Lawrence, Morosov, Hextall Headline NHL Central Scouting Midterm Rankings
Published on January 12, 2026 under United States Hockey League (USHL) News Release
Sixty-seven players with United States Hockey League (USHL) made NHL Central Scouting's mid-term rankings of North American skaters and goalies ahead of the 2026 NHL Draft.
Of the 67 players, 42 are active in the league, such as NTDP winger Wyatt Cullen (No. 23) and Youngstown center Jack Hextall (No. 33), and six are playing in the NCAA, such as Boston University's Tynan Lawrence (No. 7) and Miami's Ilya Morosov (No. 8). Six goalies with USHL ties made the list, headlined by the NTDP's Brady Knowling (No. 1) and Youngstown's Tobias Trejbal (No. 3). Each USHL team is represented through an active or former player.
See the full list below.
Rank Player Team League USHL (Active/Alumni) USHL Team(s) (Previous)
4 CHASE REID SAULT STE. MARIE OHL ALUMNI WAT
7 TYNAN LAWRENCE BOSTON UNIVERSITY H-EAST ALUMNI MUS
8 ILIA MOROZOV MIAMI NCHC ALUMNI TC
10 JP HURLBERT KAMLOOPS WHL ALUMNI NTDP
16 NIKITA KLEPOV SAGINAW OHL ALUMNI SC
17 EGOR SHILOV VICTORIAVILLE QMJHL ALUMNI GB
23 WYATT CULLEN USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
25 THOMAS VANDENBERG OTTAWA OHL ALUMNI CR
28 LANDON NYCZ UMASS H-EAST ALUMNI WAT, SC
30 CASEY MUTRYN USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
33 JACK HEXTALL YOUNGSTOWN USHL ACTIVE YNG
36 VICTOR PLANTE USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
37 LUKE SCHAIRER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
39 EGOR BARABANOV SAGINAW OHL ALUMNI SF, MAD
48 LANDON HAFELE GREEN BAY USHL ACTIVE GB (NTDP)
49 RUDOLFS BERZKALNS MUSKEGON USHL ACTIVE MUS
56 BLAKE ZIELINSKI DES MOINES USHL ACTIVE DM
57 DAYNE BEUKER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
59 CALLUM CROSKERY SAULT STE. MARIE OHL ALUMNI CHI
60 LINCOLN KUEHNE ARIZONA STATE NCHC ALUMNI NTDP
65 JONAS KEMPS CHICAGO USHL ACTIVE CHI (NTDP)
69 MICHAEL BERCHILD USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
71 OLIVERS MURNIEKS SAINT JOHN QMJHL ALUMNI SC
78 LOGAN STUART USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
80 AJ FRANCISCO USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
81 NIKO TOURNAS MONCTON QMJHL ALUMNI CR
83 PARKER TROTTIER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
98 THEODORE LECHNER HOLY ANGELS HIGH-MN ACTIVE MUS (NTDP)
99 YAROSLAV BRYZGALOV MEDICINE HAT WHL ALUMNI DM
103 BODE LAYLIN TRI-CITY USHL ACTIVE TC
106 NICHOLAS BOGAS USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP (WAT)
107 DAKODA RHEAUME-MULLEN MICHIGAN BIG10 ALUMNI NTDP
108 ALEKSEI VLASOV VICTORIAVILLE QMJHL ALUMNI SF
109 ADAM VALENTINI MICHIGAN BIG10 ALUMNI CHI
115 COLE TUMINARO CHICAGO USHL ACTIVE CHI (SC)
118 JACKSON MARTHALER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
120 LUKAS ZAJIC USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
121 JAMES RIEBER WATERLOO USHL ACTIVE WAT
126 ANDREW O'NEILL EDMONTON WHL ALUMNI NTDP
133 KAIDEN DONIA GROTON HIGH-MA ACTIVE LIN
136 JEAN-SAMUEL DAIGNEAULT MUSKEGON USHL ACTIVE MUS
139 LINCOLN KRIZIZKE DUBUQUE USHL ACTIVE DBQ
146 CALEB PITTSLEY MADISON USHL ACTIVE MAD
149 OWEN DEGRAFF WATERLOO USHL ACTIVE WAT
150 SAM WATHIER USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
151 ERIC FROSSARD GUELPH OHL ALUMNI YNG
155 EVAN JARDINE YOUNGSTOWN USHL ACTIVE YNG
165 BENJAMIN WILMOTT BARRIE OHL ALUMNI CHI, SF
168 LUKAS SAWCHYN EDMONTON WHL ALUMNI CHI
176 PAVEL MARTINU SIOUX CITY USHL ACTIVE SC
182 DAVID BOSCO CEDAR RAPIDS USHL ACTIVE CR
183 COOPER SOLLER SIOUX FALLS USHL ACTIVE SF
189 DRYDEN ALLEN FLINT OHL ACTIVE DBQ
196 JET KWAJAH MADISON USHL ACTIVE MAD
202 COOPER DENNIS BRANTFORD OHL ALUMNI DBQ
205 JACK KULTGEN GREEN BAY USHL ACTIVE GB
207 JACK TORR FARGO USHL ACTIVE FGO
219 HUDSON LOHSE DUBUQUE USHL ACTIVE DBQ
221 NICHOLAS SYKORA OWEN SOUND OHL ALUMNI OMA, SC
222 NATHANIEL CELSKI MUSKEGON USHL ACTIVE MUS
Rank Team League USHL (Active/Alumni) USHL Team(s) (Previous)
1 BRADY KNOWLING USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
3 TOBIAS TREJBAL YOUNGSTOWN USHL ACTIVE YNG
7 HARRISON BOETTIGER KELOWNA WHL ALUMNI NTDP
12 CARTER CASEY MEDICINE HAT WHL ALUMNI WAT
25 LUKE CARRITHERS USA U-18 NTDP - USHL ACTIVE NTDP
28 ELLIOT LENNON DEERFIELD HIGH-MA ACTIVE MAD
33 WILL KEANE MUSKEGON USHL ACTIVE MUS
Note: Players designated as alumni have played 10 or more USHL games.
