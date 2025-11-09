ECHL Transactions - November 9
Published on November 9, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Sunday, November 9, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Worcester:
Jason Horvath, D
OTHER TRANSACTIONS:
Allen:
Add Brad Morrison, F Activated from Reserve
Delete Spencer Asuchak, F Placed on IR 3 Day
Atlanta:
Add Logan Stein, G Signed ECHL SPC
Delete Ethan Haider, G Recalled by Milwaukee
Bloomington:
Add Callum Tung, G Activated from Reserve
Delete Dryden McKay, G Placed on Reserve
Add Jesper Solomon Frisell, D Activated from Reserve
Delete Mikael Robidoux, F Placed on Reserve
Florida:
Delete Anthony Beauchamp, F Placed on Reserve
Add Kurtis Henry, F Activated from Reserve
Add Ben Brar, F Activated from Reserve
Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add Gabe Blanchard, D Activated from Reserve
Delete Wade Murphy, F Placed on Reserve
Delete Patrick Newell, F Placed on Reserve
Greenville:
Delete Jake Murray, D Loaned to Abbotsford
Kalamazoo:
Add Reid Cooper, G Added as EBUG
Add Jack Jaunich, F Activated from Reserve
Delete Orlando Mainolfi, D Placed on Reserve
Norfolk:
Add German Yavash, F Activated from Reserve
Delete Jace Isley, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Ethan Langenegger, G Activated from IR 14 Day
Delete Jon Gillies, G Placed on IR 3 Day
Add Luke Bast, D Activated from Reserve
Delete Peter Laviolette, F Placed on Reserve
Add Tyler Bird, F Activated from Reserve
Delete JC Brassard, D Placed on Reserve
Delete Jake Hamilton, D Placed on IR 14 Day
Savannah:
Add Michael Simpson, G Activated from Reserve
Delete Kirill Gerasimyuk, G Recalled to Charlotte by Florida Panthers
Toledo:
Add Darian Pilon, F Activated from Reserve
Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve
Worcester:
Add Kolby Johnson, F Activated from IR 14 Day
Add Thomas Gale, G Activated from IR 14 Day
Delete Tanner Schachle, F Placed on IR 3 Day
