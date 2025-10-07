Condors Announce Roster Transactions
Condors Announce Roster Transactions

Published on October 7, 2025 under American Hockey League (AHL)
Bakersfield Condors News Release


The Bakersfield Condors announced several transactions on Monday with the season opener set for Saturday in San Jose.

Assigned to Fort Wayne (ECHL) by Edmonton (NHL)

F Jayden Grubbe

G Samuel Jonsson

F James Stefan

F Brady Stonehouse

G Connor Ungar

Loaned to Fort Wayne (ECHL) by Bakersfield (AHL)

F Matthew Brown

F Trevor Janicke

Released from tryout

F Josh Groll

F Dillon Hamaliuk

D Dru Krebs

D Tyler Inamoto

F Austin Magera

F Brodi Stuart

The Condors current roster sits at 24 players, listed by position and then alphabetically below.

GOALTENDERS (3)

Nathaniel Day

Connor Ingram

Matt Tomkins

DEFENSE (8)

Beau Akey

Josh Brown

Damien Carfagna

Cam Dineen

Arto Leppanen

Mason Millman

Luke Prokop

Riley Stillman

FORWARDS (13)

Connor Clattenburg

Matt Copponi

Daniel D'Amato

Seth Griffith

James Hamblin

Quinn Hutson

Roby Jarventie

Max Jones

Ethan Keppen

Viljemi Marjala

Matvey Petrov

Rem Pitlick

Rhett Pitlick

Josh Samanski

