey
Allen:
Delete Nikita Susuyev, F Recalled to Springfield by St. Louis
Atlanta:
Add Kirklan Irey, F Signed ECHL SPC
Add Ethan Haider, G Assigned by Milwaukee
Delete Nick Vilardo, G Released as EBUG
Bloomington:
Delete Ilya Tsulygin, F Transferred to IR 14 Day
Fort Wayne:
Add William Dufour, F Returned From Loan by Grand Rapids
Delete Josh Bloom, F Recalled to Bakersfield by Edmonton
Idaho:
Delete Thomas Bergsland, D Placed on IR 3 Day
Add Jake Boltmann, D Returned From Loan by San Jose Barracuda
Delete Charlie Dodero, D Transferred to IR 14 Day
Indy:
Delete Chris Grando, F Placed on Team Suspension
Kansas City:
Delete James Marooney, D Placed on Reserve
Add Jack LaFontaine, G Activated from Reserve
Delete Dylan Wells, G Placed on Reserve
Add Jake McLaughlin, D Activated from Family/Bereavement Leave
Add Jackson Jutting, F Activated from Reserve 3/22
Delete Jackson Berezowski, F Recalled by Coachella Valley 3/22
Rapid City:
Delete Zach Giroux, F Placed on IR 14 Day
Trois-Rivières:
Add Benjamin Gaudreau, G Activated from Reserve 3/22
Delete Franseco Lapenna, G Placed on Reserve 3/22
Tulsa:
Add Michael Davies, D Activated from Reserve
Delete Matthew Henry, F Placed on Team Suspension
Add Tanner Faith, D Activated from IR 14 Day
Wichita:
Add Cam Mitchell, F Transferred from ATO to ECHL SPC
Worcester:
Add Max Dukovac, F Activated from Reserve
Add Case McCarthy, D Assigned by Hartford
Add Michael Ferrandino, D Activated from IR 3 Day
