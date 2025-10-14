ECHL Transactions - October 13
ECHL Transactions - October 13

Published on October 13, 2025


Following are the ECHL transactions for Monday, October 13, 2025:

TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):

Adirondack:

Dilan Peters, D

Atlanta:

Logan Stein, G

Fort Wayne:

Dylan Ernst, G

Greensboro:

Brent Moran, G

Idaho:

Colby Muise, G

Norfolk:

John Moncovich, F

Jaxon Camp, D

Rapid City:

Noah Giesbrecht, G

Reading:

Andrew Kurapov, F

Dan Wieber, D

Tahoe:

Jacob Mucitelli, G

Tulsa:

Vadim Frolov, F

Troy Kobryn, G

Lazarus Kaebel, D

Will van der Veen, D

Worcester:

Chase Maxwell, F

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Tulsa:

Nick Wong, F

Utah:

Simon Boyko, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Ian Pierce, D Traded to Fort Wayne

Atlanta:

Add Kalan Lind, F Assigned from Milwaukee by Nashville

Add Chad Nychuk, D Assigned by Milwaukee

Cincinnati:

Add Adam Robbins, F Signed SPC

Florida:

Add Gage Alexander, G Signed SPC

Fort Wayne:

Delete Jake Willets, D Traded to Reading

Add Ian Pierce, D Traded from Adirondack

Add Reece Harsch, D Traded from Idaho

Delete Max Patterson, F Traded to Iowa

Greenville:

Add Tate Singleton, F Signed SPC

Add Hank Crone, F Traded from Norfolk

Delete Dustin Geregach, D Traded to Norfolk

Delete David Drake, D Traded to Norfolk

Idaho:

Delete Jason Horvath, D Traded to Worcester

Delete Daniyal Dzhaniyev, F Traded to Utah

Delete Reece Harsch, D Traded to Fort Wayne

Add Thomas Bergsland, D Assigned by Texas

Add Francesco Arcuri, F Assigned from Texas by Dallas

Add Arno Tiefensee, G Assigned from Texas by Dallas

Indy:

Delete Tyson Feist, D Recalled to Rockford

Iowa:

Add Max Patterson, F Traded from Fort Wayne

Jacksonville:

Add Redmond Savage, F Assigned by Rochester

Add Matteo Costantini, F Assigned by Rochester

Kansas City:

Add Jack LaFontaine, G Assigned by Coachella Valley

Norfolk:

Add Luke Farthing, D Signed SPC

Delete Hank Crone, F Traded to Greenville

Add Dustin Geregach, D Traded from Greenville

Add David Drake, D Traded from Greenville

Add Jaydon Dureau, F Assigned by Manitoba

Rapid City:

Delete Maurizio Colella, F Placed on Team Suspension

Reading:

Add Jake Willets, D Traded from Fort Wayne

Add Massimo Rizzo, F Assigned from Lehigh Valley by Philadelphia

South Carolina:

Delete Brady Keeper, D Placed on Team Suspension

Tahoe:

Add Trent Swick, F Assigned from Henderson by Vegas

Add Artur Cholach, D Assigned by Henderson

Add Cameron Whitehead, G Assigned from Henderson by Vegas

Add Samuel Mayer, D Assigned by Henderson

Add Sloan Stanick, F Assigned by Henderson

Toledo:

Add Tanner Dickinson, F Signed SPC

Tulsa:

Delete Patrick Guay, F Placed on Team Suspension

Add Jeremie Biakabutuka, D Assigned from San Diego by Anaheim

Utah:

Add Maksim Barbashev, F Assigned by Tucson

Add Garrett Pyke, D Assigned by Colorado Eagles

Delete Reilly Connors, F Recalled by Colorado Eagles

Add Daniyal Dzhaniyev, F Traded from Idaho

Worcester:

Add Jason Horvath, D Traded from Idaho

