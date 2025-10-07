ECHL Transactions - October 5
Published on October 6, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Monday, October 6, 2025:
TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):
Greenville:
Matthew Caldwell, G
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Jeremy Brodeur, G Added to Training Camp Roster
Allen:
Add Zach Papapetros, D Signed Tryout Agreement
Add Frank Trazzera, D Signed Tryout Agreement
Add Brady Dyer, G Signed Tryout Agreement
Add Dallas Hurd, G Signed Tryout Agreement
Atlanta:
Add Ethan Haider, G Assigned by Milwaukee
Add T.J. Semptimphelter, G Assigned by Milwaukee
Bloomington:
Add Matt Clark, D Signed Tryout Agreement
Add Caydon Meyer, D Signed Tryout Agreement
Add Zakary Karpa, F Assigned by Hartford
Add Hugo Ollas, G Assigned from Hartford by New York Rangers
Cincinnati:
Add Anthony Shrum, G Added to Training Camp Roster
Add Luke Grainger, F Added to Training Camp Roster
Add Anthony Shrum, G Signed Tryout Agreement
Add Ryan Kirwan, F Assigned by Toronto Marlies
Add Ben King, F Assigned by Toronto Marlies
Add Luke Grainger, F Assigned by Toronto Marlies
Add Ryan McCleary, D Assigned by Toronto Marlies
Add Nick Rheaume, F Assigned by Toronto Marlies
Add Rhett Parsons, D Assigned by Toronto Marlies
Add Marko Sikic, F Assigned by Toronto Marlies
Add Gunnarwolfe Fontaine, F Assigned by Toronto Marlies
Add Brayden Stannard, F Signed Tryout Agreement
Florida:
Add Cam Johnson, G Assigned by Springfield
Indy:
Add Owen Flores, G Assigned by Rockford
Add Jeremie Bucheler, D Assigned by Rockford
Add Tyson Feist, D Assigned by Rockford
Add Kevin Lombardi, F Assigned by Rockford
Add Harrison Israels, F Assigned by Rockford
Iowa:
Add William Rousseau, G Assigned by Iowa Wild
dd Riley Mercer, G Assigned by Minnesota
Kalamazoo:
Add Nolan Walker, F Assigned by Abbotsford
Add Jonathan Lemieux, G Assigned by Abbotsford
Add Zach Okabe, F Assigned by Abbotsford
Add Jayden Lee, D Assigned by Abbotsford
Kansas City:
Add Zach Uens, D Assigned by Coachella Valley
Add Justin Janicke, F Assigned by Coachella Valley
Add Landon McCallum, F Assigned by Coachella Valley
Add Jackson Berezowski, F Assigned by Coachella Valley
Maine:
Add Jacob Perreault, F Assigned by Providence
Add Ty Cheveldayoff, F Assigned by Providence
Norfolk:
Add Chris Pascal, G Added as EBUG
Orlando:
Add Reese Newkirk, F Added to Training Camp Roster
Reading:
Add Carson Golder, F Assigned by Lehigh Valley
Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley
Savannah:
Delete Bryan Yoon, D Loaned to Colorado Eagles
South Carolina
Add Seth Eisele, G Assigned by Hershey
Add Connor Mayer, D Assigned by Hershey
Add Patrick Guzzo, F Assigned by Hershey
Add Kaden Bohlsen, F Assigned by Hershey
Add Simon Pinard, F Assigned by Hershey
Add Lynden Breen, F Assigned by Hershey
Add Kyler Kupka, F Assigned by Hershey
Add John Fusco, D Assigned by Hershey
Tahoe:
Add Justin Sand, G Added as EBUG
Toledo:
Add Nolan Lalonde, G Assigned from Cleveland by Columbus
Tulsa:
Add Rob Mattison, G Signed Tryout Agreement
Wheeling:
Add Emil Pieniniemi,D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh
Add Max Graham, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Add Zach Gallant, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Add Brayden Edwards, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Add Tommy Budnick, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Add Daniel Laatsch, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh
Add Brent Johnson, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Add Zach Urdahl, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Wichita:
Add Kyle Crnkovic, F Assigned by San Jose Barracuda
Worcester:
Add Matt Stief, D Added to Training Camp Roster
ECHL Stories from October 6, 2025
- ECHL Transactions - October 5 - ECHL
- Reading Jr. Royals Hoist Undefeated 4-0 Record in DVHL Week 5 Play - Reading Royals
- Icemen Announce 2025 Campione Law Icemen Training Camp Schedule & Roster - Jacksonville Icemen
- Mavericks Announce 2025 Training Camp Roster - Kansas City Mavericks
- K-Wings Expand Broadcast Reach with FloHockey & TuneIn - Kalamazoo Wings
- 8 Rocket Players Join the Lions - Trois-Rivieres Lions
- Komets Open 74th Training Camp - Fort Wayne Komets
- K-Wings Loaned Four Players from Canucks - Kalamazoo Wings
- Stingrays Introduce New Ice Lounge at North Charleston Coliseum - South Carolina Stingrays
- Ghost Pirates Announce 2025 Training Camp Roster - Savannah Ghost Pirates
- Nailers Announce 2025 Training Camp Schedule & Roster - Wheeling Nailers
- Icemen Bolster Blue Line with the Addition of John Spetz - Jacksonville Icemen
- Thunder Announce 33-Man Training Camp Roster - Adirondack Thunder
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.