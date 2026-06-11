Marauders Wednesday Night Matchup against Tarpons Suspended
FSL Bradenton Marauders

Marauders Wednesday Night Matchup against Tarpons Suspended

Published on June 10, 2026 under Florida State League (FSL)
Bradenton Marauders News Release


BRADENTON, Fla. - Tonight's matchup against the Tampa Tarpons is suspended due to inclement weather. The two teams are scheduled to continue play on Thursday, June 11.

The game will resume at 5:00 p.m. EST in the top of the fourth inning with game two following approximately 40 minutes after the conclusion of the first and consisting of a seven-inning contest. Gates will open at 4:30 p.m. EST.

For more information about the Bradenton Marauders, please call 941-747-3031, visit www.BradentonMarauders.com, or email MaraudersInfo@pirates.com.

Check out the Bradenton Marauders Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



Florida State League Stories from June 10, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

OurSports Central