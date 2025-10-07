Condors Announce Roster Transactions
Published on October 7, 2025 under American Hockey League (AHL)
Bakersfield Condors News Release
The Bakersfield Condors announced several transactions on Monday with the season opener set for Saturday in San Jose.
Assigned to Fort Wayne (ECHL) by Edmonton (NHL)
F Jayden Grubbe
G Samuel Jonsson
F James Stefan
F Brady Stonehouse
G Connor Ungar
Loaned to Fort Wayne (ECHL) by Bakersfield (AHL)
F Matthew Brown
F Trevor Janicke
Released from tryout
F Josh Groll
F Dillon Hamaliuk
D Dru Krebs
D Tyler Inamoto
F Austin Magera
F Brodi Stuart
The Condors current roster sits at 24 players, listed by position and then alphabetically below.
GOALTENDERS (3)
Nathaniel Day
Connor Ingram
Matt Tomkins
DEFENSE (8)
Beau Akey
Josh Brown
Damien Carfagna
Cam Dineen
Arto Leppanen
Mason Millman
Luke Prokop
Riley Stillman
FORWARDS (13)
Connor Clattenburg
Matt Copponi
Daniel D'Amato
Seth Griffith
James Hamblin
Quinn Hutson
Roby Jarventie
Max Jones
Ethan Keppen
Viljemi Marjala
Matvey Petrov
Rem Pitlick
Rhett Pitlick
Josh Samanski
