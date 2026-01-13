Lawrence, Morosov, Hextall Headline NHL Central Scouting Midterm Rankings
Published on January 12, 2026 under United States Hockey League (USHL) News Release


Sixty-seven players with United States Hockey League (USHL) made NHL Central Scouting's mid-term rankings of North American skaters and goalies ahead of the 2026 NHL Draft.

Of the 67 players, 42 are active in the league, such as NTDP winger Wyatt Cullen (No. 23) and Youngstown center Jack Hextall (No. 33), and six are playing in the NCAA, such as Boston University's Tynan Lawrence (No. 7) and Miami's Ilya Morosov (No. 8). Six goalies with USHL ties made the list, headlined by the NTDP's Brady Knowling (No. 1) and Youngstown's Tobias Trejbal (No. 3). Each USHL team is represented through an active or former player.

See the full list below.

Rank Player Team League USHL (Active/Alumni) USHL Team(s) (Previous)

4 CHASE REID SAULT STE. MARIE OHL ALUMNI WAT

7 TYNAN LAWRENCE BOSTON UNIVERSITY H-EAST ALUMNI MUS

8 ILIA MOROZOV MIAMI NCHC ALUMNI TC

10 JP HURLBERT KAMLOOPS WHL ALUMNI NTDP

16 NIKITA KLEPOV SAGINAW OHL ALUMNI SC

17 EGOR SHILOV VICTORIAVILLE QMJHL ALUMNI GB

23 WYATT CULLEN USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

25 THOMAS VANDENBERG OTTAWA OHL ALUMNI CR

28 LANDON NYCZ UMASS H-EAST ALUMNI WAT, SC

30 CASEY MUTRYN USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

33 JACK HEXTALL YOUNGSTOWN USHL ACTIVE YNG

36 VICTOR PLANTE USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

37 LUKE SCHAIRER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

39 EGOR BARABANOV SAGINAW OHL ALUMNI SF, MAD

48 LANDON HAFELE GREEN BAY USHL ACTIVE GB (NTDP)

49 RUDOLFS BERZKALNS MUSKEGON USHL ACTIVE MUS

56 BLAKE ZIELINSKI DES MOINES USHL ACTIVE DM

57 DAYNE BEUKER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

59 CALLUM CROSKERY SAULT STE. MARIE OHL ALUMNI CHI

60 LINCOLN KUEHNE ARIZONA STATE NCHC ALUMNI NTDP

65 JONAS KEMPS CHICAGO USHL ACTIVE CHI (NTDP)

69 MICHAEL BERCHILD USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

71 OLIVERS MURNIEKS SAINT JOHN QMJHL ALUMNI SC

78 LOGAN STUART USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

80 AJ FRANCISCO USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

81 NIKO TOURNAS MONCTON QMJHL ALUMNI CR

83 PARKER TROTTIER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

98 THEODORE LECHNER HOLY ANGELS HIGH-MN ACTIVE MUS (NTDP)

99 YAROSLAV BRYZGALOV MEDICINE HAT WHL ALUMNI DM

103 BODE LAYLIN TRI-CITY USHL ACTIVE TC

106 NICHOLAS BOGAS USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP (WAT)

107 DAKODA RHEAUME-MULLEN MICHIGAN BIG10 ALUMNI NTDP

108 ALEKSEI VLASOV VICTORIAVILLE QMJHL ALUMNI SF

109 ADAM VALENTINI MICHIGAN BIG10 ALUMNI CHI

115 COLE TUMINARO CHICAGO USHL ACTIVE CHI (SC)

118 JACKSON MARTHALER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

120 LUKAS ZAJIC USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

121 JAMES RIEBER WATERLOO USHL ACTIVE WAT

126 ANDREW O'NEILL EDMONTON WHL ALUMNI NTDP

133 KAIDEN DONIA GROTON HIGH-MA ACTIVE LIN

136 JEAN-SAMUEL DAIGNEAULT MUSKEGON USHL ACTIVE MUS

139 LINCOLN KRIZIZKE DUBUQUE USHL ACTIVE DBQ

146 CALEB PITTSLEY MADISON USHL ACTIVE MAD

149 OWEN DEGRAFF WATERLOO USHL ACTIVE WAT

150 SAM WATHIER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

151 ERIC FROSSARD GUELPH OHL ALUMNI YNG

155 EVAN JARDINE YOUNGSTOWN USHL ACTIVE YNG

165 BENJAMIN WILMOTT BARRIE OHL ALUMNI CHI, SF

168 LUKAS SAWCHYN EDMONTON WHL ALUMNI CHI

176 PAVEL MARTINU SIOUX CITY USHL ACTIVE SC

182 DAVID BOSCO CEDAR RAPIDS USHL ACTIVE CR

183 COOPER SOLLER SIOUX FALLS USHL ACTIVE SF

189 DRYDEN ALLEN FLINT OHL ACTIVE DBQ

196 JET KWAJAH MADISON USHL ACTIVE MAD

202 COOPER DENNIS BRANTFORD OHL ALUMNI DBQ

205 JACK KULTGEN GREEN BAY USHL ACTIVE GB

207 JACK TORR FARGO USHL ACTIVE FGO

219 HUDSON LOHSE DUBUQUE USHL ACTIVE DBQ

221 NICHOLAS SYKORA OWEN SOUND OHL ALUMNI OMA, SC

222 NATHANIEL CELSKI MUSKEGON USHL ACTIVE MUS

Rank Team League USHL (Active/Alumni) USHL Team(s) (Previous)

1 BRADY KNOWLING USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

3 TOBIAS TREJBAL YOUNGSTOWN USHL ACTIVE YNG

7 HARRISON BOETTIGER KELOWNA WHL ALUMNI NTDP

12 CARTER CASEY MEDICINE HAT WHL ALUMNI WAT

25 LUKE CARRITHERS USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP

28 ELLIOT LENNON DEERFIELD HIGH-MA ACTIVE MAD

33 WILL KEANE MUSKEGON USHL ACTIVE MUS

Note: Players designated as alumni have played 10 or more USHL games.

