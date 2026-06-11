Marauders Wednesday Night Matchup against Tarpons Suspended
Published on June 10, 2026 under Florida State League (FSL)
Bradenton Marauders News Release
BRADENTON, Fla. - Tonight's matchup against the Tampa Tarpons is suspended due to inclement weather. The two teams are scheduled to continue play on Thursday, June 11.
The game will resume at 5:00 p.m. EST in the top of the fourth inning with game two following approximately 40 minutes after the conclusion of the first and consisting of a seven-inning contest. Gates will open at 4:30 p.m. EST.
For more information about the Bradenton Marauders, please call 941-747-3031, visit www.BradentonMarauders.com, or email MaraudersInfo@pirates.com.
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