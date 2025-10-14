ECHL Transactions - October 14
Published on October 14, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Tuesday, October 14, 2025:
TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):
Iowa:
Devin Sanders, F
Maine:
Dilan Savenkov, D
Kylar Fenton, D
Zackary Jones, F
Norfolk:
Dominik Tmej, G
Trois-Rivières:
Philippe Caron, D
Utah:
Doug Scott, F
Worcester:
Jack Ring, D
CONTRACTED PLAYERS RELEASED: (eligible for waiver claims):
Adirondack:
Christophe Fillion, F
Caden Villegas, F
Rapid City:
Christian Propp, G
Reading:
Matt Araujo, D
Jordan Simoneau, F
Trois-Rivières:
Julien Paillé, F
Utah:
Dylan Fitze, F
Worcester:
Jake Stevens, D
OTHER TRANSACTIONS:
Atlanta:
Delete Brenden Datema, D Traded to Bloomington
Bloomington:
Add Kyle Jackson, F Assigned by Hartford
Add Callum Tung, G Assigned from Hartford by NY Rangers
Add Brenden Datema, D Acquired from Atlanta
Delete Connor Lockhart, F Traded to Wheeling
Add Chris Merisier-Ortiz, D Acquired from Wheeling
Greensboro:
Add Ruslan Khazheyev, G Assigned from Chicago Wolves by Carolina
Add Billy Roche, D Transferred from Tryout to ECHL SPC
Add Dawson McKinney, F Transferred from Tryout to ECHL SPC
Add Dominic Basse, G Signed SPC
Idaho:
Add Beni Halasz, G Transferred from Tryout to ECHL SPC
Delete Connor Punnett, D Placed on Reserve
Delete Nick Portz, F Placed on Reserve
Iowa:
Add Brandon Schultz, F Signed ECHL SPC
Jacksonville:
Add Logan Cockerill, F Signed ECHL SPC
Add Scott Ratzlaff, G Assigned from Rochester by Buffalo
Maine:
Add Brooklyn Kalmikov, F Assigned by Providence
Add Zachary Massicotte, D Assigned by Providence
Add Loke Johansson, D Assigned from Providence by Boston
Rapid City:
Add Seth Fyten, F Acquired from Savannah
Reading:
Add Emile Chouinard, D Assigned by Lehigh Valley
Add Ethan Szmagaj, D Acquired from Savannah
Savannah:
Delete Seth Fyten, F Traded to Rapid City
Delete Ethan Szmagaj, D Traded to Reading
Toledo:
Add Tanner Palocsik, D Signed ECHL SPC
Add Nolan Lalonde, G Assigned from Cleveland by Columbus
Trois-Rivières:
Delete Karl Boudrias, D Placed on Team Suspension
Tulsa:
Add Zachary Brooks, F Transferred from Tryout to ECHL SPC
Utah:
Delete Colby Enns, D Placed on Reserve
Wheeling:
Add Connor Lockhart, F Acquired from Bloomington
Delete Chris Merisier-Ortiz, D Traded to Bloomington
Wichita:
Add Matt Davis, G Assigned by San Jose Barracuda
Add Jack Bar, D Assigned by San Jose Barracuda
Worcester:
Add Thomas Gale, G Transferred from Tryout to ECHL SPC
