ECHL Transactions - December 17
Published on December 17, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, December 17, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Maine:
Zackary Jones, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Sean Olson, F Activated from IR 14 Day
Add Kyle Heitzner, F Signed ECHL SPC
Add Gavin Yates, F Signed ECHL SPC
Add Patrick Grasso, F Signed ECHL SPC
Delete Patrick Grasso, F Placed on Reserve
Delete Shane Harper, F Placed on Reserve
Delete Pierson Brandon, D Placed on IR 14 Day
Delete Daniel Ebrahim, F Placed on IR 3 Day
Allen:
Add Braidan Simmons-Fisher, D Activated from IR 3 Day
Delete Ty Prefontaine, D Placed on Reserve
Add Thomas Caron, F Activated from Reserve
Bloomington:
Delete Daniel Tedesco, F Placed on Team Suspension
Cincinnati:
Add Ryan McCleary, D Assigned by Toronto Marlies
Delete Spencer Cox, D Placed on Reserve
Delete Cole Fraser, D Placed on IR 3 Day
Delete Luke Grainger, F Placed on IR 14 Day
Add Marko Sikic, F Activated from IR 14 Day
Delete Remy Parker, F Placed on Reserve
Florida:
Add Andrei Bakanov, F Signed ECHL SPC
Fort Wayne:
Add Nicholas Blachman, F Activated from IR 14 Day
Delete Nicholas Blachman, F Placed on Reserve
Add Austin Magera, F Activated from Reserve
Delete Dustyn McFaul, D Placed on Reserve
Delete Matt Miller, F Placed on IR 14 Day
Add Zach Jordan, F Activated from Reserve
Greenville:
Add Carter McPhail, G Signed ECHL SPC
Delete Austin Saint, F Placed on Reserve
Add Carter Savoie, F Activated from Reserve
Delete Jordan Power, D Placed on Reserve
Idaho:
Add Kaleb Pearson, F Activated from Reserve
Delete Matt Anderson, D Placed on Team Suspension
Indy:
Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on IR 14 Day
Delete Eric Martin, F Placed on Reserve
Add Eric Martin, F Activated from IR 14 Day
Add Mike Van Unen, D Activated from Acquired
Iowa:
Add Dante Giannuzzi, G Activated from IR 14 Day
Delete William Rousseau, G Placed on Family/Bereavement Leave
Add Elliot Desnoyers, F Assigned by Iowa Wild
Delete Matt Koethe, F Placed on Reserve
Jacksonville:
Delete Aidan Fulp, D Placed on IR 14 Day
Add Matteo Costantini, F Assigned by Rochester
Delete Cameron Supryka, D Placed on Reserve
Add Redmond Savage, F Assigned by Rochester
Delete James Hardie, F Placed on Reserve
Maine:
Add Jackson Edward, D Assigned from Providence by Boston
Delete Zachary Massicotte, D Placed on IR 14 Day
Norfolk:
Add Isaac Poulter, G Assigned from Manitoba by Winnipeg
Delete Alex Worthington, G Placed on IR 3 Day
Add Nathan Noel, F Activated from Reserve
Delete Grant Hebert, F Placed on Reserve
Delete Jaydon Dureau, F Transferred to IR 14 Day
Orlando:
Add Jake Hamilton, D Activated from Reserve
Delete Milo Roelens, F Placed on Reserve
Rapid City:
Add Garrett Klotz, F Signed ECHL SPC
Reading:
Add Ty Voit, F Activated from IR 3 Day
Delete Cameron Cook, F Placed on Reserve
Savannah:
Delete Zachary Krajnik, F Placed on Reserve
Delete Evan Cormier, G Placed on IR 3 Day
Add Josh Davies, F Activated from IR 3 Day
Tahoe:
Add Linden Alger, D Activated from Reserve
Delete Kaelan Taylor, D Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Hunter Jones, G Assigned by Laval
Tulsa:
Add Dmitri Toporowski, D Activated from Reserve
Add Keegan Iverson, F Activated from Reserve
Delete Jeffrey Faith, F Placed on Reserve
Delete Drew Elliott, F Placed on IR 14 Day
Wichita:
Add Matt Crasa, F Activated from Reserve
ECHL Stories from December 17, 2025
- ECHL Transactions - December 17 - ECHL
- Franchise-Leading Goal Scorer Patrick Grasso Returns to Adirondack - Adirondack Thunder
- Carter McPhail Signed by Swamp Rabbits Ahead of Three-Game Week - Greenville Swamp Rabbits
- Gladiators Weekly: Glads Return to the South for Matchups with Icemen and Swamp Rabbits - Atlanta Gladiators
- Hockey Hall of Fame Display to be a Part of All-Star Weekend - Allen Americans
- Idaho Steelheads Weekly - Week 9 - Idaho Steelheads
- Hockey Hall of Fame Display Coming to Allen for 2026 Warrior/ECHL All-Star Classic Festivities - ECHL
- Rush Game Notes: December 17, 2025 - Rush at Idaho Steelheads - Rapid City Rush
- TRANSACTION: Isaac Poulter Loaned to Norfolk from Manitoba - Norfolk Admirals
- Thunder Add Forwards Yates, Heitzner - Adirondack Thunder
- Game Day Preview: Wednesday Night Hockey in DFW - Allen Americans
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.