ECHL Transactions - October 13
Published on October 13, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Monday, October 13, 2025:
TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):
Adirondack:
Dilan Peters, D
Atlanta:
Logan Stein, G
Fort Wayne:
Dylan Ernst, G
Greensboro:
Brent Moran, G
Idaho:
Colby Muise, G
Norfolk:
John Moncovich, F
Jaxon Camp, D
Rapid City:
Noah Giesbrecht, G
Reading:
Andrew Kurapov, F
Dan Wieber, D
Tahoe:
Jacob Mucitelli, G
Tulsa:
Vadim Frolov, F
Troy Kobryn, G
Lazarus Kaebel, D
Will van der Veen, D
Worcester:
Chase Maxwell, F
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Tulsa:
Nick Wong, F
Utah:
Simon Boyko, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Ian Pierce, D Traded to Fort Wayne
Atlanta:
Add Kalan Lind, F Assigned from Milwaukee by Nashville
Add Chad Nychuk, D Assigned by Milwaukee
Cincinnati:
Add Adam Robbins, F Signed SPC
Florida:
Add Gage Alexander, G Signed SPC
Fort Wayne:
Delete Jake Willets, D Traded to Reading
Add Ian Pierce, D Traded from Adirondack
Add Reece Harsch, D Traded from Idaho
Delete Max Patterson, F Traded to Iowa
Greenville:
Add Tate Singleton, F Signed SPC
Add Hank Crone, F Traded from Norfolk
Delete Dustin Geregach, D Traded to Norfolk
Delete David Drake, D Traded to Norfolk
Idaho:
Delete Jason Horvath, D Traded to Worcester
Delete Daniyal Dzhaniyev, F Traded to Utah
Delete Reece Harsch, D Traded to Fort Wayne
Add Thomas Bergsland, D Assigned by Texas
Add Francesco Arcuri, F Assigned from Texas by Dallas
Add Arno Tiefensee, G Assigned from Texas by Dallas
Indy:
Delete Tyson Feist, D Recalled to Rockford
Iowa:
Add Max Patterson, F Traded from Fort Wayne
Jacksonville:
Add Redmond Savage, F Assigned by Rochester
Add Matteo Costantini, F Assigned by Rochester
Kansas City:
Add Jack LaFontaine, G Assigned by Coachella Valley
Norfolk:
Add Luke Farthing, D Signed SPC
Delete Hank Crone, F Traded to Greenville
Add Dustin Geregach, D Traded from Greenville
Add David Drake, D Traded from Greenville
Add Jaydon Dureau, F Assigned by Manitoba
Rapid City:
Delete Maurizio Colella, F Placed on Team Suspension
Reading:
Add Jake Willets, D Traded from Fort Wayne
Add Massimo Rizzo, F Assigned from Lehigh Valley by Philadelphia
South Carolina:
Delete Brady Keeper, D Placed on Team Suspension
Tahoe:
Add Trent Swick, F Assigned from Henderson by Vegas
Add Artur Cholach, D Assigned by Henderson
Add Cameron Whitehead, G Assigned from Henderson by Vegas
Add Samuel Mayer, D Assigned by Henderson
Add Sloan Stanick, F Assigned by Henderson
Toledo:
Add Tanner Dickinson, F Signed SPC
Tulsa:
Delete Patrick Guay, F Placed on Team Suspension
Add Jeremie Biakabutuka, D Assigned from San Diego by Anaheim
Utah:
Add Maksim Barbashev, F Assigned by Tucson
Add Garrett Pyke, D Assigned by Colorado Eagles
Delete Reilly Connors, F Recalled by Colorado Eagles
Add Daniyal Dzhaniyev, F Traded from Idaho
Worcester:
Add Jason Horvath, D Traded from Idaho
