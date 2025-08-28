Silvertips Set 2025 Training Camp Rosters
Published on August 27, 2025 under Western Hockey League (WHL)
Everett Silvertips News Release
EVERETT, Wash. - The Everett Silvertips have finalized their rosters for 2025 Training Camp, presented by Craven Farms.
TEAM ZELLWEGER (WHITE) TEAM WOLF (RED) TEAM DEWAR (BLUE)
G G G
#30 Carter CRAWFORD ('10) #30 Evan ENCK ('09) #30 Addy PRICE ('08)
#35 Raiden LeGALL ('06) #31 Finn WERNER ('08) #35 Colton BUSH ('09)
D D D
#2 Austin RUSSO ('10) #2 Cameron DILLARD ('08) #2 Lucas WIERCIOCH ('09)
#3 Wade FRANKS ('08) #3 Ty HAMILTON ('09) #3 Morgan REED ('10)
#4 Logan LEPINSKI ('09) #4 Kaeson FISHER ('07) #4 Nash LENTON ('10)
#5 Elias PAPADATOS ('10) #5 Christian PITZ ('09) #5 Dreyton ALEMAN ('08)
#9 Landon DuPONT ('09) #6 Landon COWPER ('06) #6 Henry HLINKA ('08)
#24 Brek LISKE ('08) #7 Cole KREBS ('10) #23 Rylan PEARCE ('05)
#27 Drayden DEMAS ('10) #43 Jaxon PISANI ('09)
F F F
#10 Reid NICOL ('10) #8 Cole TEMPLE ('07) #9 Kue-Gene Ethan PARK ('08)
#11 Reid BROWN ('08) #10 Charlie OUILLETTE ('09) #10 Linden DELLEMAN ('09)
#12 Lukas KAPLAN ('07) #12 Owen DeWITT ('07) #11 Teo PISANI ('06)
#13 Nicolas PEACH ('10) #14 Booker TONINATO ('08) #13 Mirco DUFOUR ('09)
#15 Aiden RAJCIC ('09) #15 Jaxsin VAUGHAN ('06) #15 Ryan VAN IPEREN ('10)
#17 Caine WILKE ('08) #16 Nolan OXTOBY ('09) #17 Julius MIETTINEN ('06)
#22 Jesse HESLOP ('06) #18 Nolan CHASTKO ('05) #19 Zackary SHANTZ ('05)
#27 William PICKLYK ('09) #19 Damen VANDERBERG ('09) #21 Clarke SCHAEFER ('07)
#28 Nolan CAFFEY ('06) #20 Eddy SPYTZ ('09) #25 Rhys JAMIESON ('08)
#29 Owen COOPER ('08) #38 Shea BUSCH ('07) #26 Henri AMENT ('07)
#34 Hunter RUDOLPH ('08) #43 Owen MURRAY ('10)
Not dressed:
Carter Bear ('06)
Tarin Smith ('06)
Matias Vanhanen ('07)
Jakub Seidl ('07)
