ECHL Transactions - December 29

Published on December 29, 2025


Following are the ECHL transactions for Monday, December 29, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Allen:

Malik Johnson, F

Tulsa:

Troy Kobryn, G

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Sean Olson, F Placed on Reserve

Delete Shane Harper, F Placed on IR 3 Day

Add Jeremy Brodeur, G Assigned by Utica

Add Alexander Campbell, F Assigned by Utica

Add Sean Olson, F Assigned by Utica

Add Jeremy Hanzel, D Assigned from Utica by New Jersey

Add Luke Reid, D Assigned by Utica

Add Ryan Wheeler, D Assigned by Utica

Allen:

Delete Ben Johnson, F Placed on IR 3 Day

Add Malik Johnson, F Activated from Reserve

Delete Kevin Gursoy, F Placed on Reserve

Atlanta:

Delete Jack Robilotti, D Traded to Iowa

Delete Anthony Firriolo, D Traded to Iowa

Add Nolan Orzeck, D Acquired from Iowa

Add Jack O'Brien, F Acquired from Iowa

Add Jack Robilotti, D Activated from IR 3 Day

Bloomington:

Add Mikhail Abramov, F Signed ECHL SPC

Fort Wayne:

Add Dustyn McFaul, D Activated from Reserve

Delete Tyson Feist, D Recalled by Bakersfield

Greensboro:

Add Billy Roche, D Signed ECHL SPC

Delete Braden Doyle, D Loaned to Chicago Wolves

Delete David Gagnon, F Recalled by Chicago Wolves

Greenville:

Add Carter McPhail, G Signed ECHL SPC

Delete Kevin Mandolese, G Placed on Team Suspension

Iowa:

Add Noah Massie, D Signed ECHL SPC

Delete Liam Coughlin, F Placed on IR 14 Day

Add Jack Robilotti, D Acquired from Atlanta

Add Anthony Firriolo, D Acquired from Atlanta

Delete Nolan Orzeck, D Traded to Atlanta

Delete Jack O'Brien, F Traded to Atlanta

Jacksonville:

Add Brody Crane, F Activated from Reserve

Add Adrien Beraldo, D Activated from Reserve

Kansas City:

Delete Justin Janicke, F Recalled by Coachella Valley

Maine:

Add Andrew Nielsen, D Activated from Reserve

Delete Philip Beaulieu, D Placed on IR 3 Day

Add Sebastian Vidmar, F Activated from IR 3 Day

Delete Mitchel Deelstra, F Placed on Reserve

Add Jacob Perreault, F Assigned by Providence

Rapid City:

Delete Brady Keeper, D Placed on Reserve

Add Brady Keeper, D Acquired from South Carolina

Delete Jordan D'Intino, F Placed on Reserve

Add Rico DiMatteo, G Signed ECHL SPC

Add Jordan D'Intino, F Signed ECHL SPC

South Carolina:

Delete Brady Keeper, D Traded to Rapid City

Add Brady Keeper, D Activated from Team Suspension

Trois-Rivières:

Delete Isaac Dufort, F Placed on IR 14 Day

Add Riley Kidney, F Activated from Reserve

Tulsa:

Add Troy Kobryn, G Activated from IR 14 Day

Delete Brodi Stuart, F Placed on Team Suspension

Utah:

Delete Dylan Wells, G Recalled by Tucson 12/28

Wheeling:

Add Jacob Mucitelli, G Added as EBUG

Add Emil Pieniniemi, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh

Add Cole Tymkin, F Activated from Reserve

Add Jordan Kaplan, F Activated from Reserve

Add Max Graham, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28

Add Zach Urdahl, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28

Add Maxim Pavlenko, G Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28

Add Brayden Edwards, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28

Add Mathieu De St.Phalle, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28

Add Connor Lockhart, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28

Worcester:

Add Lazarus Kaebel, D Signed ECHL SPC

Add Connor Federkow, F Signed ECHL SPC

Add Tristan Lennox, G Assigned from Bridgeport by New York Islanders

