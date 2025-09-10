WHL Players and Alumni to Attend NHL Rookie Camps and Prospect Showcases

Published on September 10, 2025 under Western Hockey League (WHL) News Release







Calgary, Alta. - Around the National Hockey League, Rookie Camps and Prospects Tournaments are taking shape, with Western Hockey League flavour found throughout - including current players and alumni. The following list will be updated as NHL Clubs unveil their respective rookie camp and prospect tournament rosters.

Last update: Wednesday, September 10 at 10:15 a.m. MT

Anaheim Ducks - Golden State Rookie Faceoff

F - Myatovic, Nico (Seattle Thunderbirds)

F - Sidorov, Yegor (Saskatoon Blades)

F - Turko, Brady (Brandon Wheat Kings)

F - Wiebe, Jaxsen (Red Deer Rebels, Edmonton Oil Kings, Prince George Cougars)

D - Smith, Tarin (Everett Silvertips)

G - Suchanek, Tomas (Tri-City Americans)

Boston Bruins - Rookie Camp

F - Cheveldayoff, Ty (Spokane Chiefs)

F - Minten, Fraser (Kamloops Blazers, Saskatoon Blades)

D - Burzynski, Grayson (Swift Current Broncos, Brandon Wheat Kings)

Buffalo Sabres - Prospects Challenge

F - Fiddler-Schultz, Riley (Calgary Hitmen)

D - Mrtka, Radim (Seattle Thunderbirds)

G - Ratzlaff, Scott (Seattle Thunderbirds

Calgary Flames - Next Gen Showcase

F - Basha, Andrew (Medicine Hat Tigers)

F - Bell, Parker (Tri-City Americans)

F - Honzek, Sam (Vancouver Giants)

F - Laing, Hunter (Prince George Cougars, Saskatoon Blades)

F - McCann, Kadon (Medicine Hat Tigers)

D - Alain, Colton (Vancouver Giants)

D - Hurtig, Axel (Calgary Hitmen)

G - Switzer, Jordan (Medicine Hat Tigers)

Carolina Hurricanes

D - Woo, Jonas (Medicine Hat Tigers)

TBD

Chicago Blackhawks - Tom Kurvers Prospect Showcase

F - Behm, Nathan (Kamloops Blazers)

D - Cumby, Ashton (Wenatchee Wild, Seattle Thunderbirds)

Colorado Avalanche - Rookie Tournament

F - Kovacevic, Rilen (Kelowna Rockets, Edmonton Oil Kings, Moose Jaw Warriors, Prince Albert Raiders)

F - Friesen, Evan (Wenatchee Wild)

F - Sarkenov, Asan (Spokane Chiefs)

F - Curran, Maxmilian (Tri-City Americans, Edmonton Oil Kings)

D - Weinstein, Saige (Spokane Chiefs)

G - Kraus, Jayden (Victoria Royals, Brandon Wheat Kings)

Columbus Blue Jackets - Prospects Challenge

D - Elick, Charlie (Brandon Wheat Kings, Tri-City Americans)

G - Gardner, Evan (Saskatoon Blades)

Dallas Stars - Prospect Games

F - Fude, Jaxon (Red Deer Rebels)

F - Gorzynski, Brandon (Calgary Hitmen)

F - Schmidt, Cameron (Vancouver Giants)

D - Muhonen, Niilopekka (Dallas Stars)

Detroit Red Wings - Prospects Games

F - Danielson, Nate (Brandon Wheat Kings, Portland Winterhawks)

F - Bear, Carter (Everett Silvertips)

F - Becher, Ondrej (Prince George Cougars)

F - Finnie, Emmitt (Kamloops Blazers)

D - Christensen, Justice (Prince Albert Raiders)

Edmonton Oilers - Rookie Camp

F - Lafreniere, Tommy (Kamloops Blazers)

F - Lewandowski, David (Saskatoon Blades)

F - Savoie, Matt (Wenatchee Wild, Moose Jaw Warriors)

F - Stefan, James (Portland Winterhawks)

D - Adam, Jaxen (Tri-City Americans)

D - Davidson, Hyde (Seattle Thunderbirds)

D - Krebs, Dru (Medicine Hat Tigers)

G - Banini, Josh (Moose Jaw Warriors)

G - Ungar, Connor (Brandon Wheat Kings, Red Deer Rebels, Moose Jaw Warriors)

Florida Panthers

TBD

Los Angeles Kings

TBD

Minnesota Wild - Tom Kurvers Showcase

F - Klippenstein, Carter (Brandon Wheat Kings

F - Koch, Cash (Tri-City Americans)

F - Mistelbacher, Luke (Swift Current Broncos)

F - Heidt, Riley (Prince George Cougars)

D - Master, Kyle (Red Deer Rebels, Kamloops Blazers)

D - MacKenzie, Ethan (Edmonton Oil Kings)

G - Wutzke, Chase (Red Deer Rebels)

Montreal Canadiens - Rookie Camp

F - Paupanekis, Hayden (Spokane Chiefs, Kelowna Rockets)

F - Thorpe, Tyler (Vancouver Giants)

D - Pickford, Bryce (Seattle Thunderbirds, Medicine Hat Tigers)

Nashville Predators - Prospect Tournament

F - Lind, Kalan (Red Deer Rebels)

F - Schaefer, Reid (Seattle Thunderbirds)

F - Gojsic, Hiroki (Kelowna Rockets)

F - Roest, Austin (Everett Silvertips)

F - Wiesblatt, Oasiz (Medicine Hat Tigers)

D - Molendyk, Tanner (Saskatoon Blades, Medicine Hat Tigers)

New Jersey Devils - Prospects Challenge

F - Filmon, Josh (Swift Current Broncos)

F - Hadland, Caleb (Brandon Wheat Kings)

D - van de Leest, Jackson (Calgary Hitmen)

D - Hanzel, Jeremy (Seattle Thunderbirds)

G - Brennan, Tyler (Prince George Cougars)

New York Islanders

TBD

New York Rangers - Rookie Camp

D - Vaughan, Corbin (Regina Pats, Prince George Cougars)

Ottawa Senators

TBD

Philadelphia Flyers - Rookie Camp

F - Gard, Matthew (Red Deer Rebels)

D - Samson, Ethan (Prince George Cougars)

D - Vlooswyk, Luke (Red Deer Rebels)

G - Bjarnason, Carson (Brandon Wheat Kings)

Pittsburgh Penguins - Prospects Challenge

F - Graham, Max (Kelowna Rockets)

F - Miller, Ryan (Portland Winterhawks)

F - Klassen, Gabe (Portland Winterhawks)

F - Dach, Kale (Calgary Hitmen)

F - Kindel, Ben (Calgary Hitmen)

F - Calvert, Atley (Moose Jaw Warriors)

D - Pickering, Owen (Swift Current Broncos)

D - Brunicke, Harrison (Kamloops Blazers)

St. Louis Blues - Tom Kurvers Showcase

F - Jecho, Adam (Edmonton Oil Kings)

F - Stancl, Jakub (Kelowna Rockets)

D - McIsaac, Will (Spokane Chiefs)

San Jose Sharks - Golden State Rookie Faceoff

F - Heise, Max (Prince Albert Raiders)

F - Wetsch, Carson (Calgary Hitmen, Kelowna Rockets)

D - Cagnoni, Luca (Portland Winterhawks)

G - Ravensbergen, Joshua (Prince George Cougars)

Seattle Kraken - Rookie Camp

F - Catton, Berkly (Spokane Chiefs)

F - Firkus, Jagger (Moose Jaw Warrior)

F - Miettinen, Julius (Everett Silvertips)

D - Dragicevic, Lukas (Tri-City Americans, Prince Albert Raiders)

D - Fiddler, Blake (Edmonton Oil Kings)

D - Hammell, Kaden (Kamloops Blazers, Everett Silvertips)

D - Jugnauth, Tyson (Portland Winterhawks)

D - Price, Caden (Kelowna Rockets, Lethbridge Hurricanes)

Tampa Bay Lightning - Prospect Tournament

F - Foster, Aiden (Prince George Cougars)

F - Huuhtanen, Niko (Everett Silvertips)

F - Szturc, Gabriel (Kelowna Rockets)

G - Meneghin, Harrison (Lethbridge Hurricanes, Medicine Hat Tigers)

G - Miller, Anders (Calgary Hitmen)

Toronto Maple Leafs - Prospect Tournament

F - Holinka, Miroslav (Edmonton Oil Kings)

F - Valis, Borya (Regina Pats, Prince George Cougars)

D - Chadwick, Noah (Lethbridge Hurricanes)

D - Mayes, Nathan (Spokane Chiefs)

D - Parsons, Rhett (Medicine Hat Tigers)

Utah Mammoth

F - Iginla, Tij (Seattle Thunderbirds, Kelowna Rockets)

D - Goldsmith, Terrell (Prince Albert Raiders, Tri-City Americans)

D - Psenicka, Max (Portland Winterhawks)

D - Vaisanen, Veeti (Medicine Hat Tigers)

G - Kufterins, Ivans (Kamloops Blazers)

G - Stebetak, Ondrej (Portland Winterhawks)

Vancouver Canucks - Prospects Showcase

F - Cootes, Braeden (Seattle Thunderbirds)

F - Obobaifo, Aaron (Vancouver Giants)

D - Arntsen, Joe (Lethbridge Hurricanes)

D - Mynio, Sawyer (Seattle Thunderbirds, Calgary Hitmen)

D - Alcos, Parker (Edmonton Oil Kings)

Vegas Golden Knights - Rookie Camp

F - Gustafson, Jordan (Seattle Thunderbirds, Lethbridge Hurricanes)

F - Hemmerling, Ben (Everett Silvertips)

F - Stanick, Sloan (Regina Pats, Prince Albert Raiders)

F - Uchacz, Kai (Seattle Thunderbirds, Red Deer Rebels)

F - Weiermair, Alex (Portland Winterhawks)

D - Kmec, Viliam (Prince George Cougars)

D - Leslie, Mazden (Vancouver Giants, Kelowna Rockets)

D - Sotheran, Carter (Portland Winterhawks)

Washington Capitals - Rookie Camp

F - Cristall, Andrew (Kelowna Rockets, Spokane Chiefs)

F - Lakovic, Lynden (Moose Jaw Warriors)

F - Parascak, Terik (Prince George Cougars)

F - Suzdalev, Alexander (Regina Pats, Saskatoon Blades)

Winnipeg Jets - Prospect Showdown

F - Yager, Brayden (Moose Jaw Warriors, Lethbridge Hurricanes)

D - Fryer, Seth (Victoria Royals)

D - Sward, Graham (Wenatchee Wild)

D - Hamilton, Reese (Calgary Hitmen, Regina Pats)

D - Hartmann, Kaleb (Seattle Thunderbirds)

D - Zloty, Ben (Winnipeg ICE)

G - Worthington, Alex (Edmonton Oil Kings)







Western Hockey League Stories from September 10, 2025

The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.