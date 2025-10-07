ECHL Transactions - October 5
ECHL Transactions - October 5

Published on October 6, 2025


Following are the ECHL transactions for Monday, October 6, 2025:

TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):

Greenville:

Matthew Caldwell, G

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Jeremy Brodeur, G Added to Training Camp Roster

Allen:

Add Zach Papapetros, D Signed Tryout Agreement

Add Frank Trazzera, D Signed Tryout Agreement

Add Brady Dyer, G Signed Tryout Agreement

Add Dallas Hurd, G Signed Tryout Agreement

Atlanta:

Add Ethan Haider, G Assigned by Milwaukee

Add T.J. Semptimphelter, G Assigned by Milwaukee

Bloomington:

Add Matt Clark, D Signed Tryout Agreement

Add Caydon Meyer, D Signed Tryout Agreement

Add Zakary Karpa, F Assigned by Hartford

Add Hugo Ollas, G Assigned from Hartford by New York Rangers

Cincinnati:

Add Anthony Shrum, G Added to Training Camp Roster

Add Luke Grainger, F Added to Training Camp Roster

Add Anthony Shrum, G Signed Tryout Agreement

Add Ryan Kirwan, F Assigned by Toronto Marlies

Add Ben King, F Assigned by Toronto Marlies

Add Luke Grainger, F Assigned by Toronto Marlies

Add Ryan McCleary, D Assigned by Toronto Marlies

Add Nick Rheaume, F Assigned by Toronto Marlies

Add Rhett Parsons, D Assigned by Toronto Marlies

Add Marko Sikic, F Assigned by Toronto Marlies

Add Gunnarwolfe Fontaine, F Assigned by Toronto Marlies

Add Brayden Stannard, F Signed Tryout Agreement

Florida:

Add Cam Johnson, G Assigned by Springfield

Indy:

Add Owen Flores, G Assigned by Rockford

Add Jeremie Bucheler, D Assigned by Rockford

Add Tyson Feist, D Assigned by Rockford

Add Kevin Lombardi, F Assigned by Rockford

Add Harrison Israels, F Assigned by Rockford

Iowa:

Add William Rousseau, G Assigned by Iowa Wild

dd Riley Mercer, G Assigned by Minnesota

Kalamazoo:

Add Nolan Walker, F Assigned by Abbotsford

Add Jonathan Lemieux, G Assigned by Abbotsford

Add Zach Okabe, F Assigned by Abbotsford

Add Jayden Lee, D Assigned by Abbotsford

Kansas City:

Add Zach Uens, D Assigned by Coachella Valley

Add Justin Janicke, F Assigned by Coachella Valley

Add Landon McCallum, F Assigned by Coachella Valley

Add Jackson Berezowski, F Assigned by Coachella Valley

Maine:

Add Jacob Perreault, F Assigned by Providence

Add Ty Cheveldayoff, F Assigned by Providence

Norfolk:

Add Chris Pascal, G Added as EBUG

Orlando:

Add Reese Newkirk, F Added to Training Camp Roster

Reading:

Add Carson Golder, F Assigned by Lehigh Valley

Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley

Savannah:

Delete Bryan Yoon, D Loaned to Colorado Eagles

South Carolina

Add Seth Eisele, G Assigned by Hershey

Add Connor Mayer, D Assigned by Hershey

Add Patrick Guzzo, F Assigned by Hershey

Add Kaden Bohlsen, F Assigned by Hershey

Add Simon Pinard, F Assigned by Hershey

Add Lynden Breen, F Assigned by Hershey

Add Kyler Kupka, F Assigned by Hershey

Add John Fusco, D Assigned by Hershey

Tahoe:

Add Justin Sand, G Added as EBUG

Toledo:

Add Nolan Lalonde, G Assigned from Cleveland by Columbus

Tulsa:

Add Rob Mattison, G Signed Tryout Agreement

Wheeling:

Add Emil Pieniniemi,D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh

Add Max Graham, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Add Zach Gallant, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Add Brayden Edwards, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Add Tommy Budnick, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Add Daniel Laatsch, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh

Add Brent Johnson, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Add Zach Urdahl, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Wichita:

Add Kyle Crnkovic, F Assigned by San Jose Barracuda

Worcester:

Add Matt Stief, D Added to Training Camp Roster

