Silvertips Set 2025 Training Camp Rosters
WHL Everett Silvertips

Silvertips Set 2025 Training Camp Rosters

Published on August 27, 2025 under Western Hockey League (WHL)
Everett Silvertips News Release


EVERETT, Wash. - The Everett Silvertips have finalized their rosters for 2025 Training Camp, presented by Craven Farms.

TEAM ZELLWEGER (WHITE) TEAM WOLF (RED) TEAM DEWAR (BLUE)

G G G

#30 Carter CRAWFORD ('10) #30 Evan ENCK ('09) #30 Addy PRICE ('08)

#35 Raiden LeGALL ('06) #31 Finn WERNER ('08) #35 Colton BUSH ('09)

D D D

#2 Austin RUSSO ('10) #2 Cameron DILLARD ('08) #2 Lucas WIERCIOCH ('09)

#3 Wade FRANKS ('08) #3 Ty HAMILTON ('09) #3 Morgan REED ('10)

#4 Logan LEPINSKI ('09) #4 Kaeson FISHER ('07) #4 Nash LENTON ('10)

#5 Elias PAPADATOS ('10) #5 Christian PITZ ('09) #5 Dreyton ALEMAN ('08)

#9 Landon DuPONT ('09) #6 Landon COWPER ('06) #6 Henry HLINKA ('08)

#24 Brek LISKE ('08) #7 Cole KREBS ('10) #23 Rylan PEARCE ('05)

#27 Drayden DEMAS ('10) #43 Jaxon PISANI ('09)

F F F

#10 Reid NICOL ('10) #8 Cole TEMPLE ('07) #9 Kue-Gene Ethan PARK ('08)

#11 Reid BROWN ('08) #10 Charlie OUILLETTE ('09) #10 Linden DELLEMAN ('09)

#12 Lukas KAPLAN ('07) #12 Owen DeWITT ('07) #11 Teo PISANI ('06)

#13 Nicolas PEACH ('10) #14 Booker TONINATO ('08) #13 Mirco DUFOUR ('09)

#15 Aiden RAJCIC ('09) #15 Jaxsin VAUGHAN ('06) #15 Ryan VAN IPEREN ('10)

#17 Caine WILKE ('08) #16 Nolan OXTOBY ('09) #17 Julius MIETTINEN ('06)

#22 Jesse HESLOP ('06) #18 Nolan CHASTKO ('05) #19 Zackary SHANTZ ('05)

#27 William PICKLYK ('09) #19 Damen VANDERBERG ('09) #21 Clarke SCHAEFER ('07)

#28 Nolan CAFFEY ('06) #20 Eddy SPYTZ ('09) #25 Rhys JAMIESON ('08)

#29 Owen COOPER ('08) #38 Shea BUSCH ('07) #26 Henri AMENT ('07)

#34 Hunter RUDOLPH ('08) #43 Owen MURRAY ('10)

Not dressed:

Carter Bear ('06)

Tarin Smith ('06)

Matias Vanhanen ('07)

Jakub Seidl ('07)

Check out the Everett Silvertips Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



Western Hockey League Stories from August 27, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

OurSports Central