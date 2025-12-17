ECHL Transactions - December 17
Following are the ECHL transactions for Wednesday, December 17, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Maine:

Zackary Jones, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Sean Olson, F Activated from IR 14 Day

Add Kyle Heitzner, F Signed ECHL SPC

Add Gavin Yates, F Signed ECHL SPC

Add Patrick Grasso, F Signed ECHL SPC

Delete Patrick Grasso, F Placed on Reserve

Delete Shane Harper, F Placed on Reserve

Delete Pierson Brandon, D Placed on IR 14 Day

Delete Daniel Ebrahim, F Placed on IR 3 Day

Allen:

Add Braidan Simmons-Fisher, D Activated from IR 3 Day

Delete Ty Prefontaine, D Placed on Reserve

Add Thomas Caron, F Activated from Reserve

Bloomington:

Delete Daniel Tedesco, F Placed on Team Suspension

Cincinnati:

Add Ryan McCleary, D Assigned by Toronto Marlies

Delete Spencer Cox, D Placed on Reserve

Delete Cole Fraser, D Placed on IR 3 Day

Delete Luke Grainger, F Placed on IR 14 Day

Add Marko Sikic, F Activated from IR 14 Day

Delete Remy Parker, F Placed on Reserve

Florida:

Add Andrei Bakanov, F Signed ECHL SPC

Fort Wayne:

Add Nicholas Blachman, F Activated from IR 14 Day

Delete Nicholas Blachman, F Placed on Reserve

Add Austin Magera, F Activated from Reserve

Delete Dustyn McFaul, D Placed on Reserve

Delete Matt Miller, F Placed on IR 14 Day

Add Zach Jordan, F Activated from Reserve

Greenville:

Add Carter McPhail, G Signed ECHL SPC

Delete Austin Saint, F Placed on Reserve

Add Carter Savoie, F Activated from Reserve

Delete Jordan Power, D Placed on Reserve

Idaho:

Add Kaleb Pearson, F Activated from Reserve

Delete Matt Anderson, D Placed on Team Suspension

Indy:

Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on IR 14 Day

Delete Eric Martin, F Placed on Reserve

Add Eric Martin, F Activated from IR 14 Day

Add Mike Van Unen, D Activated from Acquired

Iowa:

Add Dante Giannuzzi, G Activated from IR 14 Day

Delete William Rousseau, G Placed on Family/Bereavement Leave

Add Elliot Desnoyers, F Assigned by Iowa Wild

Delete Matt Koethe, F Placed on Reserve

Jacksonville:

Delete Aidan Fulp, D Placed on IR 14 Day

Add Matteo Costantini, F Assigned by Rochester

Delete Cameron Supryka, D Placed on Reserve

Add Redmond Savage, F Assigned by Rochester

Delete James Hardie, F Placed on Reserve

Maine:

Add Jackson Edward, D Assigned from Providence by Boston

Delete Zachary Massicotte, D Placed on IR 14 Day

Norfolk:

Add Isaac Poulter, G Assigned from Manitoba by Winnipeg

Delete Alex Worthington, G Placed on IR 3 Day

Add Nathan Noel, F Activated from Reserve

Delete Grant Hebert, F Placed on Reserve

Delete Jaydon Dureau, F Transferred to IR 14 Day

Orlando:

Add Jake Hamilton, D Activated from Reserve

Delete Milo Roelens, F Placed on Reserve

Rapid City:

Add Garrett Klotz, F Signed ECHL SPC

Reading:

Add Ty Voit, F Activated from IR 3 Day

Delete Cameron Cook, F Placed on Reserve

Savannah:

Delete Zachary Krajnik, F Placed on Reserve

Delete Evan Cormier, G Placed on IR 3 Day

Add Josh Davies, F Activated from IR 3 Day

Tahoe:

Add Linden Alger, D Activated from Reserve

Delete Kaelan Taylor, D Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Hunter Jones, G Assigned by Laval

Tulsa:

Add Dmitri Toporowski, D Activated from Reserve

Add Keegan Iverson, F Activated from Reserve

Delete Jeffrey Faith, F Placed on Reserve

Delete Drew Elliott, F Placed on IR 14 Day

Wichita:

Add Matt Crasa, F Activated from Reserve

