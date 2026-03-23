ECHL Transactions - March 23
ECHL ECHL

ECHL Transactions - March 23

Published on March 23, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Monday, March 23, 2026:

TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Atlanta:

Joe Mack, F

Orlando:

Alton McDermott, F

South Carolina:

Cole Beamin, D

Tulsa:

Tanner Faith, D

Michael Davies, D

Worcester:

Max Dukovac, F

Michael Ferrandino, D

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Dylan Wendt, F Recalled to Utica by New Jersey

Allen:

Delete Nikita Susuyev, F Recalled to Springfield by St. Louis

Atlanta:

Add Kirklan Irey, F Signed ECHL SPC

Add Ethan Haider, G Assigned by Milwaukee

Delete Nick Vilardo, G Released as EBUG

Bloomington:

Delete Ilya Tsulygin, F Transferred to IR 14 Day

Fort Wayne:

Add William Dufour, F Returned From Loan by Grand Rapids

Delete Josh Bloom, F Recalled to Bakersfield by Edmonton

Idaho:

Delete Thomas Bergsland, D Placed on IR 3 Day

Add Jake Boltmann, D Returned From Loan by San Jose Barracuda

Delete Charlie Dodero, D Transferred to IR 14 Day

Indy:

Delete Chris Grando, F Placed on Team Suspension

Kansas City:

Delete James Marooney, D Placed on Reserve

Add Jack LaFontaine, G Activated from Reserve

Delete Dylan Wells, G Placed on Reserve

Add Jake McLaughlin, D Activated from Family/Bereavement Leave

Add Jackson Jutting, F Activated from Reserve 3/22

Delete Jackson Berezowski, F Recalled by Coachella Valley 3/22

Rapid City:

Delete Zach Giroux, F Placed on IR 14 Day

Trois-Rivières:

Add Benjamin Gaudreau, G Activated from Reserve 3/22

Delete Franseco Lapenna, G Placed on Reserve 3/22

Tulsa:

Add Michael Davies, D Activated from Reserve

Delete Matthew Henry, F Placed on Team Suspension

Add Tanner Faith, D Activated from IR 14 Day

Wichita:

Add Cam Mitchell, F Transferred from ATO to ECHL SPC

Worcester:

Add Max Dukovac, F Activated from Reserve

Add Case McCarthy, D Assigned by Hartford

Add Michael Ferrandino, D Activated from IR 3 Day

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central