WHL Players and Alumni to Attend NHL Rookie Camps and Prospect Showcases
Published on September 10, 2025 under Western Hockey League (WHL) News Release
Calgary, Alta. - Around the National Hockey League, Rookie Camps and Prospects Tournaments are taking shape, with Western Hockey League flavour found throughout - including current players and alumni. The following list will be updated as NHL Clubs unveil their respective rookie camp and prospect tournament rosters.
Last update: Wednesday, September 10 at 10:15 a.m. MT
Anaheim Ducks - Golden State Rookie Faceoff
F - Myatovic, Nico (Seattle Thunderbirds)
F - Sidorov, Yegor (Saskatoon Blades)
F - Turko, Brady (Brandon Wheat Kings)
F - Wiebe, Jaxsen (Red Deer Rebels, Edmonton Oil Kings, Prince George Cougars)
D - Smith, Tarin (Everett Silvertips)
G - Suchanek, Tomas (Tri-City Americans)
Boston Bruins - Rookie Camp
F - Cheveldayoff, Ty (Spokane Chiefs)
F - Minten, Fraser (Kamloops Blazers, Saskatoon Blades)
D - Burzynski, Grayson (Swift Current Broncos, Brandon Wheat Kings)
Buffalo Sabres - Prospects Challenge
F - Fiddler-Schultz, Riley (Calgary Hitmen)
D - Mrtka, Radim (Seattle Thunderbirds)
G - Ratzlaff, Scott (Seattle Thunderbirds
Calgary Flames - Next Gen Showcase
F - Basha, Andrew (Medicine Hat Tigers)
F - Bell, Parker (Tri-City Americans)
F - Honzek, Sam (Vancouver Giants)
F - Laing, Hunter (Prince George Cougars, Saskatoon Blades)
F - McCann, Kadon (Medicine Hat Tigers)
D - Alain, Colton (Vancouver Giants)
D - Hurtig, Axel (Calgary Hitmen)
G - Switzer, Jordan (Medicine Hat Tigers)
Carolina Hurricanes
D - Woo, Jonas (Medicine Hat Tigers)
TBD
Chicago Blackhawks - Tom Kurvers Prospect Showcase
F - Behm, Nathan (Kamloops Blazers)
D - Cumby, Ashton (Wenatchee Wild, Seattle Thunderbirds)
Colorado Avalanche - Rookie Tournament
F - Kovacevic, Rilen (Kelowna Rockets, Edmonton Oil Kings, Moose Jaw Warriors, Prince Albert Raiders)
F - Friesen, Evan (Wenatchee Wild)
F - Sarkenov, Asan (Spokane Chiefs)
F - Curran, Maxmilian (Tri-City Americans, Edmonton Oil Kings)
D - Weinstein, Saige (Spokane Chiefs)
G - Kraus, Jayden (Victoria Royals, Brandon Wheat Kings)
Columbus Blue Jackets - Prospects Challenge
D - Elick, Charlie (Brandon Wheat Kings, Tri-City Americans)
G - Gardner, Evan (Saskatoon Blades)
Dallas Stars - Prospect Games
F - Fude, Jaxon (Red Deer Rebels)
F - Gorzynski, Brandon (Calgary Hitmen)
F - Schmidt, Cameron (Vancouver Giants)
D - Muhonen, Niilopekka (Dallas Stars)
Detroit Red Wings - Prospects Games
F - Danielson, Nate (Brandon Wheat Kings, Portland Winterhawks)
F - Bear, Carter (Everett Silvertips)
F - Becher, Ondrej (Prince George Cougars)
F - Finnie, Emmitt (Kamloops Blazers)
D - Christensen, Justice (Prince Albert Raiders)
Edmonton Oilers - Rookie Camp
F - Lafreniere, Tommy (Kamloops Blazers)
F - Lewandowski, David (Saskatoon Blades)
F - Savoie, Matt (Wenatchee Wild, Moose Jaw Warriors)
F - Stefan, James (Portland Winterhawks)
D - Adam, Jaxen (Tri-City Americans)
D - Davidson, Hyde (Seattle Thunderbirds)
D - Krebs, Dru (Medicine Hat Tigers)
G - Banini, Josh (Moose Jaw Warriors)
G - Ungar, Connor (Brandon Wheat Kings, Red Deer Rebels, Moose Jaw Warriors)
Florida Panthers
TBD
Los Angeles Kings
TBD
Minnesota Wild - Tom Kurvers Showcase
F - Klippenstein, Carter (Brandon Wheat Kings
F - Koch, Cash (Tri-City Americans)
F - Mistelbacher, Luke (Swift Current Broncos)
F - Heidt, Riley (Prince George Cougars)
D - Master, Kyle (Red Deer Rebels, Kamloops Blazers)
D - MacKenzie, Ethan (Edmonton Oil Kings)
G - Wutzke, Chase (Red Deer Rebels)
Montreal Canadiens - Rookie Camp
F - Paupanekis, Hayden (Spokane Chiefs, Kelowna Rockets)
F - Thorpe, Tyler (Vancouver Giants)
D - Pickford, Bryce (Seattle Thunderbirds, Medicine Hat Tigers)
Nashville Predators - Prospect Tournament
F - Lind, Kalan (Red Deer Rebels)
F - Schaefer, Reid (Seattle Thunderbirds)
F - Gojsic, Hiroki (Kelowna Rockets)
F - Roest, Austin (Everett Silvertips)
F - Wiesblatt, Oasiz (Medicine Hat Tigers)
D - Molendyk, Tanner (Saskatoon Blades, Medicine Hat Tigers)
New Jersey Devils - Prospects Challenge
F - Filmon, Josh (Swift Current Broncos)
F - Hadland, Caleb (Brandon Wheat Kings)
D - van de Leest, Jackson (Calgary Hitmen)
D - Hanzel, Jeremy (Seattle Thunderbirds)
G - Brennan, Tyler (Prince George Cougars)
New York Islanders
TBD
New York Rangers - Rookie Camp
D - Vaughan, Corbin (Regina Pats, Prince George Cougars)
Ottawa Senators
TBD
Philadelphia Flyers - Rookie Camp
F - Gard, Matthew (Red Deer Rebels)
D - Samson, Ethan (Prince George Cougars)
D - Vlooswyk, Luke (Red Deer Rebels)
G - Bjarnason, Carson (Brandon Wheat Kings)
Pittsburgh Penguins - Prospects Challenge
F - Graham, Max (Kelowna Rockets)
F - Miller, Ryan (Portland Winterhawks)
F - Klassen, Gabe (Portland Winterhawks)
F - Dach, Kale (Calgary Hitmen)
F - Kindel, Ben (Calgary Hitmen)
F - Calvert, Atley (Moose Jaw Warriors)
D - Pickering, Owen (Swift Current Broncos)
D - Brunicke, Harrison (Kamloops Blazers)
St. Louis Blues - Tom Kurvers Showcase
F - Jecho, Adam (Edmonton Oil Kings)
F - Stancl, Jakub (Kelowna Rockets)
D - McIsaac, Will (Spokane Chiefs)
San Jose Sharks - Golden State Rookie Faceoff
F - Heise, Max (Prince Albert Raiders)
F - Wetsch, Carson (Calgary Hitmen, Kelowna Rockets)
D - Cagnoni, Luca (Portland Winterhawks)
G - Ravensbergen, Joshua (Prince George Cougars)
Seattle Kraken - Rookie Camp
F - Catton, Berkly (Spokane Chiefs)
F - Firkus, Jagger (Moose Jaw Warrior)
F - Miettinen, Julius (Everett Silvertips)
D - Dragicevic, Lukas (Tri-City Americans, Prince Albert Raiders)
D - Fiddler, Blake (Edmonton Oil Kings)
D - Hammell, Kaden (Kamloops Blazers, Everett Silvertips)
D - Jugnauth, Tyson (Portland Winterhawks)
D - Price, Caden (Kelowna Rockets, Lethbridge Hurricanes)
Tampa Bay Lightning - Prospect Tournament
F - Foster, Aiden (Prince George Cougars)
F - Huuhtanen, Niko (Everett Silvertips)
F - Szturc, Gabriel (Kelowna Rockets)
G - Meneghin, Harrison (Lethbridge Hurricanes, Medicine Hat Tigers)
G - Miller, Anders (Calgary Hitmen)
Toronto Maple Leafs - Prospect Tournament
F - Holinka, Miroslav (Edmonton Oil Kings)
F - Valis, Borya (Regina Pats, Prince George Cougars)
D - Chadwick, Noah (Lethbridge Hurricanes)
D - Mayes, Nathan (Spokane Chiefs)
D - Parsons, Rhett (Medicine Hat Tigers)
Utah Mammoth
F - Iginla, Tij (Seattle Thunderbirds, Kelowna Rockets)
D - Goldsmith, Terrell (Prince Albert Raiders, Tri-City Americans)
D - Psenicka, Max (Portland Winterhawks)
D - Vaisanen, Veeti (Medicine Hat Tigers)
G - Kufterins, Ivans (Kamloops Blazers)
G - Stebetak, Ondrej (Portland Winterhawks)
Vancouver Canucks - Prospects Showcase
F - Cootes, Braeden (Seattle Thunderbirds)
F - Obobaifo, Aaron (Vancouver Giants)
D - Arntsen, Joe (Lethbridge Hurricanes)
D - Mynio, Sawyer (Seattle Thunderbirds, Calgary Hitmen)
D - Alcos, Parker (Edmonton Oil Kings)
Vegas Golden Knights - Rookie Camp
F - Gustafson, Jordan (Seattle Thunderbirds, Lethbridge Hurricanes)
F - Hemmerling, Ben (Everett Silvertips)
F - Stanick, Sloan (Regina Pats, Prince Albert Raiders)
F - Uchacz, Kai (Seattle Thunderbirds, Red Deer Rebels)
F - Weiermair, Alex (Portland Winterhawks)
D - Kmec, Viliam (Prince George Cougars)
D - Leslie, Mazden (Vancouver Giants, Kelowna Rockets)
D - Sotheran, Carter (Portland Winterhawks)
Washington Capitals - Rookie Camp
F - Cristall, Andrew (Kelowna Rockets, Spokane Chiefs)
F - Lakovic, Lynden (Moose Jaw Warriors)
F - Parascak, Terik (Prince George Cougars)
F - Suzdalev, Alexander (Regina Pats, Saskatoon Blades)
Winnipeg Jets - Prospect Showdown
F - Yager, Brayden (Moose Jaw Warriors, Lethbridge Hurricanes)
D - Fryer, Seth (Victoria Royals)
D - Sward, Graham (Wenatchee Wild)
D - Hamilton, Reese (Calgary Hitmen, Regina Pats)
D - Hartmann, Kaleb (Seattle Thunderbirds)
D - Zloty, Ben (Winnipeg ICE)
G - Worthington, Alex (Edmonton Oil Kings)
