ECHL Transactions - December 29
Published on December 29, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Monday, December 29, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Allen:
Malik Johnson, F
Tulsa:
Troy Kobryn, G
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Sean Olson, F Placed on Reserve
Delete Shane Harper, F Placed on IR 3 Day
Add Jeremy Brodeur, G Assigned by Utica
Add Alexander Campbell, F Assigned by Utica
Add Sean Olson, F Assigned by Utica
Add Jeremy Hanzel, D Assigned from Utica by New Jersey
Add Luke Reid, D Assigned by Utica
Add Ryan Wheeler, D Assigned by Utica
Allen:
Delete Ben Johnson, F Placed on IR 3 Day
Add Malik Johnson, F Activated from Reserve
Delete Kevin Gursoy, F Placed on Reserve
Atlanta:
Delete Jack Robilotti, D Traded to Iowa
Delete Anthony Firriolo, D Traded to Iowa
Add Nolan Orzeck, D Acquired from Iowa
Add Jack O'Brien, F Acquired from Iowa
Add Jack Robilotti, D Activated from IR 3 Day
Bloomington:
Add Mikhail Abramov, F Signed ECHL SPC
Fort Wayne:
Add Dustyn McFaul, D Activated from Reserve
Delete Tyson Feist, D Recalled by Bakersfield
Greensboro:
Add Billy Roche, D Signed ECHL SPC
Delete Braden Doyle, D Loaned to Chicago Wolves
Delete David Gagnon, F Recalled by Chicago Wolves
Greenville:
Add Carter McPhail, G Signed ECHL SPC
Delete Kevin Mandolese, G Placed on Team Suspension
Iowa:
Add Noah Massie, D Signed ECHL SPC
Delete Liam Coughlin, F Placed on IR 14 Day
Add Jack Robilotti, D Acquired from Atlanta
Add Anthony Firriolo, D Acquired from Atlanta
Delete Nolan Orzeck, D Traded to Atlanta
Delete Jack O'Brien, F Traded to Atlanta
Jacksonville:
Add Brody Crane, F Activated from Reserve
Add Adrien Beraldo, D Activated from Reserve
Kansas City:
Delete Justin Janicke, F Recalled by Coachella Valley
Maine:
Add Andrew Nielsen, D Activated from Reserve
Delete Philip Beaulieu, D Placed on IR 3 Day
Add Sebastian Vidmar, F Activated from IR 3 Day
Delete Mitchel Deelstra, F Placed on Reserve
Add Jacob Perreault, F Assigned by Providence
Rapid City:
Delete Brady Keeper, D Placed on Reserve
Add Brady Keeper, D Acquired from South Carolina
Delete Jordan D'Intino, F Placed on Reserve
Add Rico DiMatteo, G Signed ECHL SPC
Add Jordan D'Intino, F Signed ECHL SPC
South Carolina:
Delete Brady Keeper, D Traded to Rapid City
Add Brady Keeper, D Activated from Team Suspension
Trois-Rivières:
Delete Isaac Dufort, F Placed on IR 14 Day
Add Riley Kidney, F Activated from Reserve
Tulsa:
Add Troy Kobryn, G Activated from IR 14 Day
Delete Brodi Stuart, F Placed on Team Suspension
Utah:
Delete Dylan Wells, G Recalled by Tucson 12/28
Wheeling:
Add Jacob Mucitelli, G Added as EBUG
Add Emil Pieniniemi, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh
Add Cole Tymkin, F Activated from Reserve
Add Jordan Kaplan, F Activated from Reserve
Add Max Graham, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28
Add Zach Urdahl, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28
Add Maxim Pavlenko, G Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28
Add Brayden Edwards, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28
Add Mathieu De St.Phalle, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28
Add Connor Lockhart, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton 12/28
Worcester:
Add Lazarus Kaebel, D Signed ECHL SPC
Add Connor Federkow, F Signed ECHL SPC
Add Tristan Lennox, G Assigned from Bridgeport by New York Islanders
ECHL Stories from December 29, 2025
- Stingrays Trade Brady Keeper to Rapid City Rush for Future Considerations - South Carolina Stingrays
- Rush Add NHL Experience, Acquire Brady Keeper - Rapid City Rush
- ECHL Transactions - December 29 - ECHL
- Rush Sign Jordan D'Intino, Rico DiMatteo - Rapid City Rush
- Worcester Railers Announce Trade, Two Defensive Signings - Worcester Railers HC
- Heartlanders Swing Trade for Defensemen Firriolo and Robilotti - Iowa Heartlanders
- Gladiators Acquire Jack O'Brien & Nolan Orzeck in Trade with Heartlanders - Atlanta Gladiators
- Preview: Royals vs. Admirals, December 31st - Game 29/72 - Reading Royals
- Defenseman Cooper Moore Loaned to Bison - Bloomington Bison
- Bear Bites - Solar Bears Update - Orlando Solar Bears
- Jacob Perreault Re-Assigned to Maine - Maine Mariners
- Lions Named Personality of the Year - Trois-Rivieres Lions
- Doyle, Gagnon Called Up, Roche Signed - Greensboro Gargoyles
- Americans Weekly - Allen Americans
- Rizzo Reassigned by Philadelphia from Reading to Lehigh Valley; Perets Loaned to Reading by Lehigh Valley - Reading Royals
- Weekly Sports League and Franchise Report - OSC Original by Dan Krieger
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.