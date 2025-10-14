ECHL Transactions - October 14
ECHL Transactions - October 14

Published on October 14, 2025


Following are the ECHL transactions for Tuesday, October 14, 2025:

TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):

Iowa:

Devin Sanders, F

Maine:

Dilan Savenkov, D

Kylar Fenton, D

Zackary Jones, F

Norfolk:

Dominik Tmej, G

Trois-Rivières:

Philippe Caron, D

Utah:

Doug Scott, F

Worcester:

Jack Ring, D

CONTRACTED PLAYERS RELEASED: (eligible for waiver claims):

Adirondack:

Christophe Fillion, F

Caden Villegas, F

Rapid City:

Christian Propp, G

Reading:

Matt Araujo, D

Jordan Simoneau, F

Trois-Rivières:

Julien Paillé, F

Utah:

Dylan Fitze, F

Worcester:

Jake Stevens, D

OTHER TRANSACTIONS:

Atlanta:

Delete Brenden Datema, D Traded to Bloomington

Bloomington:

Add Kyle Jackson, F Assigned by Hartford

Add Callum Tung, G Assigned from Hartford by NY Rangers

Add Brenden Datema, D Acquired from Atlanta

Delete Connor Lockhart, F Traded to Wheeling

Add Chris Merisier-Ortiz, D Acquired from Wheeling

Greensboro:

Add Ruslan Khazheyev, G Assigned from Chicago Wolves by Carolina

Add Billy Roche, D Transferred from Tryout to ECHL SPC

Add Dawson McKinney, F Transferred from Tryout to ECHL SPC

Add Dominic Basse, G Signed SPC

Idaho:

Add Beni Halasz, G Transferred from Tryout to ECHL SPC

Delete Connor Punnett, D Placed on Reserve

Delete Nick Portz, F Placed on Reserve

Iowa:

Add Brandon Schultz, F Signed ECHL SPC

Jacksonville:

Add Logan Cockerill, F Signed ECHL SPC

Add Scott Ratzlaff, G Assigned from Rochester by Buffalo

Maine:

Add Brooklyn Kalmikov, F Assigned by Providence

Add Zachary Massicotte, D Assigned by Providence

Add Loke Johansson, D Assigned from Providence by Boston

Rapid City:

Add Seth Fyten, F Acquired from Savannah

Reading:

Add Emile Chouinard, D Assigned by Lehigh Valley

Add Ethan Szmagaj, D Acquired from Savannah

Savannah:

Delete Seth Fyten, F Traded to Rapid City

Delete Ethan Szmagaj, D Traded to Reading

Toledo:

Add Tanner Palocsik, D Signed ECHL SPC

Add Nolan Lalonde, G Assigned from Cleveland by Columbus

Trois-Rivières:

Delete Karl Boudrias, D Placed on Team Suspension

Tulsa:

Add Zachary Brooks, F Transferred from Tryout to ECHL SPC

Utah:

Delete Colby Enns, D Placed on Reserve

Wheeling:

Add Connor Lockhart, F Acquired from Bloomington

Delete Chris Merisier-Ortiz, D Traded to Bloomington

Wichita:

Add Matt Davis, G Assigned by San Jose Barracuda

Add Jack Bar, D Assigned by San Jose Barracuda

Worcester:

Add Thomas Gale, G Transferred from Tryout to ECHL SPC

