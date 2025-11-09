ECHL Transactions - November 9
ECHL Transactions - November 9

Published on November 9, 2025


Following are the ECHL transactions for Sunday, November 9, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Worcester:

Jason Horvath, D

OTHER TRANSACTIONS:

Allen:

Add Brad Morrison, F Activated from Reserve

Delete Spencer Asuchak, F Placed on IR 3 Day

Atlanta:

Add Logan Stein, G Signed ECHL SPC

Delete Ethan Haider, G Recalled by Milwaukee

Bloomington:

Add Callum Tung, G Activated from Reserve

Delete Dryden McKay, G Placed on Reserve

Add Jesper Solomon Frisell, D Activated from Reserve

Delete Mikael Robidoux, F Placed on Reserve

Florida:

Delete Anthony Beauchamp, F Placed on Reserve

Add Kurtis Henry, F Activated from Reserve

Add Ben Brar, F Activated from Reserve

Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add Gabe Blanchard, D Activated from Reserve

Delete Wade Murphy, F Placed on Reserve

Delete Patrick Newell, F Placed on Reserve

Greenville:

Delete Jake Murray, D Loaned to Abbotsford

Kalamazoo:

Add Reid Cooper, G Added as EBUG

Add Jack Jaunich, F Activated from Reserve

Delete Orlando Mainolfi, D Placed on Reserve

Norfolk:

Add German Yavash, F Activated from Reserve

Delete Jace Isley, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Ethan Langenegger, G Activated from IR 14 Day

Delete Jon Gillies, G Placed on IR 3 Day

Add Luke Bast, D Activated from Reserve

Delete Peter Laviolette, F Placed on Reserve

Add Tyler Bird, F Activated from Reserve

Delete JC Brassard, D Placed on Reserve

Delete Jake Hamilton, D Placed on IR 14 Day

Savannah:

Add Michael Simpson, G Activated from Reserve

Delete Kirill Gerasimyuk, G Recalled to Charlotte by Florida Panthers

Toledo:

Add Darian Pilon, F Activated from Reserve

Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve

Worcester:

Add Kolby Johnson, F Activated from IR 14 Day

Add Thomas Gale, G Activated from IR 14 Day

Delete Tanner Schachle, F Placed on IR 3 Day

